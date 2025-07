Bejelentették, milyen néven folytatja a legendás magyar hotel: teljesen fel fogják újítani

Új életre kel a budai látkép ikonikus eleme, a Körszálló. A Market Asset Management Zrt. (MAM) bejelentette, hogy mérföldkőnek számító megállapodást kötött a világszerte ismert Marriott International-lel. Ennek eredményeként a legendás épületben valósul meg Magyarország első branded residence fejlesztése, mely a Marriott Residences Budapest nevet viseli. Ennek köszönhetően a Körszálló lesz az első olyan hazai lakóépület, amelyet egy globálisan elismert szállodamárka üzemeltet, új fejezetet nyitva ezzel a hazai prémium ingatlanpiacon. Az új Körszálló kivitelezője, a Market Építő Zrt. idén nyáron kezdi el a munkát, az első lakók pedig várhatóan 2027 negyedik negyedévében költözhetnek be. A projekt a Marriott International világszínvonalú szolgáltatási kultúráját ötvözi egy budapesti építészeti jelkép örökségével, páratlan értéket teremtve a jövőbeli lakástulajdonosok számára.

A branded residence „egy olyan lakóingatlan, amely – általában a tervezés és a szolgáltatások révén – egy jól ismert márkához kötődik”. Ezek a márkák nem csupán a nevüket adják a projektekhez, hanem szigorú minőségi és üzemeltetési sztenderdeket is meghatároznak. A MAM és a Marriott International együttműködésének köszönhetően a Marriott Hotelekben világszerte megszokott prémium szolgáltatási színvonal fémjelzi majd a Marriott Residences Budapestet is. A branded residence modell rendkívül népszerű a prémium ingatlanok iránt érdeklődő vásárlók körében világszerte – a Közel-Kelettől Amerikán át Ázsiáig és Európáig–, és most először jelenik meg Magyarország fővárosában is.

„Több világcég is versengett ezért a lehetőségért. A Marriott International egy rendkívül erős tenderben lett végül a győztes. Szigorú sztenderdjeik garantálják, hogy a megújuló ikonikus épület a prémium élmény és szolgáltatások legmagasabb nemzetközi szintjét képviseli majd” – mondta Scheer Maximilian, a MAM Zrt. projektvezetője, aki a tárgyalásokat vezette. Hozzátette: „Egy sikeres branded residence csak egy igazán különleges és egyedi épületben működhet. A hatalmas érdeklődés ezért egyben a megújuló épület terveinek és a Market magas minőségű kivitelezéseinek elismerése is.”

Jaidev Menezes, a Marriott International vegyes célú fejlesztésekért felelős regionális alelnöke (EMEA) elmondta: „Büszkén írjuk alá ezt a megállapodást a MAM-mal, amellyel a branded residence műfaja debütál Magyarországon. Ez a mérföldkőnek számító projekt a Marriott márka örökségét és megbízható szolgáltatásait hozza el egy limitált számú exkluzív otthon formájában ebben az ikonikus, henger alakú egykori szállodaépületben, amely továbbra is Budapest városképének meghatározó eleme marad.”

Egyedülálló életstílus Budapesten: exkluzivitás, prémium kényelem és magas szintű szolgáltatások

Az épület új formájában 48 exkluzív, panorámás rezidenciát kínál a leendő tulajdonosok számára, akik már az idei évben megkezdhetik az előjegyzést.

A Marriott által biztosított üzemeltetésnek köszönhetően a lakókat kifogástalan kiszolgálás és minden részletre kiterjedő odafigyelés várja. A lakók kényelmét többek között wellness- és fitneszterület, concierge szolgáltatás, 24 órás biztonsági szolgálat, mozi, tárgyaló, közösségi munkatér és privát bár biztosítja.

A tulajdonlással együtt jár a hozzáférés az ONVIA-hoz, a Marriott International tulajdonosi elismerési platformjához, amely olyan kiváltságokat is magában foglal, mint a Marriott Bonvoy Elite státusz.

A nemzetközi tapasztalatok alapján, az ilyen ingatlanok jellemzően 20-30%-os prémiummal kelnek el a hasonló, de nem branded luxusingatlanokhoz képest. Egy elismert márka és a hozzá kapcsolódó bizalom erőteljes minőségi védjegyként van jelen, felgyorsítva ezzel az értékesítési folyamatot, és vonzóvá téve a branded residence ingatlanokat a helyi és nemzetközi vásárlók számára, akik közül sokan presztízsberuházásként tekintenek rájuk.

„A Market Asset Management stratégiájának középpontjában az egyedi, értéknövelő fejlesztések állnak. Ez a fejlesztés tökéletesen illeszkedik a portfóliónkba, és tovább erősíti a pozíciónkat a prémium ingatlanok piacán” – mondta Makra Sándor, a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója.

„Olyan ikonikus projekteket keresünk, mint a Körszálló, ahol a BEM Centerhez hasonlóan ismét bizonyíthatjuk, hogy a történelmi örökség és a világszínvonalú, modern minőség ötvözésével képesek vagyunk időtálló értéket teremteni. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy elhozhatjuk Magyarországra a Marriott Residences márkát. A Marriott-tal való együttműködés egyúttal a magyar piacba és Budapest vonzerejébe vetett erősödő nemzetközi bizalmat is tükrözi” – tette hozzá Balassa László, a Market Asset Management ingatlanfejlesztési vezérigazgató-helyettese.

Egy ikon újjászületése és a környezet megújulása

Évtizedek óta a budai látkép meghatározó eleme a budapesti Körszálló, amely mára erősen leromlott, műszakilag elavult állapotba került. A Market Asset Management beruházásának célja nem csupán egy modern, prémium lakóépület létrehozása, hanem a teljes környezet rehabilitációja is.

Az épület visszanyeri eredeti építészeti értékeit, miközben a legmodernebb, 21. századi műszaki és fenntarthatósági megoldásokkal szerelik fel. Energiaellátását például gázfelhasználás nélkül, talajszondás hőszivattyús rendszerrel biztosítják, ami közel zéró karbonkibocsátású üzemeltetést tesz lehetővé.

Kézzelfogható előnyökkel jár a beruházás a környéken élők számára is. Az épület előtti elhanyagolt felszíni parkoló helyén egy új, nyilvános zöld park létesül. A lakók autói egy új mélygarázsba kerülnek, ezzel is növelve a zöldfelületek arányát és hozzájárulva a környék presztízsének és ingatlanértékeinek növekedéséhez.

Az értékesítést a Market Asset Management menedzseli, az előregisztráció a lakásokra 2025 szeptemberében indul.