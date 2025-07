Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. július 6.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. július 6.

Névnap

Csaba

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 399.35 Ft

CHF: 426.91 Ft

GBP: 462.64 Ft

USD: 339.01 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. június 28.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:

18, 56, 61, 63, 75

Joker: 311953

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 24 db

3-as találat: 2352 db

2-es találat: 64165 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 27870 Ft

MOL: 3016 Ft

RICHTER: 10180 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.07.07: Frontális felhőzet halad kelet felé, de az ország nagy részén így is sok lesz a napsütés. Többfelé várható zápor, zivatar, heves zivatarok is kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik a déli, délnyugati szél, amely napközben északnyugatira nyugatira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban döntően 16, 24 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. A csúcsérték is tág határok között valószínű: északnyugaton 24, délkeleten, keleten 35 fok körüli értékekre számíthatunk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.07.08: Hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett sok felhőre számíthatunk. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiség is eshet. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 13, 21, délután általában 20, 25 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 26, 29 fok is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket, de működését közvetett módon negatívan befolyásolja az erős UV-B sugárzás, amely rövid idő alatt bőrpírt, leégést okozhat. Védekezzünk a sugárzás ellen lehetőleg világos ruházattal, széles karimájú kalappal, napszemüveggel, megfelelő faktorszámú naptejjel. (2025.07.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!