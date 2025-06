Budapesti közekedők, figyelem! Komoly változás jön a fővárosi forgalomban, rengeteg embert érint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jelenleg is számos felújítás zajlik a fővárosban, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy Budapesten hosszú távon is biztonságosan és kiszámíthatóan lehessen közlekedni. A korábbi évekkel ellentétben azonban a közúti forgalom az iskolai nyári szünet kezdete után csak pár nappal később kezdett el csökkeni, emiatt a vártnál nagyobb terhelés érte a fővárosi közlekedési rendszert. Az iskolai évzárók lezárultával és a szabadságolások megkezdésével a torlódások intenzitása csökkenésnek indult, a terhelés azonban még mindig fennáll, ezért a BKK és a Budapest Közút új intézkedéseket vezetett be a hatékonyabb közlekedés érdekében.

A BKK adatai szerint az iskolai nyári szünet kezdetével a tavalyi év hasonló időszakához képest átlagosan tíz százalékkal több torlódás alakult ki a fővárosi közlekedésben. Ennek oka, hogy az egyéni gépjárműforgalom az iskolai időszakhoz képest nem csökkent az ilyenkor szokásos mértékben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Emellett jelenleg Budapesten olyan felújítások zajlanak, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a városban hosszú távon is biztonságosan és kiszámíthatóan lehessen közlekedni. Ilyen a 4-6-os villamos Szent István körúti felújítása, a Rákóczi hídon történő munkálatok, vagy a Flórián téri és a Mozaik utcai felüljáró felújítása, illetve karbantartása. Ezeket a felújításokat döntően a nyári időszakra tervezik a kedvező időjárási viszonyok, illetve a szabadságolás miatti jellemzően csökkenő forgalom miatt. A munkálatokat úgy ütemezték, hogy az őszi iskolakezdésre elkészüljenek. Extra buszsávok, felszabaduló közúti sávok Az iskolai évzárók lezárultával a torlódások intenzitása és számossága csökkenésnek indult, ezt a BKK belső mérései, valamint a Google és a Waze adatai is alátámasztják. A terhelés azonban még mindig fennáll, ezért a társaság a Budapest Közúttal közösen a következő intézkedéseket vezeti be a hatékonyabb közlekedés biztosításáért: Ideiglenesen felfüggesztik a Rákóczi hídon zajló munkálatokat: 2025. június 30-án, hétfőn a Pestről Budára vezető irányban átmenetileg megszűnik a forgalomkorlátozás. A sávzárással járó munkák előreláthatólag 2025. július 5-én folytatódnak. Buszsávot jelölnek ki a Margit hídon: a Budai hídfő felhajtóján az egyik sáv felszabadul a buszok számára Sárga felfestéssel támogatják a buszos közlekedést a Mechwart ligetnél: a buszok ki- és besorolását sárga felfestéssel segítik Buszsáv kijelölése a Gellért rakparton: a villamospályán buszsávot jelölnek ki Szabadsághíd és Rudas fürdő között Elsőajtós felszállási rend módosítása: a. A BKK a tervezettnél korábban, június 30-tól bevezeti a 105-210-es és 178-as autóbuszvonalakon az eredetileg július 5-től tervezett elsőajtós felszáli rendszert (a belvárosi szakaszon csak 20 óra után van első ajtós felszállás) ezzel segítve a belvároson áthaladó buszok közlekedését.

b. A társaság június 27-től ideiglenesen feloldja a nagykörúti villamosok vágányfelújításának időtartamára a Margit hídi – Szent István körúti szakaszon közlekedő 9-es, 26-os, 91-es, 191-es és 291-es járatokon az elsőajtós felszállási rendszer alkalmazását. A legfrissebb információk valós időben a BKK Infó - BKK Info - BKK.hu felületein követhetők. A BKK köszöni a közlekedők türelmét.

