Kemény fordulat jön az időjárásban: már látni, mikor csap le Magyarországra a brutális nyári hőség

Magyarországon és Európa középső részén különösen forró és száraz nyár várható az idei mozgalmas tavaszt követően. A hosszú távú időjárási modellek alapján hőhullámok és aszály kialakulására is számítani lehet a nyári hónapokban - írja a Portfolio az ELTE kutatóinak egy elemzésére hivatkozva.

Bár sokan hidegebbnek érezhették az idei tavaszt a megszokottnál, a valóság az, hogy mind márciusban, mind áprilisban a történelmi átlag felett alakult az átlaghőmérséklet. A Copernicus Climate Change Service adatai szerint 2025 márciusa volt a valaha mért legmelegebb március Európában, 2,41 Celsius-fokkal meghaladva az 1991-2020 közötti referencia-időszak átlagát. Az idei április pedig a hatodik legmelegebb volt a kontinens történelmében.

A Severe Weather Europe meteorológiai szakportál legfrissebb elemzése szerint a tavasz utolsó hetében még az átlagosnál hidegebb időjárás és nagyobb mennyiségű csapadék várható Európa nagy részén, beleértve Magyarországot is. Ez összhangban van a korábbi előrejelzésekkel, amelyek szerint az idei tavasz-nyár átmenet meglehetősen élénk lesz kontinensszerte.

A nyári hónapokra (június, július, augusztus) vonatkozó hosszú távú előrejelzések azonban már jelentős felmelegedést mutatnak. Az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ (ECMWF) modellje szerint Magyarország területén és a környező országokban várható a legnagyobb hőmérséklet-emelkedés az átlaghoz képest.

A forró nyár mellett szárazságra is számítani kell. A nyomásmintázatok arra utalnak, hogy Közép-Európában, beleértve Magyarországot is, nagy eséllyel alakulhatnak ki hőhullámok és aszályos időszakok. Ez különösen problémás lehet, mivel az év eddigi hónapjaiban is elmaradt a szokásos csapadékmennyiség több európai régióban.

Bár a hosszú távú előrejelzések számos változó miatt bizonytalanok lehetnek, a modellek egybehangzóan azt mutatják, hogy az idei nyár különösen meleg és száraz lehet Európa középső és keleti részén. Aggodalomra ad okot, hogy az El Niño fázis vége ellenére továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy 2025 rekordmeleg év lesz, immár harmadik alkalommal egymás után.