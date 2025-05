Ledobta a nyár legütősebb akcióját az Aldi: filléres jégkockagép érkezik a diszkontokba

A nyár első meleg napjai előtt jégre tette az akcióit az Aldi: a diszkontlánc most egy komplett jégkockakészítő gépet kínál 39 990 forintért, amivel percek alatt friss jéghez juthatunk otthon is. A készülék ára a piaci belépőszintet képviseli, de az átlagosnál hosszabb garanciás idő sokakat meggyőzhet.

Az Aldi 2025. 21. heti akciós újságjában egy kifejezetten nyárias termék, egy jégkockakészítő gép szerepel. A 39 990 forintért kínált Ambiano gép 2 literes víztartállyal, tisztítófunkcióval és 12 kilogrammos jégkockakapacitással érkezik, és akár 6-13 perc alatt képes elkészíteni az első adag friss jeget. A vásárlók 3 év jótállást is kapnak rá, ami a hasonló árkategóriájú készülékeknél nem feltétlenül jellemző extrafunkció.

Gyors kereséssel is látszik, hogy a 40 ezer forint körüli árszint nagyjából a jégkockakészítők belépő kategóriája: több modell is elérhető 43–49 ezer forint között, de akad olyan is, amely 137 ezer forintot kóstál. Ennél olcsóbb készüléket már csak akciós vagy feltűnően egyszerűbb gépeknél találni.

A házi jégkészítés iránti kereslet egyébként évről évre nő, különösen a nyári hónapokban: egy ilyen géppel a napi italfogyasztás gyorsan feldobható, ráadásul a hűtő jégkockatartójával szemben nem kell hosszú órákig várni a következő adag hűtőhatásra.

És aki megnézni működés közben is az Aldi gépét, az a fenti videón meg is teheti.