Itt a profik taktikája: hatalmasat kaszálhat, aki jól taktikázik a pénzével 2025 tavaszán

Egyelőre nyugalom van a részvénypiacokon, miután Donald Trump jegelést jelentett be a brutális vámokra, de azt senki sem tudja, hogy ez meddig tart majd ki - mondták a Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnek a megkérdezett befektetési szakértők. Ami biztosnak látszik, az az, hogy az olcsó részvények keresése célra vezethet, de mint mindig, most is fokozottan érvényes, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk.

Az már senkinek sem újdonság, hogy Donald Trump tavasz elején tett vámintézkedési bejelentései úgy forgatták fel a piacokat világszerte, hogy olyat a covid-járvány okozta recesszió, illetve az orosz-ukrán háború okozta, fokozottan bizonytalan nemzetközi helyzet óta nem látott a világgazdaság. Azzal azonban, hogy Trump alig egy hét múlva a jó részét jégre tette, a piacok is megnyugodtak kissé, de senki sem tudja, hogy mindez a nyugalom egyáltalán meddig tarthat.

Ebben a helyzetben a korábbiaknál is sokkal fontosabb, hogy a befektetéseinket nagyon körültekintően, és fokozott óvatossággal kezeljük, ha nem akarunk jelentőset bukni a meglehetősen izgatott piaci környezet hatásai miatt. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag új adásában a Portfolio Investment Day 2025 konferencián járt, ahol is három befektetési szakértőt kérdezett a jelenlegi környezetről, a piaci ijedelemről és a nyugalomról, és arról is, hogy vajon mi az, amivel nem nagyon lőhetünk mellé, ha felvesszük a befektetési portfóliónkba? Az adást a lenti gombra kattintva máris megnézheted:

Ijedtség, aztán nyugalom a piacokon

Moró Tamás, a Concorde Értékpapír vezető stratégája azt mondta a CashTag stábjának, hogy a Trump által bejelentett vámintézkedések hírére szabályos pánik tört ki a piacokon, ám ez szerencsére most elszállt - persze azt senki sem tudja, hogy az amerikai elnök pontosan meddig jegeli az ijesztő mértékű vámokat.

Mindenképpen történelmi mozgásokat láthattunk, hosszú évek óta nem láttunk ilyen gyorsan ilyen heves mozgásokat, mint ami az amerikai vámpolitikának volt a következménye. Érdekes reakciók voltak a piacon: a kezdeti megijedés és komoly korrekció után ismét jöttek a vevők, miközben láttunk egy amerikai gazdaságpolitikai fordulatot is. A vámok mértékét tekintve egyértelműen lépett az amerikai kormány a pozitív irányba, tehát kisebb vámokat jelentett be. Látszik az, hogy van egy olyan szintje az árfolyamoknak, illetve az esésnek egy olyan hevessége, ami már zavarta az amerikai döntéshozókat: nagyjából szerintem így fog kinézni a kereskedés a jövőben is. Amikor feljebb van a részvénypiac, akkor bátrabb lesz az amerikai kormány, keményebb lesz a kereskedelmi partnerekkel, amikor viszont esnek a részvények, kötvényárak, illetve akár a dollár árfolyama, akkor meg inkább hajlanak majd a megegyezésre

- fogalmazott a szakértő. Elmondta még azt is, hogy szerinte jelen pillanatban a bankok papírjai azok, amikkel nem kockáztatunk nagyot, ha felvesszük a befektetéseink közé.

Ha egy biztonságosabb, de talán kisebb hozamot ígérő befektetést néznék, akkor inkább a nagyokat választanám, és alapvetően a bankszektort szeretem a legjobban, aki le tudja követni a GDP növekedését, adott esetben már egy régiós jelenléttel rendelkezik, tehát nem csak magyar kitettséggel, hanem mondjuk horvát vagy szlovén kitettséggel is, mint az OTP. A nyugodtabb alvás mellé szerintem egy nagyobb papír illik, aki meg szereti az izgalmakat, az inkább a közepes papírok között nézhet szét

- tette hozzá Moró Tamás. Aztán azt is megosztotta stábunkkal, hogy szerinte a devizapiac is jó ötlet lehet, de itt figyelni kell az árfolyammozgásokra.

Nagyon régóta népszerű a deviza a magyar befektetők körében, és azt gondolom, hogy Magyarország egy kis ország, viszonylag kis devizával, tehát mindenképpen indokolt az, hogy diverzifikáljunk, legyen devizában befektetésünk, ráadásul nagyon sok piac, nagyon sok eszköz csak devizában érhető el. Teljesen normális az, hogyha valaki devizában gondolkodik. Arra számítunk, hogy a forint árfolyama idén viszonylag stabil lesz; ez egyfajta politikai szándék is, hogy ne legyen nagyon heves mozgás, pláne gyengülés a forint árfolyamában. Ha az ember egy globális vagy diverzifikált portfolióban gondolkodik, akkor egyébként is kéne devizát tartani

- zárta gondolatait Moró Tamás.

Száz éves tételek dőltek meg a vámbejelentések hatására

Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója azzal kezdte nyilatkozatát, hogy a kockázatok, maguk a vámok is emelhetik globálisan az inflációt, száz éves közgazdasági tételek dőltek meg egyetlen pillanat alatt a vámbejelentések hatására.

Az amerikai közgazdászok száz éven keresztül magyarázták a világnak, hogy a szabadkereskedelem jó, a vám pedig rossz. Igazából ezt meg is tapasztaltuk. Az alapvető probléma az, hogy a vámok az eddigi nemzetközi együttműködési kereteket felborítják, tehát igazából arra kényszerítik a vállalatokat, hogy átrendezzék a termelési láncaikat, és ez is problémát okoz, hiszen amikor variálunk valamit, az mindig egy kicsit drágább, és ennek a folyamán a biztonság és a kontroll felértékelődik a minél alacsonyabb árral szemben. Ez önmagában globálisan is emelheti az inflációt. A másik pedig, hogy az amerikai inflációt mindenképpen eleve a vámon, mint kvázi költségvetési bevételen keresztül megnöveli. Rövid távon máshol pedig alapvetően inkább lefele hat az árakra, tehát az a várakozás, hogy Európában, Kínában pedig inkább rövid távon deflációs nyomást okoz, hiszen az USA-ból kiszoruló árutömeggel szemben ez a többletkínálat ott jelentkezik majd

- adott helyzetértékelést az OTP szakértője. Hozzátette, hogy szerinte a hozamoknál is nagy bizonytalansági tényezőket lehet most látni, de az amerikai kormánynak konkrét terve is lehet ezzel az egészzel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nyilván a nemzetközi kereskedelmet alapvetően átrajzolja, nagyon erősen érinti azokat a cégeket, akik azt a stratégiát követték, hogy mondjuk nagyon olcsón gyártatnak valahol az olcsóbb részén a világnak, és az ebből származó összeszerelt terméket meg az egész világra hatalmas kapacitással kiszállítják. Ezek a cégek jellemzően nagy vesztesei ennek a vámháborúnak, de azt mondhatjuk általánosságban, hogy a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozások mindenhol romlottak, az amerikai inflációs várakozások emelkedtek, a többi helyen inkább csökkentek, és hogy alapvetően a hozamoknál is azt látjuk, hogy óriási a bizonytalanság, tehát hatalmas mozgások vannak. Egyelőre az a terv, hogy az amerikai hosszú hozamokat lenyomja az új adminisztráció, az azért nem nevezhető egyértelmű sikernek

- tette még hozzá Tardos Gergely.

Nagy bukó volt, most visszarendeződés látszik

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője úgy véli, hogy jelenleg optimistának néznek ki a piacok, csakhogy ez a nyugalom talán átmeneti lesz. Az viszont biztos, hogy a kötvénypiacok buktáját látva azért Donald Trump is visszakozott.

A részvénypiacok is keresték az irányt: kezdték egy nagyon nagy buktával, és most úgy tűnik, hogy megnyugodtak a kedélyek, vagy legalábbis az elmúlt másfél hét alapján, mintha inkább az optimizmus vezetné a piacokat, de a kötvénypiacok azok, amik nem rendeződtek vissza. Ott megemelkedtek a hozamok, és nem nagyon tudtak visszacsökkenni. Valószínűleg egyébként pont a kötvénypiacok voltak azok, amik miatt Trump finomabb hangot ütött meg a nagy áprilisi bejelentéseket követően pár héttel. Most optimizmust látunk, de én nem vennék rá mérget, hogy ez így fog maradni

- mondta Vince Péter a CashTagnek. Kiemelte, hogy szerinte a részvénypiacon most az olcsó papírok, instrumentumok lehetnek jók, és a régiós piacokon most sok ilyet is lehet találni.

Mi azt szoktuk mondani, hogy a részvénypiac olyan, mint bármelyik másik piac, mint a békásmegyeri piac vagy bármi másik piac. Épp ezért, ha valahol olcsó, de jó dolgot találunk, azt érdemes megvenni, és tulajdonképpen Kelet-Európában, Közép-Európában inkább ilyen lehetőségeket látunk. Az, hogy jó-e vagy nem jó, ezt a jövő fogja megítélni, hogy tudnak-e növekedni, hogy szép osztalékot fizetnek-e, viszont az, hogy olcsó, az szinte biztos. És pont ezért most azt gondoljuk, hogy érdemes ezeket a közép-európai, kelet-európai befektetéseket szerepeltetni a portfólióban

- tette hozzá Vince Péter. Megkérdeztük azt is, hogy a mindig népszerű ble chipek piacán érdemes-e most nézelődni, vagy esetleg a bizonytalanság ezekre is rányomhatja-e a maga bélyegét?

Attól függ, hogy milyen befektetői szemmel nézünk a blue chipek piacára. Az általános igazság az - és ez többnyire nem csak nálunk igaz, hanem globálisan is -, hogy minél kisebb céget választunk, az annál kockázatosabb, de a hosszú távú potenciál is annál magasabb, hiszen kicsiről könnyebb növekedni, mint nagyról. A mi régiónkban a blue chipekről beszélünk, valószínűleg azzal nagyon nem tudunk mellélőni: eléggé olcsók, kedvező a piac. Közepes cégeknél pedig legyünk szelektívek, nézzünk alaposan utána, és biztos, hogy találunk jó lehetőségeket, de azért megalapozott döntéshez most infókat adni elég nehéz

- zárta gondolatait az MBH szakértője, Vince Péter.

A szaértők tehát szintén egyetértenek abban, hogy a jelenlegi bizonytalan környezetben még jobban át kell gondolni, mibe fektetjük a pénzünket. A blue chipek piaca, illetve a deviza most jó ötlet lehet, de folyamatosan figyeljük a változásokat, a helyzetet - ha nem vigyázunk, gyorsan bukhatunk akár nagyon sokat.