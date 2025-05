Szülők, figyelem! Idén kimaradhat a nyári tábor: már pályázni sem lehet!

Megszűnnek a napközis Erzsébet-táborok, a jövőben csak ottalvós táboroztatásra lesz lehetőség. A döntés hátterében vélhetően a kormányzati finanszírozás megvonása áll.

Az idei nyáron nem hirdetnek pályázatot napközis Erzsébet-táborok szervezésére – értesült a Népszava. A hírt a zánkai táborhelyen tartott márciusi szakmai nyílt napon jelentették be az Erzsébet Alapítvány képviselői.

Információink szerint a kormány kivonult a napközis táborok finanszírozásából, így a továbbiakban kizárólag az ottalvós táborok működtetésére nyílik lehetőség. A döntés végleges jellegére utal, hogy az erzsebettaborok.hu weboldalon már a tábortípusok felsorolásából is eltávolították a napközis opciót - közölte a Népszava.

A napközis Erzsébet-táborok korábban rendkívül népszerűek voltak, mivel a gyermekek saját lakóhelyükön vehettek részt a programokon. Iskolák, önkormányzatok, családsegítő szolgálatok és tanodák szervezhették meg ezeket pályázati úton. A táborok a nyári szünet teljes időtartama alatt, tíz héten keresztül működtek, napi négyszeri étkezést és változatos programokat biztosítva mindössze napi 100 forintos jelképes részvételi díjért.

A napközis táborok iránti igény továbbra is jelentős. Ezt jelzi, hogy például Katymáron egy helyi civil szervezet az Erzsébet-táborok mintájára szervez nyári napközis tábort, azonban már csak önköltséges formában, heti 25 ezer forintos részvételi díjjal. Bár ez más táborokhoz képest kedvezőnek számít – a Táborfigyelő adatai szerint a legolcsóbb ötnapos napközis tábor is közel 48 ezer forintba kerül –, sok család számára ez is megfizethetetlen lehet.

A 2012-ben indult, főként állami forrásból működő Erzsébet-táborokban eddig több mint 1,4 millió gyermek vett részt. Az Erzsébet Alapítvány legutóbbi beszámolója szerint 2023-ban 11,5 milliárd forint állami támogatást kaptak a táborok megszervezésére, míg 2024-ben – Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közlése szerint – 9 milliárd forinttal támogatja az állam a programot.

A döntés pontos okairól lapunk megkereste az Erzsébet Alapítványt és a Kulturális és Innovációs Minisztériumot is, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz a kérdéseinkre.

Címlapkép: Katona Tibor - MTI Fotószerkesztőség