Kiadták a riasztást: brutál jégeső mossa el a mai napot, érkezik a lehűlés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Csütörtökön hidegfront érkezik, amely a délutáni óráktól főként a déli és keleti országrészben zivatarokat, délen akár heves viharokat is hozhat. A zivatarcellákat viharos széllökések (akár 90 km/h felett), intenzív csapadék és kisebb jégeső is kísérheti. A front mentén az északi szél is többfelé megerősödhet, különösen az északkeleten élők számíthatnak viharos lökésekre. Estére csillapodik a helyzet, a zivatartevékenység gyorsan lecseng.

Csütörtökön az érkező hidegfront hatására a déli óráktól főleg délen, illetve keleten zivatarok kialakulására lehet számítani, délen heves zivatarok is előfordulhatnak. A cellákat elsősorban viharos kifutószél kísérheti (ált. 60-90 km/h, de heves zivatarok környezetében 90 km/h feletti lökés sem kizárt) intenzív csapadék és esetleg jégeső (jellemzően < 2 cm) mellett. Estére a front mögött stabilizálódik a légkör, gyorsan lecseng a zivatartevékenység. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A déli, délutáni órákban a hidegfront mentén többfelé kísérhetik az északiasra forduló szelet átmenetileg viharos (ált. 60-70 km/h), különösen az északkeleti országrészben akár 70 km/h-t meghaladó lökések. A front mögött a késő délutáni, esti órákra veszít erejéből a légmozgás - írja a met.hu előrejelzésében.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK