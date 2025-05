Komoly menetrendi változások lépnek életbe a vasútnál: erről tudj, ha vonattal jársz

Komolyan csökkenhetnek a várakozási idők a vonatokon, emellett több járatot sűrít is a MÁV a tervek szerint.

Május közepétől új expresszvonatokkal növeli a MÁV a pénteki és a vasárnapi eljutási lehetőségeket a főváros és Pécs, valamint Budapest és Debrecen–Nyíregyháza–Záhony, továbbá Budapest–Miskolc–Kazincbarcika között. Pécset a Tenkes, Kazincbarcikát a Sajó expressz, Debrecent, Nyíregyházát és Záhonyt pedig az új Campus expressz köti össze közvetlenül a fővárossal - ezt a vasúttársaság írja a honlapján.

Románia schengeni övezethez történt csatlakozásának köszönhetően több nemzetközi vonat határállomásokon való tartózkodási ideje lecsökken májustól a Debrecen–Nyírábrány és a Békéscsaba–Kötegyán–Nagyszalonta viszonylatokban. Az utóbbi vonalon, Nagyszalonta és Magyarország között napi 7 pár vonattal lesz könnyebb, rugalmasabb az utazást.

A schengeni övezet bővítésének köszönhetően a határellenőrzések megszűntek a Romániával közös határállomásokon, ezért – a MÁV és a román CFR Călători vasútvállalat közötti egyeztetések nyomán,– 10-30 perccel csökkennek a várakozási idők a Debrecen–Nyírábrány és a Békéscsaba–Kötegyán–Nagyszalonta viszonylatokban, és csak a szükséges határállomási forgalmi és technológiai idők maradnak. Ehhez igazodva változik a például a Corona InterCity és a Szamos EuroCity menetrendje, Békéscsaba, Gyula és Nagyszalonta között pedig sűrítjük a vonatforgalmat.

A fontosabb változások a következőek a menetrendben:

Budapest–Székesfehérvár (30a vonal)

A Kőbánya-Kispestről 13:27 és 17:27 között óránként Székesfehérvárra induló G43-as vonatok (3544, 3516, 3526, 3536 és 3546) május 12-től megállnak Dinnyés megállóhelyen is, ezáltal sűrűbben biztosítva a közösségi közlekedést a település lakossága számára.

Budapest–Pécs vonal (40-es vonal)

A MÁV-csoport korábbi menetrendi fejlesztéseivel bővítette az üzemidőket több vidéki nagyváros esetében, hogy korán reggel vagy késő este, éjszaka is biztosítsa az eljutást az utasai számára. Eddig Pécsre 19:53-kor, míg Pécs 19:14-kor indult az utolsó vonat. A hétvégi megnövekvő utazási igények miatt a tanítási időszakban péntekenként a Déli pályaudvarról 21:15-kor, míg vasárnaponként Pécsről 21:26-kor Tenkes Expressz indul, amely klímás, alacsonypadlós FLIRT motorvonatból áll.

Kiemelten az egyetemistáknak szeretnének többletszolgáltatást nyújtani a kiterjesztett üzemidővel, de akár a turisztikai vagy kulturális céllal utazók számára is elérhető alternatívát kínál a Tenkes expressz az autózással szemben. Az új járat a Déli pályaudvar és Pécs között Budapest-Kelenföldön, Pusztaszabolcson, Sárbogárdon, Dombóváron, Sásdon és Szentlőrincen áll meg.

Budapest–Hatvan–Miskolc–Kazincbarcika viszonylat (80-as, 92-es vonal)

A tanítási időszakban, pénteki közlekedési rend szerinti napokon új Sajó expresszvonat kapcsolja össze közvetlenül a fővárost és Borsod harmadik legnagyobb városát, Kazincbarcikát. Pénteken 16:55-kor indul a Keletiből Kazincbarcikára, ahová 19:28-kor érkezik meg. A korszerű, akadálymentes és klímás FLIRT járműből álló Sajó expressz útközben Gödöllőn, Miskolc-Gömöri állomáson, Sajóecsegen és Sajószentpéteren áll meg.

A vasárnaponként Kazincbarcikáról 16:30-kor a Keleti pályaudvarra induló Sajó expressz, valamint a szintén vasárnapi közlekedési rend szerint Miskolcról 15:48-kor Kazincbarcikára induló vonat (5446) nem közlekedik a nyári főszezon, azaz a vakáció idején az ebben az időszakban tapasztalható alacsony kihasználtság miatt.

Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony (100-as vonal)

A tanítási időszakban pénteki és vasárnapi közlekedési rend szerinti napokon új Campus expresszvonat köti össze közvetlenül Budapestet Debrecennel, Nyíregyházával, illetve ellenkező irányban vasárnaponként Záhonyt a fővárossal. A Campus expressz péntekenként FLIRT motorvonattal indul a Nyugatiból 17:55-kor Nyíregyházára, míg vasárnaponként Záhonyból 13:03-kor kezdi meg az utat egy nagykapacitású KISS motorvonat a főváros irányába. Az előbbi 21:20-kor érkezik Nyíregyházára, az utóbbi 18:04-kor halad be a Nyugati pályaudvarra.

Az új járatokkal kényelmesebb eljutást biztosít a MÁV, és a délutáni, esti időszakban közlekedő Tokaj, illetve a Nyírség InterCityk mellett mentesítő vonatként is szolgálnak, enyhítve azokon a zsúfoltságot.

Debrecen–Nyírábrány (105-ös vonal)

A Debrecenből Szatmárnémetibe 8:16-kor induló vonat (6822) nyírábrányi tartózkodási ideje 14 perccel, a 17:05-kor Nagybányára induló Szamos EuroCity (EC 686) esetében 15 perccel, a Debrecenből Brassóba 20:40-kor továbbinduló Corona InterCity (IC 407) esetében 29 perccel csökken.

A Nyírábrányból eddig 6:05-kor Budapestre továbbinduló Corona InterCity (IC 406) Debrecenig 5 perccel korábban közlekedik. A Nagybánya felől érkező Szamos EuroCity (EC 687) nyírábrányi tartózkodási ideje lecsökken, ezért Nyírábrány és Debrecen között 10 perccel korábban közlekedik, 10:19-kor indul tovább Nyírábrányból.

Békéscsaba–Kötegyán–Nagyszalonta (128-as vonal)

A Békéscsaba–Gyula–Sarkad–Nagyszalonta városláncolat között sűrítik a közlekedést. Május közepétől Nagyszalonta már napi 7 pár vonattal kapcsolódik az anyaországhoz a korábbi napi 2 pár nemzetközi vonat, így jelentősen javultak az eljutási lehetőségek, emellett a kötegyáni határállomáson csökkentek a tartózkodási idők.

A többi határmenti összeköttetés kapcsán is cél, hogy minél hamarabb csökkenjenek az eljutási idők a két ország között, ám jelenleg mindkét fő útvonalon, Biharkeresztes és Lőkösháza irányába is pályakorszerűsítési munkák folynak, Nagyvárad–Kolozsvár felé építkezés miatt szünetel a forgalom, továbbá Arad és Temesvár felé is vágányzári menetrend érvényes.