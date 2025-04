Most érkezett! Hivatalos, zöld utat kapott az új budapesti híd

Hosszú évek várakozása után végre pont kerülhet a Gubacsi vasúti híd sorsára: az Építési és Közlekedési Minisztérium kiírta a közbeszerzést egy teljesen új átkelőre a Soroksári-Duna felett. A beruházás kulcsfontosságú a csepeli Szabadkikötő és az egész hazai kombinált áruszállítás szempontjából.

Megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a Gubacsi vasúti híd kiváltásáról szóló tender, amely 44 milliárd forintos beruházást jelenthet. A pénz magyar és uniós forrásokból érkezik, az európai hálózatfinanszírozási eszközön (CEF) keresztül.

A jelenlegi, erősen elhasználódott vasúti hidat elbontják, a helyére pedig egy teljesen új szerkezet épül. A híd felszerkezetének hossza közel 494 méter lesz, fő tartószerkezete egy modern, ún. „kosárfüles” ívhíd. A tervezés során figyelembe vették a jövőbeli fejlesztési lehetőségeket is: bár most kétvágányosra épül, a négysávos, villamosított változatra való bővíthetőséget is biztosítani kell - írja a Telex.

Az új híd különösen fontos a hazai áruszállítás szempontjából. A csepeli Szabadkikötőbe és onnan kifelé közlekedő konténerszállító és ömlesztett árut szállító tehervonatok ma gyalogtempóban, 5 km/órás sebességgel haladhatnak át a hídon – ez 2020 óta van így a súlyos állagromlás miatt. Emellett a tengelyterhelés 20 tonnára korlátozódik.

A Gubacsi híd nemcsak a Mahart Container Centert és a Metranst szolgálja ki – amelyek a három legnagyobb magyarországi konténerterminál közé tartoznak –, hanem az autó- és akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó logisztikai lánc egyik kulcsszereplője is. Sok beszállító ezen az útvonalon juttatja célba alkatrészeit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A közbeszerzés szerint az új hídon legfeljebb 740 méter hosszú, 22,5 tonna tengelynyomású szerelvények közlekedhetnek majd, akár 40 km/órás sebességgel. A projekt részeként kiépítik a hozzá vezető vasúti pályát is, beleértve az új töltéseket és az alapozott felsővezeték-oszlopokat is. A teljes kivitelezésre 36 hónap áll a nyertes kivitelező rendelkezésére.

A tender értékelésénél döntő szempont az ár: az elbírálás 70 százalékban erre épül. A beruházás befejezésével egy több évtizedes probléma oldódhat meg, újra megbízható összeköttetés jöhet létre Csepel és az ország vasúti áruszállítási hálózata között.