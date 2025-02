Brutál földrengés csapott le Magyarországtól nem messze: óriási károkról érkezett jelentés

Magyar idő szerint este 18:43-kor közepes erősségű, 4,9-es földrengés volt Horvátország északnyugati részén, 24 kilométerre a Zadar megyei Gospićtól- írja az Időkép.

A rengés epicentruma 10 kilométeres mélységben volt. A földmozgást szomszédos országokban, többek között Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Olaszországban is észlelték. A horvát média arról számolt be, hogy a helyiek elhagyták otthonaikat a hosszú ideig tartó rengés miatt, de közvetlen károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium hazai műszerei regisztrálták a rengést, azonban egyelőre nem érkezett bejelentés arról, hogy Magyarországon is érezni lehetett volna a földrengést.

Gospić a Dinári-hegységhez tartozik, az említett terület szeizmikusan aktív, korábban is előfordultak itt földrengések. A rengéseket elsősorban az Adriai-lemez és az Eurázsiai-lemez közötti tektonikus mozgások okozzák, amik feszültséget eredményeznek a földkéregben.