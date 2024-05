Örülhetnek a magyar utazók: hétfőtől indul az új menetrend

A MÁV-START a vakáció előtt már egy hónappal, május 13-tól az előszezoni menetrend szerint, sűrűbben indítja a vonatokat a Balatonhoz, ezzel is elősegítve a tó térségének turisztikai hozzáférését, fejlődését. Az elmúlt néhány év gyakorlata szerint ilyenkor nemcsak több vonattal, ezáltal gyakoribb közlekedéssel, hanem nagyobb kerékpárszállítási kapacitással, emelt színvonallal, valamint többletszolgáltatásokkal készülünk.

Az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseink lehetővé teszik, hogy a magyar tengerhez utazók közül minél többen a versenyképes és környezetbarát vasúti és buszos utazást válasszák. Ez idén sem lesz másként, ugyanis május 13-tól június 21-ig ismét előszezoni menetrenddel várjuk az utazókat: a part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránként járó vonatok mellett további járatokkal is elérhetővé válnak. A szezonon kívüli – úgynevezett téli – menetrendhez képest bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek, több IC-kocsi és motorvonat áll forgalomba, ezáltal a kora tavaszi időszakhoz képest több férőhely áll az utasaink rendelkezésére.

Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között az előszezonban már elindulnak a kétóránként közlekedő Déli->Parti InterRégiók. Az egész évben a főváros és Keszthely között kétóránként közlekedő Balaton InterCitykben 1. osztályú kocsi, továbbá az előszezon egy részében, május 25-től étkezőkocsik is fognak közlekedni. Ezenkívül természetesen – a Balaton IC-vel felváltva óránkénti eljutást biztosító – Budapest és Nagykanizsa közötti Tópart InterCityket is igénybe lehet venni a kényelmes utazáshoz. Hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik Szob és Fonyód között a népszerű Jégmadár expresszvonat. Továbbá péntek és szombat éjszaka a Bagolyvonatokkal a déli parton Keszthely és a Déli pályaudvar között biztosítjuk a biztonságos hazajutást.

Az északi part és a főváros között visszatérnek hétfőtől a Kék Hullám expresszek, a Vízipók sebesvonatok és a hétvégi Katica InterRégiók. Budapest és Tapolca közötti a kétóránként járó Kék Hullám expresszvonatokkal érhető el leggyorsabban Balatonalmádi és Balatonfüred, valamint az azon túli települések. Budapest és Balatonfüred között ugyancsak naponta kétóránként Vizipók sebesvonatok is közlekednek, ezekkel Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs, Csopak és Balatonarács érhető el gyorsabban. A Katica InterRégiók a hétvégék szereplői lesznek a főváros és Balatonfüred viszonylatában. A klímás, alacsonypadlós FLIRT motorvonatok Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így kiszolgálják a kisebb megállókat is.

Az előszezontól nemcsak a Helikon InterRégiókkal, hanem a Tanúhegy expresszvonatokkal is el lehet jutni Győrből Keszthelyre. Ugyanide Szombathelyről pedig a Lesence expresszvonattal lehet átszállás nélkül utazni. Szombathely és az északi part (Badacsony, Balatonfüred) között napi egy Kék Hullám expresszvonat biztosít közvetlen kapcsolatot. Pécset a nyugati parttal és a Balaton fővárosával a Fenyves expresszvonat kapcsolja össze, amely már május elsejétől közlekedik naponta egészen az utószezon végéig, majd pedig november 3-ig hétvégenként és ünnepnapokon.

A kerékpárosok is kihasználhatják a hétfőtől életbe lépő előszezoni menetrend előnyeit, ugyanis akkortól további nagy kapacitású kerékpárszállításra alkalmas kocsit állítunk forgalomba. Mindkét part állomásai felé, felől közlekedik olyan vonattípus, melyen a kerékpárszállítás nagy befogadóképességű kocsiban lehetséges egyidejűleg akár 30 kerékpár szállításával. A bicikliszállítás a balatoni vonatokon kerékpárhelyjegy vásárlásával lehetséges, amelyet a kerékpáros országbérlet mellé is kötelező megváltani – ezt lehetőleg minél korábban, elővételben érdemes megtenni. A kerékpárral vonatozók számára a MÁV-START kerékpáros aloldalán belül hasznos tudnivalókkal és praktikus tanácsokkal a balatoni turisztikai ajánló nyújt biztos támpontot az előzetes tájékozódáshoz, utazástervezéshez.

Június 22-től, a főszezoni menetrend élesítésétől kezdődően további vonatokat állítunk utasaink szolgálatába, hogy megkönnyítsük a balatoni kirándulásokat, nyaralásokat. Ekkortól a keleti országrészt (Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged és Szolnok térségét) is közvetlen járatokkal kapcsoljuk össze a legnagyobb tavunkkal.

A balatoni állomásokon is nagy figyelmet fordítunk a rendezett állapotok, az általános tisztaság fenntartására, virágok ültetésére, azok gondozására. Több ezer dísznövényt telepítettünk az elmúlt időszakban.