Sorra büntetik a magyar autósokat az Adriánál: ezért repkednek a több százezres csekkek

Horvátország joggal a magyarok kedvenc külföldi nyaralóhelye. Megfizethető déli szomszédunk ugyanis könnyen és egyszerűen megközelíthető is. Az autóval utazóknak azonban fontos néhány dologgal tisztában lenniük. Nem csak az autópályák működnek ugyanis másmilyen módon, mint hazánkban, hanem a közlekedési szabályok is sok esetben eltérőek. Összegyűjtöttük mire érdemes felkészülniük.

A koronavírus utáni tavalyi élénkülés után, úgy néz ki, idén is jó szezonra készülhet a turizmus. A külföldi üdülést tervezők aránya a 2022-es 23%-ról 2023-ban már 29%-ra nőtt egy friss kutatás szerint, a legnépszerűbb úticél pedig továbbra is Horvátország ahova jellemzően mintegy 600 ezren utaznak el hazánkból évente.

Déli szomszédunk vonzereje teljesen érthető. A tenger vonzerején kívül ugyanis az árszínvonal is csábító lehet. Hiába vezették ugyanis be éppen idén az eurót (ami jellemzően valamicskét mindenhol felfele tolja az árakat), adott esetben továbbra is olcsóbban ki lehet hozni az Adrián egy nyaralást, mint a Balatonnál.

Horvátország ráadásul autóval is könnyen megközelíthető. Budapest felől, illetve az M7-es autópályáról a Letenye- Goričan határátkelőt érdemes megcélozni, ahonnan az A4-es autópálya vezet el Zágrábig. Ha Dalmácia felé veszed az irányt, akkor Zágrábtól az A1-es autópályán haladhatsz tovább, innen az A6-os autópálya vezet el egészen Rijekáig. Ha az Isztriai-félsziget a célod, innen az A8-as autópályát válaszd. Az Isztriai-félszigeten található autópályát Y-autópályának is nevezik a formájából adódóan, melynek középpontjában Kanfanar település található, itt ér össze az A8-as és az A9-es autópálya, mely a szlovén határtól tart az Isztria legdélebbi pontjáig, Puláig. A horvátországi nyaralás megtervezésénél azonban, ha autóval vágunk neki az útnak, a közlekedési szabályok átfutása is igen fontos.

Borsos autópályadíjakkal kell számolni

A horvát sztrádákon fizetőkapus rendszer működik: az autópályára felhajtáskor bizonylatot kapunk, aztán ezt felmutatva, az autópályáról való lehajtás után kell kifizetnünk.

Érdemes bankkártyával fizetni, amennyiben el akarod kerülni a készpénzes kapuknál gyakran kialakuló dugót. A tervek szerint a fizetőkapuk egyébként jövőre megszűnnek és helyettük bevezetik a járműben lévő díjfizetési eszközök használatát. A legnépszerűbb útszakaszok díjai 2023-ban az alábbiak szerint alakulnak:

Gorican - Zágráb szakasz: 5,8 euró

Zágrábig 5,8 + Karlovacig 2,5 vagyis: 8,3 euró

Rijeka és az Isztriai-félsziget:

Zágráb - Rijeka szakasz: 9,2 euró (összesen: 15 euró)

Rijeka - Pula (Medulin) szakasz: 10 euró (összesen: 15,8 euró)

Rijeka - Rovinj szakasz: 8,2 euró (összesen: 14 euró)

Rijeka - Porec szakasz: 9,4 euró (összesen: 15,2 euró)

Rijeka - Umag szakasz: 11,8 euró (összesen: 17,6 euró, ha Szlovénián keresztül utazol, 15 euró a heti autópálya matrica)

Dalmácia:

Zágráb - Zadar észak (Vir sziget, Nin) szakasz: 16 euró (összesen: 21,8 euró)

Zágráb - Zadar dél szakasz: 16,5 euró (összesen: 22,3 euró)

Zágráb - Biograd szakasz: 17,6 euró (összesen: 23,4 euró)

Zágráb - Vodice, Murter szigeti lehajtó: 18,9 euró (összesen: 24,7 euró)

Zágráb - Sibenik szakasz: 20,1 euró (összesen: 25,9 euró)

Zágráb - Trogir szakasz: 22,1 euró (összesen: 27,9 euró)

Zágráb - Split (Brac, Hvar) szakasz: 24 euró (összesen: 29,8 euró)

Zágráb - Makarska szakasz: 27 euró (összesen: 32,8 euró)

Zágráb - Ploce (Peljesac, Korcula) szakasz: 30,6 euró (összesen: 36,4 euró)

Érdemes a szabályokkal is tisztában lenni

Bár a sebességhatárok alapvetően megegyeznek a magyarországi KRESZ-szabályokban rögzítettekkel: autópályán 130 kilométer/óra, gyorsforgalmi úton 110 kilométer/óra, lakott területen belül 50 kilométer/óra, egyéb úton 90 kilométer/óra a felső határ, van azért egy fontos különbség. A 24 évnél fiatalabb vezetők és a két évnél frissebb jogsival rendelkezők ugyanis a horvát autópályákon maximum 120 kilométer/órával, gyorsforgalmi úton 100 kilométer/órával, egyéb úton 90 kilométer/órával haladhatnak. a szabály megszegése esetén pedig minimum bírság 300 kuna, azaz 2023 július 20.-ai középárfolyamon mintegy 14 700 forint. A legmagasabb, 50 kilométeres sebességtúllépés esetén járó büntetési tétel pedig 15 000 kuna (735 000 forint), vagy 60 napos elzárás is lehet.

A megengedett véralkoholszint maximum 0,05% lehet. Itt van egy hasonló kitétel viszont. A 24 év alattiakra és a 2 éven belül szerzett jogsítvánnyal rendelkezők számára ugyanis zéró tolerancia van érvényben. Az ezeket a szabályokat megszegők esetében a minimális büntetési tétel 700 korona, azaz mintegy 34 000 forint.

Közúti balesetek esetén nagyon fontos, hogy a helyszínen várjuk meg a rendőrök érkezését. A baleseti helyszínek elhagyása ugyanis Horvátországban szabélysértésnek minősül, amiért akár 3000-7000 kuna körüli bírságot is kiszabhatnak (ez jelenlegi középárfolyamon mintegy 147 000 -343 000 forintnak felel meg).

Fontos még azzal is tisztában lenni, hogy 12 év alatti gyermeket nem ültethetünk az anyósülésre, 5 éves korig pedig a gyerekülés használata is kötelező. Ezen szabályok megszegése a bírság 500 kunás, azaz körülbelül 24 500 forint.

Horvátországban ezen kívül nem csupán kötelező felvenni a láthatósági mellényt lakott területen kívül, éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok közepette (ezek ugye hazánkban is a KRESZ részei), hanem kötelező felszerelésnek is számít. Tehát mindig a csomagtartónkban kell hordanunk, akárcsak az elsősegélycsomagot.

