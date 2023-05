Adria vagy a Balaton? Nem hiszed el, melyik az olcsóbb 2023 nyarán

Szlovénia, Görögország és Montenegró után most Horvátország árait, költségeit hasonlítottuk össze a Balatonnal. Összességében az látszik, hogy áremelés ugyan mindenhol volt, hiszen az infláció mindkét országot súlyosan érintette, de egy jól összerakott és megtervezett tengerparti nyaralás ma már egészen biztosan nem drágább, mintja a Siófokon, Almádiban vagy Keszthelyen töltenénk el ugyanennyi időt.

A tavalyi nagy utazási bumm után, úgy néz ki, idén is jó szezonra készülhet a turizmus: a magyarok utazási kedve az áremelkedések ellenére sem csappant meg, az utazási irodák és a szállásfoglaló oldalak pörögnek, a magyarok úgy készülnek a nyárra, mintha nem lenne holnap.

Az olyan klasszikus belföldi úti célok, mint a Balaton is töretlenül népszerűek, annak ellenére, hogy úgy tűnik, az ottani ára valamivel meredekebben emelkednek, mint például egy külföldi tengerparti nyaralás költségei – persze ez a desztinációtól és az időponttól nagyban függ. Mégis szakemberek szerint az a trend, hogy míg a külföldi szállások árai nagyjából 15-20 százalékkal, addig itthon ennél valamivel magasabb 20-30, de szélsőséges estben akár 40 százalékkal is többe kerülhetnek míg egy évvel korábban.

Szlovénia, Görögország és Montenegró után most Horvátország árait, költségeit hasonlítottuk össze a magyar tengerrel. Az első, amiről feltétlenül említést kell tennünk, az hogy január elsejétől nem csak a schengeni övezethez csatlakozott, de az euró lett a hivatalos fizetőeszköz. Hogy mindezeknek milyen hatásuk lehet a nyaralásainkra és tengerparti árakra, arról Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója beszélt a Pénzcentrumnak.

Mint elmondta, a szállásárak emelkedése globális tendencia, és ez alól Horvátország sem kivétel. Ez nagyrészt a rekord inflációnak köszönhető, amely nemcsak náluk, hanem globálisan is erős tényező.

Itthon persze sok helyen dinamikus árazással dolgoznak, amely a kereslethez igazodik, azaz a kereslet határozza meg elsősorban az árak szintjét, éppen ezért nem mindegy, ki mikor és hova foglal. Lesz tehát, aki már nem emel, máshol akár 30 százalékot is elérheti ez a mérték:

Az alapáraink, melyek már most elérhetőek a nyári szezonra, azok a tavalyi évhez képest legalább 30 százalékkal magasabbak

– mondta el lapunknak korábban Antal Bernadett, az alsóörsi Hotel Laroba vezetője. Mint kifejtette, ennek oka, hogy 2018-2019 óta nem nagyon emeltek, viszont a mostani helyzetben egyszerűen kénytelenek voltak.

Utazás autóval, vonattal

Nyilván ebben verhetetlen a Balaton: a fővárosból viszonylag problémamentesen elérhető, míg a legközelebbi horvát part 5-6 óra Budapestről – igaz előnyben vannak, akik a déli határnál laknak. A benzin átlagos ára nagyjából megegyezik: 1,52 euró a horvátoknál, itthon 559 forint (1,51 euró mai árfolyamon), így tulajdonképpen mindegy hol tankolunk. 8,6 literes átlagfogyasztással számolva

egy balatoni leruccanás benzinköltsége 15 ezer forint, a 600 km-re lévő Pulába már közel 60 ezer forint.

A hazai 10 napos alapmatrica jelenleg 5500 forint, Horvátországban azonban nincs egységes ár, attól függ, hová tartunk. Zágrábig 5,8 euró,

Zágráb - Rijeka szakasz: 9,2 euró (összesen: 15 euró)

Rijeka - Pula (Medulin) szakasz: 10 euró (összesen: 15,8 euró)

Rijeka - Rovinj szakasz: 8,2 euró (összesen: 14 euró)

Rijeka - Porec szakasz: 9,4 euró (összesen: 15,2 euró)

Rijeka - Umag szakasz: 11,8 euró (összesen: 17,6 euró)

Ha Splitig, Makarskáig megyünk, Dalmáciába, akkor 30 euró körüli összeggel kell számolnunk, méghozzá kétszer, hiszen haza is kell jönni.

A fizetőkapuk vége Horvátország legkorábban 2024 végén áll át az elektronikus autópálya-díjfizetésire: a fizetőkapuk helyett az automatikus rendszámtábla felismerő (ALPR), illetve a mikrohullámú adattovábbításra (DSRC) rendszerre állnak át. Így nem lesznek sorompók, torlódások az autópályán és sokkal gyorsabb lesz a forgalom. Míg a fizetőkapus rendszer 200 jármű útdíjszedési kapacitásával rendelkezik egy óra alatt, addig az új rendszer akár 3000 jármű áthaladását is lehetővé teszi ugyanazon idő alatt.

Aki vonattal menne, az a Budapest és Split közötti 789 kilométeres táv nagy részét át tudja aludni. A vonat június 9. és szeptember 30. között közlekedik heti 3 alkalommal. Budapestről keddenként, péntekenként és vasárnaponkénti indulással, Splitből szerdai, szombati és hétfői visszaindulással. Az ára változó, jelenleg így kell kalkulálni fejenként:

6 ágyas fülkében 49 €-tól

4 ágyas fülkében 59 €-tól

3 ágyas fülkében (Triple) 64 €-tól

2 ágyas fülkében (Double) 79 €-tól

1 ágyas fülkében (Single) 119 €-tól

Balatonra a vonat ára persze attl függ elsősorban honnan közelítjük meg, de 6-8 ezer forintnál jellemzően sehonnan se kerül többe, oda-vissza természetesen.

Az árak az egekben

Mint tudjuk, látjuk és tapasztaljuk, mindennek megy fel az ára: drágább az energia, a benzin, az alapanyag, a munkaerő, és ez meglátszik a szolgáltatások árazásában is – nem csak itthon, a legtöbb környező országban – habár inflációban mi vagyunk a legerősebbek.

Tavaly sikerült egy kin élő és éttermet üzemeltető magyar vállalkozóval beszélnünk, tőle tudjuk, hogy 20 százalékot emelet 2022 nyarán az árain, idén a fenti hatások összessége miatt, feltehetően minimum ennyit kell ismét. De persze az igazi szezon még nem kezdődött el, így egyelőre csak találgatni tudunk. Vannak azonban már tavaszi áraink, a Horvátlagúna nevű Facebook oldal rendszeresen fotóz étlapokat, tőlük vettük most kölcsön a képeket.

Jól látszik a képeken, hogy az árak még kunában, de már euróban is ki vannak írva. A pizza 6,50 és 13 euró között van, azaz 2400 – 4800 forint.

Egy másik étteremben az előételek 7,50 – 13,50 euróba kerülnek (2800 – 5000 forint), spagettik 8 – 16,50 euróba (3000 – 6200 forint), saláta 3-5,50 euró (1200-2000 forint), a desszert 4,50 – 6 euróba (1700 – 2300 forintba), egy gombóc fagyi 1,4 euró, azaz 530 forint.

A hazai árakat a Balaton partján jellemzően lángosban mérjük: ezer forint alatt már egy simát sem kapunk, az extrákért pedig akár 400-500 forintot is fizetnünk kell. Összességében az a tapasztalat, hogy

az olcsónak számító étkezdében is 25-45 százalékos áremelkedésekkel találjuk szembe magunkat idén a parton.

Miből utaznak a magyarok?

Magyarországon a legfrissebb elérhető hivatalos adatok szerint a magas infláció miatt a vásárlóerőt meghatározó reálbérek a negatív tartományba kerültek. A múlt év egészét nézve a reálbérek mindössze 2,6 százalékkal nőttek, decemberben több mint 5 százalékkal csökkentek, idén januárban viszont már 7,6 százalékos süllyedést mutattak, amire másfél évtizeddel ezelőtt volt utoljára példa. Óriási kérdés, ilyen infláció mellett, amikor sokaknak a megélhetés is komoly gondot okoz hónapról hónapra, miből telik utazásra ennyi magyarnak. Mert az utazási kedv láthatóan nem lanyhul, sok iroda már április végére eladott szinte mindent, és a híradásokból is azt halljuk, március 15-én, húsvétkor, május elsején tömve voltak a hazai szállodák.

Azt gondolom, sokan nem gondolkoznak előre, nem elég óvatosak és a meglévő tartalékaikból utaznak idén

– mondta el korábban a Pénzcentrumnak Börönte Dóra, az Utazas.Info ügyvezetője, majd hozzátette:

Most még talán van miből, ám ilyen infláció mellett nem feltétlenül tudja majd mindenki megtartani ezt az életszínvonalat és megtartani a tartalékokat. 2008-ban is hasonló folyamatokat tapasztaltunk, az a válság is csak 2010-re gyűrűzött be a turizmusba, addigra esett vissza látványosan a forgalmunk.