Megszólalt a magyar meteorológia egyik vezére: irreális ilyen előrejelzést elvárnia az embereknek

Irreális elvárni azt a Meteorológiai Szolgálattól, hogy egy porviharra előre figyelmeztessen – mondta az InfoRádióban az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) időjárás-előrejelző osztályának vezetője.

Mint ismeretesen, március elején porvihar miatt történt tömegbaleset az M1-es autópályán, aminek egy halálos áldozata és 39 sérültje volt. Ezzel kapcsolatban Gaál Áron, az OMSZ időjárás-előrejelző osztályának vezetője kijelentette, az erős szelet előre lehet jelezni, de azt már nagyon nehéz megmondani, hogy milyen a talaj állapota. Persze vannak kivételek, tavaly februárban például, amikor hasonló időjárási körülmények alakultak ki, de akkor már hónapok óta nem esett az eső, és tudható volt, hogy a talaj száraz, így az előrejelzésbe bele lehet írni, hogy akár nagyobb területen is felkaphatja a szél a homokot, a port.

"A porviharnál a látástávolság ugyanúgy csökken, mint, mondjuk, egy felhőszakadásnál vagy jégesőnél, ami elkap bennünket az autópályán. Ott is méterek alatt drasztikusan csökken a látótávolság. Ennek megfelelően kellene megválasztani a sebességet, ez szerintem fontos" - emelte ki a meteorológus, aki hozzátette,

irreális azt elvárni a meteorológiai szolgálattól, hogy egy ilyen esetben egy lokális porviharra figyelmeztessen.

Ezzel szemben azt elég jól lehet tudni, hogy adott területen mennyire erős a szél, hiszen riasztásokat is folyamatosan adnak ki ilyenkor. Gaál Áron arról is beszélt, hogy a nagy területet érintő erős széllökéseket akár már napokkal előre lehet látni, most is már jóval korábban látták és jelezték, hogy érkezik a front vélhetően nagy széllel. Emellett a csapádék előrejelzése már az egyik legnehezebb dolog Gaál Áron szerint, aki úgy fogalmaz, "azt is nehéz eltalálni, hogy lesz-e csapadék, és azt is, hogy mennyi".