Káoszt hozhatnak az új megyebérletek? Már így sincs elég vonat, jöhet a buszos pótlás

Nehéz elképzelni, hogyan tudnák kiszolgálni a vármegye- és országbérletekkel a várakozások szerint megnövekvő tömegközlekedési igényeket - mondta Dorner Lajos. A VEKE elnöke szerint az új rendszer miatt bevételkiesés a karbantartástól von majd el forrásokat.

Nem egyeztettek a vármegye- és országbérletek bevezetése előtt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével, számolt be a 24.hu-nak Schmidt Jenő, a szervezet elnöke. Hozzátette, alapvetően jónak tartjáka konstrukciót, hiszen azzal támogatják a helyközi tömegközlekedést. Ugyanakkor szerinte praktikusabb lett volna a tényleges munkába, iskolába járáshoz igazodó, adott távolságra szóló kedvezményes bérleteket kihozni.

A BKK közölte, a vármegyebérlet kapcsán nyitottak az együttműködésre, amelyről március elején kezdődhetnek egyeztetések. Ugyanakkor hibásnak tartják, hogy a rendszer nem integrálódik a budapesti szisztémába. Így pedig nem nyújt megoldást Budapest legjelentősebb közlekedési problémájára, arra, hogy az agglomerációból tíz emberből csak három ingázik közösségi közlekedéssel.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke arról beszélt, már régóta folytak egyeztetések valamilyen hasonló bérletről, de eddig szerinte finanszírozási okokból nem került rá sor. Azt sem tudni, hányan váltják majd meg az új bérletet, így azok mekkora lyukat fognak ütni a közlekedési cégek bevételein. A szakember szerint a karbantartás látja majd kárát az új rendszernek, pedig most is a MÁV-csoport vasúti járműveinek negyede áll karbantartás hiányában, és számos mellékvonalon és regionális vonalon is autóbuszos pótlás várható, mert nincs elég jármű.

Ezek alapján nehéz elképzelni, hogyan tudnák kiszolgálni a vármegye- és országbérletekkel a kormányzati várakozások szerint megnövekvő tömegközlekedési igényeket. Ez reménytelen

- mondta az elnök.