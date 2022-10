Tovább tombol a rezsirémálom: bezárásra kényszerült az ország legnagyobb szállodája

A Danubius Hotel Hungariában november 1-jétől – előreláthatólag 2023. február 28-ig – átmenetileg üzemszünet lesz. A döntést az indokolja, hogy a 499 szobával rendelkező hotelt a jelenlegi foglaltsági előrejelzések mellett nehezen lehet hatékonyan üzemeltetni a téli szezonban - írja a turizmus.com.

November elsejétől előreláthatólag február 28-ig bezárják a budapesti Danubius Hotel Hungáriát . A cég tájékoztatása szerint ebben az időszakban a jelenlegi foglaltsági előrejelzések mellett nem tudnák nyereségesen üzemeltetni a szállodát. A Danubius Hotel Hungária a budapesti Rákóczi úton, a Keleti pályaudvarral szemben található. 499 vendégszobájával ez Magyarország legnagyobb szállodája. A Danubius Hotelsnek több más neves szállodája is van az országban, a Rákóczi útit leszámítva a maradék zavartalanul üzemel tovább.

Az egekbe lövő rezsiárak miatt magyarországi szállodák, éttermek, kocsmák, fürdők egész sora zár be mostanában. Legutóbb éppen az derült ki, hogy a szegedi Anna Fürdő és a mezőkövesdi Zsóry Fürdő egy része is be fog zárni idén télen.