Elképesztő számok a vasúton: ennyien vették igénybe idén nyáron, sokan mentek a Balatonra

A tavalyi, egész szezon alatt elért évtizedes rekordnál is többen választották a MÁV-START járatait a hazánk legnagyobb tavához történő utazáshoz - írja közleményében az állami vasúttársaság. Az elő- és főszezonban több mint 2,7 millióan utaztak vonattal a tóhoz, vagy onnan, illetve a balatoni állomások között. A korábbi tapasztalatok alapján várható kora őszi magas utasszámra készülve, a vasúttársaság továbbra is számos lehetőséget nyújt sűrű vonatközlekedéssel azoknak, akik a szeptember 11-éig tartó utószezonban kelnének útra a Balatonhoz.

A balatoni főszezonban tavalyhoz képest nagyjából 29 százalékos volt az utasszám-növekedés, sőt a járvány előtti utolsó évhez képest is hozzávetőleg 32 százalékkal jobb az eredmény. A legtöbben Siófokon, Balatonfüreden, Zamárdiban, Fonyódon és Balatonlellén fordultak meg.

Nagy siker az online jegyvásárlás

A jegyek többségét, közel 1,3 millió darab jegyet már a MÁV appban és a megújult Elvira felületén vásárolták meg az utasok. MÁV applikációban vásárolt az utasok 24 százaléka, interneten 13 százaléka, jegyautomatákban pedig 17 százaléka. Idén a főszezon elejére több tóparti állomásra és megállóhelyre is telepített jegyértékesítő automatát a vasúttársaság, a számuk így 37 darabra nőtt a térségben. Ennek is köszönhetően a Balatont érintő utazásra szóló jegyekből a tavalyi 180 ezer darab után az idei főszezonban közel 510 ezer darabot automatákból vásároltak az utasok.

A szezonális termékek közül a meghatározott vasútvonalakon és Volánbusz-járatokon egyaránt érvényes, jellemzően a tó körüli utazás elősegítésére hasznos, különféle Balaton 24/72 napijegyekből összesen 27,6 ezer kelt el, négyezerrel több, mint tavaly. A kedvezményes, helyjegybiztosítást magában foglaló, interneten és MÁV appon vásárolható Okosjegyből mintegy 24 ezret vásároltak az utasok. A vasúttársaság továbbra is hangsúlyosan kéri az utasokat, hogy a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben a MÁV applikáció vagy a megújult Elvira használatát.

Nagy forgalom a magyar tengernél

Idén is forgalomba álltak a nyári hétvégéken a Balaton felé az emeletes KISS motorvonatok, sőt jelentősen bővült a kínálata e különleges járműveknek. A Dunakanyarból Fonyódra a dupla KISS motorvonatból álló Jégmadár expresszen lehetett eljutni. A Szolnok és Siófok között közlekedő Napfürdő expresszvonat a hétvégi napokon Cegléd, Albertirsa és Monor érintésével járt. A Vitorlás névre keresztelt expresszvonat Szolnok és Fonyód között az újszászi (120a) vonalon nyújtott lehetőséget a térségben élők számára is a Balatonra való közvetlen eljutásra.

A Panoráma expresszvonat Nyíregyháza és Siófok között járt, a két végállomás között csak Debrecen, Hajdúszoboszló, Szolnok, Székesfehérvár, Balatonaliga, Szabadisóstó, Szabadifürdő állomásokon és megállóhelyeken állt meg. Vasárnaponként az Esti Csók Fonyód és Kőbánya-Kispest között juttatta haza az utasokat a Balatonról. A korszerű és közkedvelt emeletes vonatok csaknem 45 ezer utast és mintegy 2000 kerékpárt szállítottak.

A déli parton közlekedő Bagolyvonatok az utasok körében továbbra is népszerűek, éjszakánként több ezren közlekedtek velük. A Balaton körüli vonalak forgalmát idén nyáron is növelte, hogy a vonatok szerelmeseinek retró hétvégékkel készült a vasúttársaság. Az Utasellátó étkezőkocsik kínálata a pénztárcabarát árazásnak is köszönhetően továbbra is kedvelt. A hétvégi napokon átlagosan 300 embernek szolgálták fel a finom ételeket.

(címlapi kép: MÁV)