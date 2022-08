Brutál árrobbanás a magyar szálláshelyeken: megszedték magukat a COVID-mentes nyáron?

Az utóbbi években a pandémia miatt nagyon megváltoztak a nyaralási szokások, csupán egy valami állandó: a magyarok még mindig kifejezetten árérzékenyek, azaz a szálláshely ára befolyásolja leginkább, hol töltik a szabadságukat. Ez már csak azért is rossz hír, hiszen a szállodai szobák, a panziók és az apartmanok ára folyamatosan emelkedik, és ennek a trendnek egyelőre nem látni a végét.

Az elmúlt években a koronavírus-járvány során jelentősen visszaesett az idegenforgalom, amely a nyaralási szokásokra is hatással volt. Összességében kevesebb utaztunk a pandémia miatt, továbbá az úti célok is megváltoztak, növekedett a belföldi nyaralási kedv. Noha az utóbbi években változtak a nyaralási szokások, a magyarok fele kereskedelmi szálláshelyen, ellátással nyaral. A saját nyaralóban tervezett pihenés a magyarokra kevésbé jellemző, ugyanakkor többen tervezték, hogy egy barát vagy egy rokon szálláshelyén töltik szabadságukat. A magánszálláshelyek eleve népszerűbbek a kelet-közép-európai országokban, aminek valószínűsíthető oka az alacsonyabb keresetek – derül ki a Republikon Intézet által készített elemzéséből.

Mint az sejthető volt, kifejezetten árérzékenyek a magyarok: az úti cél kiválasztásában ez a harmadik legfontosabb szempont. Ez a trend a jövőben várhatóan csak fokozódni fog: a hónapról hónapra növekvő infláció, az energiaára emelkedése miatt feltehetően az olyan luxuskiadásokról mondanak le a magyarok, mint amilyen az utazás.

Kilőttek az árak

Nem véletlen, hiszen a statisztikai hivatal adatai szerint is egyre drágábbak a belföldi szálláshelyek. Ugyanakkor a szálláshelyárak alakulását kifejezetten nehéz követni. Az elmúlt években ugyanis többször be kellett zárniuk a koronavírus-járvány miatt, még a tavalyi év első hónapjaiban is volt olyan időszak, amikor csak üzleti utazókat fogadhattak a szálláshelyek. Vagyis érdemi forgalmat nem produkáltak a szállodák és panziók, a legtöbb zárva tartott.

Ahogy a grafikonon is jól látszik, legdrágábbak a 4 csillagos hotelszobák: jelenleg egy kétágyas szoba, reggelivel, 2 fő részére, hétköznap 40 430 forintba kerül, 2018 januárjában azonban még csak 26 150 forint volt. Ez 14 280 forintos, 45 százalékos emelést jelent. Egy háromcsillagos hotelszobát jelenleg átlagosan 27 750 forintért lehet kivenni, 11 020 forinttal drágábban, mint ’18 elején, tehát 35 százalékkal emelkedett az ára. Legolcsóbban a panziók és az apartmanok, ezek árai nagyjából egymás mellett mozognak: nagyjából 10 ezer forinttal emelkedett az áruk az utóbbi években.

És igaz már ezek is húzós árak, további drágulásra kell számítani a hazai piacon: nem csak a növekő rezsiárakat kell kigazdálkodniuk a kereskedelmi szálláshelyeknek, de a munkaerőhiány miatti extra költségeket is.

Ha azonban a népszerű nyaralóhelyek szobaárait böngészve nem ilyen összegekkel találkozol, ne lepődj meg, hiszen a Központi statisztikai Hivatal mindig átlagárakat közöl. Van 4 csillagos szállodai szoba 16 ezer forintért, de 120 ezer forintért is.