Százezreket bukhat, aki így úszná meg a rezsiemelést: legyél résen, simán lehúzhatnak

Augusztus elsejével életbelépett a rezsicsökkentés vége, ami szerint a magánszemélyekre csak egy bizonyos átlagfogyasztásig érvényes a kedvezményes rezsiár, emiatt pedig további áremelésekre számíthatunk és az is valószínű, hogy egyre többen akarják majd korszerűsíteni a hőszigetelésüket. Utóbbi pedig nem véletlen: hatalmas összegeket tudunk megspórolni a gázszámlánkon egy kis befektetéssel, aminek a hatása már azonnal érezhető lesz és nem csak a pénztárcánkon. Azonban napról napra nehezebb hozzájutni a szükséges alapanyagokhoz, amiknek az ára akár óránként is változhat a forint árfolyamától függően.

Egyre többünkben megvan a szándék arra, hogy korszerűsítsük az otthonunkat energetikailag, főleg most, amikor már sokak a többszörösét kénytelenek fizetni az eddigi rezsijüknek. Korábbi cikkünkből kiderült, hogy a napelemrendszerek iránti kereslet a sokszorosára nőtt az utóbbi pár hétben, mióta a kormány bejelentette a rezsicsökkentés végét, ez pedig további árnövekedéshez fog vezetni rövidtávon.

A hőszigetelés esetében az újHÁZ Centrum elmondása szerint még nem beszélhetünk arról, hogy hirtelen megnőtt volna a kereslet, de a cég ennek ellenére is ezzel számol:

Egy nagyon friss kormányzati döntésről van szó, aminek ilyen rövidtávon még nem látni a hatását. Ennek ellenére a piac szereplői a most bejelentett rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés hatására a hőszigetelőanyagok iránti tovább fokozódó keresletnövekedéssel számolnak, mely tovább növelheti az egyébként is hosszú szállítási határidőket. Amit pedig már most érzékelünk, hogy rendkívül hirtelen és gyorsan megnőtt a kereslet a kémény termékkörben, valamint a tüzifa iránt, hiszen a lakosság most alternatív fűtési megoldásokat keres a rezsicsökkentésre. Egyértelműen látszik, hogy a lakosság körében az év végéig az energiahatékonyságot támogató termékkörök lesznek a fókuszban, ilyen pl. a szálas hőszigetelés is, amit elsősorban födémek, tetőterek szigetelésénél használnak

– mondták el lapunk megkeresésére. Az pedig, hogy ezzel próbálnak spórolni az emberek nem véletlen: a hőszigeteléssel és más energiatudatos megoldással ugyanis nem csak jelentősen csökkenthetjük a számláinkat. Ráadásul a befektetésünk azonnal megtérül, hiszen nő az ingatlanunk értéke.

Ezt pedig a számok is alátámasztják, hiszen sok felesleges energiát használhatunk el, ha csak egy részét korszerűsítjük otthonunknak, vagy nem a megfelelő alapanyagokat választjuk a spórolás jegyében. Egy átlagos magyar családi ház esetén ugyanis a falakon keresztül akár 30-40 százalék, a nyílászárókon keresztül 15-20 százalék, a padlón keresztül pedig 10-15 százaléknyi hő is távozhat. Így, ha nincsen megfelelően szigetelve a ház valójában az utcát fűtjük.

Hosszútávon tehát megéri belevágnunk a beruházásba, de felmerül vele kapcsolatban több kérdés is, főleg most, hogy az energia- és alapanyagárak az egekben vannak, miközben szinte már alig lehet kivitelezőt találni.

Sokaknak csak most jöhet a felismerés

Ahogyan a statisztikákból kitűnik, a legtöbb magyar otthonra bizony ráférne az energetikai korszerűsítés, sokan viszont mindeddig nem foglalkoztak vele, mert nem jöttek a húsbavágó számlák. A Knauf Insulation adatai szerint a magyarok 70 százaléka családi házban él, és az ingatlanok háromnegyede a '80-as évek előtt épült, tehát energetikai szempontból igencsak korszerűtlen.

Ennek alapján nem lenne meglepő, ha most rengetegen rohannának fejvesztve szigetelőanyagért, és foglalnák le a még szabad szakemberi kapacitásokat.

Egy tavaly decemberi felmérésszerint ráadásul már így is telítettek voltak idénre a szakemberek: az otthonfelújítási támogatást nagyjából 330 ezer család készülhetett idén igénybe venni 270 ezren pedig "valószínűleg" nekiálltak a munkálatoknak, és akkor még híre sem volt a rezsiemelésnek.

Sőt, hogy tovább menjünk, egy másik kutatás szerint 2020-ban a magyar családi házak és a tíz lakásosnál nagyobb társasházak 63 százalékának nem volt egyáltalán hőszigetelése, míg a kis társasházaknak a 77 százalék volt ez az arány, a paneleknél valamivel jobb, 55 százalékos. De még a szigeteltnek jegyzett ingatlanok esetében sem beszélhetünk teljes korszerűsítésről, nagy arányban vannak köztük olyanok, amiket csak részlegesen sikerült hőszigetelni.

Ráadásul, mint kiderült, az elmúlt 8 évben mindössze 7-10 százalékkal nőtt a teljesen hőszigetelt családi házak, nagy társasházak és panelek aránya, tehát ebből is kitűnik, hogy az emberek eddig nem igazán foglalkoztak a kérdéssel.

Mire számítsunk, ha belekezdenénk?

Az, aki felújításra adta a fejét annak több dologgal is mindenképpen számolni kell: az anyagköltségeken túl a munkadíjak is jócskán elszálltak az utóbbi két évben. Ennek a folyamatnak pedig még közel sem látni a végét. A megnövekedett kereslet pedig árnövekedéssel is társul.

A megnövekedett kereslet természetesen újabb felhajtó hatással lehet a termékek árára, amibe az elmúlt hónapok során már be-be épült az energiaárak folyamatos változása, valamint az EUR árfolyam miatt kialakult bizonytalanság. A frissen meghozott kormányzati döntések remélhetőleg nem lesznek hatással a szállítási határidőkre, a benzinár stop részleges feloldásának hatásait még nem érezhetjük, de várhatóan ezek a költségek ismét a vásárlókat fogják terhelni

– vélekedett a szakértő, aki szerint a forint romlása az egyik legfőbb oka az alapanyagárak emelkedésének.

Két hónnappal ezelőtt így alakult ki például a rekord magas árazás a polisztirolok esetén. Magyarországon több kivitelező, kereskedő is előre vásárolt, így EPS-ben jelentős kereslet csökkenés figyelhető meg. A rendkívül alacsony keresletnek köszönhetően az egyre magasabb alapanyag és energiahordozó árak nem tudnak megjelenni a polisztirol árakban, így egyelőre stagnálás figyelhető meg. A rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentések és az Otthonfelújítási támogatás kihasználása miatt a kereslet élénkülésére számítunk az év hátralévő részében, mely a jelenleginél hosszabb szállítási határidőket indikálhat. Az EPS esetében az átlag szállítás általában 1 héten belül megtörténik, ami a termék jó elérhetőségének köszönhető

– emelte ki a cég, akik szerint az XPS tekintetében még ennél is vegyesebb a kép. Ugyanis ebben az esetben nagyobb számban jelentek meg import termékek a piacon, így javult a termék elérhetősége. Azonban itt is folyamatos áremelkedés figyelhető meg.

A szállítái idő átlagosan 4 hét szokott lenni, hiszen a hozzáférhetőség jelentősen javult a termék esetében. Azonban ez sok esetben sajnos nem mondható el, így akár fél éves várakozási időszakkal is számolnia kell annak, aki korszerűsíteni szeretné az otthonát.

A megbízóknak minimum 3-6 hónappal érdemes előre lefoglalniuk a szakembereket. A kutatás eredményei alapján a megkérdezett kivitelezők háromnegyede is ilyen időtávra vállalt megbízást, de a kitöltők harmadánál 6 hónap, vagy azt meghaladó sorban állás is várható volt. Miután az építőiparban azóta sem tapasztalható lassulás, így várhatóan hasonló határidőkkel találkozhat azok, akik most vágnának energetikai korszerűsítésbe

– fejtette ki az újHáz Centrum egy tavasszal készült felmérésére hivatkozva. A 6 hónapos várólista pedig Markovich Béla, a Mapei Kft ügyvezetője szerint is egy reális szám: a cég márciusban közölt szakemberhiány kutatásának adatai szerint ugyanis 130 napot kell várni körülbelül egy épületszigetelő szakemberre.

Ráadásul a szakértő szerint nem szabad beleesni az energiatakarékossági csapdába és legyünk körültekintőnek kell lenni. Például nyílászárócsere és szigetelés nélkül pénzkidobás nekiugrani a kazáncserének, napelemépítésnek vagy hőszivattyúnak.

1,8 millió házat kéne komplexen felújítani

A nagy rezsirohamot vélhetően a szakemberek sem fogják tudni erővel győzni. Hiszen egyfelől a korábban már említett statisztikák alapján rengeteg otthont kellene leszigetelni, és Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke is úgy számol, hogy Magyarországon nagyjából 1,7-1,8 millió házat komplexen fel kellene újítani.

Ezek között vannak olyanok, amiken már csináltak 1-2 dolgot, pl. kicserélték a nyílászárókat, vagy a kazánt, esetleg megcsinálták a homlokzat-hőszigetelést, vagy a padlásfödém hőszigetelését, de nem úgy, hogy az egészet komplex formában végigvigyék, és minden elemét egy tudatos irányvonal mentén újította volna fel az ügyfél

- magyarázta a szakember, aki szerint ezeken felül nagyjából negyedmillió olyan ház van Magyarországon, amelynek DD vagy CC kategóriás az energetikai besorolása, tehát messze van a korszerűtől. További száz-százötvenezer házat pedig becslései szerint pedig egyenesen le kellene bontani. Mint kifejtette, szerinte azért sodródott ilyen helyzetbe a lakosság jelentős százaléka, mert hiányzik a köztudatból a tudatos ingatlan használat, az energiatudatos gondolkodás.

Az emberek nagyon elkényelmesedtek Magyarországon, mindig is az államtól vagy az önkormányzattól várták és várják a megoldást, nem pedig saját maguk cselekedtek. Például, a Kádár-kockák, a régi nagy típusházak felépítésekor nem az energetika volt a fő szempont

- példálózott Gulyás István.

Mire figyeljünk oda a nagy sietségben?

Ahogyan Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke is hangsúlyozta: minden energetikai felújítást érdemes tudatosan, előre megtervezni. Hasonlóan vélekedtek az újHáz Centrum szakértői is, akik aláhúzták, hogy, még akkor is mindent gondosan meg kell tervezni, ha mindenképpen szeretnénk a fűtési szezonra befejezni a munkálatokat.

A hozzáértő szakember kiválasztása rendkívül fontos, továbbá az ingatlanunk és lakókörnyezetünkhöz leginkább passzoló szigetelőanyagok megválasztása is kulcs fontosságú. A legnagyobb hatékonyság elérésének érdekében elengedhetetlen a jelenlegi ingatlanunk állapotának és paramétereinek szakszerű felmérése és az ideális anyag vastagság meghatározása. Mivel jelentős változásról van szó a rezsiárak terén, mindenképpen érdemes szakemberrel egyeztetni, hogy minden tényezőt felmérve és megismerve – például hőszigetelés elhelyezése, hőtechnikai előírások, hőhidak figyelembevétele, – vágjunk bele a korszerűsítésbe.

– mondták.

Most szigorodtak a szabályok minden új épületnek kötelező a „közel nulla” energetikai teljesítmény elérése. A 7/2006 TNM rendelet szerinti összetett műszaki szabályozás, az energiahatékonysággal szemben támaszt kötelezően magas elvárásokat.



A követelményszint mind az épület egészének mind pedig az épületszerkezetek és az épületgépészet jellemzőit is meghatározza. Az épületnek három szinten kell teljesíteni az elvártakat: határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezője (U-érték); fajlagos hőveszteség-tényező és összesített energetikai mutató.



Ráadásul egy hőszigetelés esetében számos olyan körülmény van, amit érdemes figyelembe venni. Ilyenek például az időjárási körülményeket, amelyeknek a homlokzati hőszigetelőanyagok optimális kötési folyamata miatt kell megfelelőnek lenniük, de akár még a családtaagok száma is meghatározü lehet.

Noha augusztus 1-től már az új számítások szerint alakul a háztartások rezsiköltsége, nem tekinthetünk el attól a ténytől sem, hogy a nyári időszakban az időjárás miatt is nehezebb dolguk van a kivitelezőknek. A 30 fok körüli hőmérsékletben gyorsabban kötnek az anyagok, így például a vakolatok hamarabb vesztik el víztartalmukat, ezért fennáll a megégés esély, ezen felül a szeles vagy magas páratartalmú idő is befolyásolhatja a munkálatok menetét. Általános érvényű szabály, hogy mérjük fel a lehetőségeinket, kérjünk be több árajánlatot és igyekezzünk a gyors helyett minőségi munkát megrendelni

– tette hozzá a szakértő, aki szerint mindenképpen érdemes belevágni a munkálatokba minél korábban, annak ellenére is, hogy nehéz jelenleg előre megjósolni, hogy mennyibe fog kerülni a kivitelezés.

Mennyi idő alatt térül meg a befektetésünk?

A megtérülési időt nehéz az ingatlan pontos ismerete nélkül meghatározni, hiszen sokat számít az ingatlan típusa és mérete, a falazat fajtája, az ingatlan fűtő- és hűtőrendszerei, de szempont lehet akár az ingatlan felhasználási módja is.

A felújítás, a szigetelés és a napelem-telepítés mind hosszú távú befektetés, ugyanakkor fontos az öngondoskodás, hiszen hosszútávon fenntarthatóbb otthonunk lesz, és a rezsiszámlánk is csökken. A ház falának szigetelése, beburkolása 10-15 vagy 20 cm vastag szigeteléssel azonnal, érezhetően növeli a komfortérzetet a lakásban, és mintegy harmadával csökkentheti a fűtési számlánkat. Amennyiben sikerül a tető szigetelését is megoldani a falak borításával együtt, úgy még tovább csökkenhet a fűtés számla összege

– magyarázta az újHÁZ Centrum. A cég számításai szerint pedig nem mindegy, hogy mikor volt utoljára felújítva otthonunk, hiszen egy korszerűtlen ház esetében akár a hő 20-30 százaléka is kiszökhet a tetőn keresztül.

Az egymásra épülő szigetelési megoldások már igen komoly havi megtakarítást eredményeznek. Helytől, az ingatlan tájolásától stb. függően a fűtésszámla a korábbi 50-60 százalékára is csökkenhet. Ezt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) és a Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának (HÉT) közös javaslatcsomagja is alátámasztja. A rendkívül gyorsan elkészített szakmai javaslatcsomagban egy klasszikus 9x9 méteres „Kádár-kocka” energetikai korszerűsítésére találunk ajánlásokat. Továbbá azt is megtudhatjuk, hogy egy körülbelül 5 millió forint + áfa értékű teljeskörű korszerűsítés értéke 7-8 év alatt terül meg

– hangsúlyozták.

Hasonló véleményen volt korábban Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója is, aki szerint akár eladás előtt is megérheti szigetelni otthonunkat:

Annak értéke minden esetben növekedni fog, a befektetésünk többszörösen megtérül, mivel a jól kivitelezett szigetelés akár 60 százalékkal is csökkentheti a fűtésköltséget.

Ennek kapcsán Ballagó Antal, az Otthontérkép Csoport értékesítési vezetője is arról beszélt, hogy a rezsi látványos csökkentése miatt korszerűsít, szigetel, az könnyen megduplázhatja, vagy akár meg is háromszorozhatja a beruházásának értékét az ingatlan értéknövekedése révén - és ezt még a rezsicsökkentés visszavágásának híre előtt jelentette ki a szakember.

Szintén még a rezsiemelés előtt Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is azt hangsúlyozta, hogy nagyonis megéri bevállalni egy energetikai korszerűsítést:

Minél régebbi az ingatlan és minél korszerűtlenebb a fűtési rendszere, a szigetelése vagy az egyéb gépészeti megoldásai, annál nagyobb valószínűséggel tudunk nagy rezsicsökkentést véghez vinni egy energetikai felújítással. Ezek viszont költséges tételek. A havi 20-30 ezer forinttal alacsonyabb rezsi egy ingatlan esetében akár 3-4 millió forint értéknövekedést is jelenthet

- jelentette ki még ősszel a szakértő.

Az azóta drasztikusan megemelkedő rezsiárak pedig minden bizonnyal csak felfelé tolták ezt az értéknövekedést.

De mégis mennyi és miből?

Nehéz a folyamatosan változó munkadíjak és anyagárak mellett pontosan megmondani, hogy mennyibe kerül egy ilyen kivitelezés. A becsléseink szerint jelenleg egy 150 négyzetméteres családi ház esetében, egy 15 m vastagságú grafit szigeteléssel számolva körülbelül 2,5-3 millió forintos költséget jelenthet a hőszigetelés. Azonban mielőtt megijednénk a számoktól érdemes szem előtt tartani, hogy a korszerűsítéssel nem csak a rezsink csökken, de a becslések szerint Magyarországon akár 15 százalékkal is növelheti az ingatlanunk értékét.

A hőszigetelést pedig sokféleképpen finanszírozhatjuk. A lejobb persze, ha hitel nélkül, önerőből ki tudjuk fizetni a korszerűsítést, azonban sokan választják a különböző támogatásokat is. Az újHÁZ Centrum felmérése alapján a jelenlegi megrendelők körében továbbra is az Otthonfelújítási támogatás a legnépszerűbb megoldás: a válaszadók 17 százaléka vette, vagy tervezi felvenni a 3+3 milliós támogatást.

Ha azonban esetleg nem vagyunk rá jogosultak a támogatásokra, vagy nem bízunk azoknak a kivizetésében, akkor, ha nem tudjuk zsebből finanszírozni a felújítást a legjobb megoldás, ha hitelt veszünk fel. Akkor például, ha 2 millió forintot veszünk fel azért, hogy kiépítsük a napelemes rendszert az otthonunkban, akkor egy havi nettó 400 ezer forintos fizetés esetében 8 éves futamidővel már kevesebbet kell költenünk a törlesztő részletre. A legjobb konstrukció a Pénzcentrum Kalkulátorának számításai szerint az UniCredit Bank ajánlata, ami szerint most egy 2 millió forintos hitelt megkaphatunk 30765 forintos havi törlesztőre, 10,9 százalékos THM-el. Az Erste Most Extra Személyi kölcsönnel pedig a havi törlesztőnk 34 504 forint lenne 15,04 százalékos THM-mutatóval.