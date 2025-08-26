Már látszik a pokoli fordulat az időjárásban: újra jöhet a hőségriadó Magyarországon?

Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható – írja a HungaroMet a saját közösségi oldalán az előrejelzésére hivatkozva.

Bejegyzésükben kiemelték, hogy a légáramlás délnyugati irányúra fordult, ami melegebb léghullámokat szállít Magyarország fölé.

Egyben felhívták a figyelmet arra, hogy csütörtökön még csak az ország egyes részein alakul ki kánikula, péntektől azonban a hőség fokozatosan az ország egyre nagyobb területére terjed ki.

Hangsúlyozták továbbá azt is, hogy változás szombaton várható, amikor egy hullámzó hidegfront érkezik, amely mögött hűvösebb légtömegek érik el hazánkat. A meteorológiai előrejelzések fáklyadiagramjai alapján azonban a lehűlés tartóssága egyelőre bizonytalan.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA

