Van, akit a vihar sem riasztott el: 11 ember kellett kimenteni tegnap a Balatonból

Tizenegy embert mentettek ki a vízirendőrök szombaton a Balatonból. A police.hu oldalon vasárnap azt írták: a másodfokú viharjelzés idején öt esetben tizenegy embert mentettek ki a tóból a rendőrök. Tavaly rekordot döntött a balesetek, mesntések, és halálesetek száma a tónál, 2022-ben vigyázzunk magunkra jobban!

Az erős szél miatt elsodródott sup-ozónak, szörfdeszkázónak és csónakok, illetve műszaki hibás vitorlás utasainak segítettek, hogy biztonságosan partra jussanak.

Tavalyi adatok alapján az Országos Meteorológiai Szolgálat és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közlése szerint tizenhat ember fulladt a Balatonba és az átlagosnál több embert kellett kimenteni a vízből az áprilistól október végéig tartó tavi viharjelzési szezonban. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai ebben az időszakban 194 esetben 410 fürdőzőt, illetve a vízen közlekedő embert mentettek ki a Balatonból - közölték.

A fulladás valós veszély, még a jó úszók számára is! Rengetegen szoktak el a fürdőzéstől, úszástól a pandémia óta, sokan azóta most először mennek nyaralni vízpartokra. A hőségben pedig fokozottan figyeljünk arra, hogy hogyan fürdőzünk, fokozatosan hűtsünk le testünket, ne ugorjunk a vízbe anélkül, a napszúrás, napégés, hőguta veszélyeire is fokozottan ügyeljünk. A gyerekekre pedig különösen kell figyelni, ebben a hőségben könnyen rosszul lehetnek a vízben, ha nem vízálló naptejet használunk, hamar le is éghetnek.