Halálos veszélyre figyelmeztetnek a Balatonnál is: egy apró figyelmetlenség is elég a tragédiához

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) utolsó adatai szerint egy év alatt 236 ezer ember halt meg vízbefulladás következtében, így ez a halálok világszerte jelentős közegészségügyi problémává nőtte ki magát. A fulladás a harmadik helyen áll a nem szándékos sérüléssel összefüggő halálokok között, melyeknek mintegy 7 százalékát teszi ki. A statisztikák szerint gyakrabban fulladnak vízbe gyerekek, férfiak, és azok, akik sok időt töltenek vízközelben. Tavaly csak a Balatonba 16 ember fulladt bele, és 410 fürdőzőt kellett kimentenie a vízirendőröknek a magyar tengerből. Idén is már több vízbefúlás történt, és nemcsak a Balatonban, hanem más magyar folyókban és tavakban is.

A fulladás valós veszély, még a jó úszók számára is! Rengetegen szoktak el a fürdőzéstől, úszástól a pandémia óta, sokan azóta most először mennek nyaralni vízpartokra. A hőségben pedig fokozottan figyeljünk arra, hogy hogyan fürdőzünk, fokozatosan hűtsünk le testünket, ne ugorjunk a vízbe anélkül, a napszúrás, napégés, hőguta veszélyeire is fokozottan ügyeljünk. A gyerekekre pedig különösen kell figyelni, ebben a hőségben könnyen rosszul lehetnek a vízben, ha nem vízálló naptejet használunk, hamar le is éghetnek.

Tavalyi adatok alapján az Országos Meteorológiai Szolgálat és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közlése szerint tizenhat ember fulladt a Balatonba és az átlagosnál több embert kellett kimenteni a vízből az áprilistól október végéig tartó tavi viharjelzési szezonban. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai ebben az időszakban 194 esetben 410 fürdőzőt, illetve a vízen közlekedő embert mentettek ki a Balatonból - közölték. 2021-ben is sokan úgy vetették bele magukat a nyárba, hogy kihagytak egy teljes szezon 2020-ban a járvány miatt, hiányzott a rutin, a megszokott óvatosság.

A fulladás világszerte jelentős közegészségügyi kockázat, hiszen a véletlen baleset következtében történt halálozásoknak 7 százalékát teszi ki, így a harmadik leggyakoribbnak számít. Európai viszonylatban Magyarországon még egészen jól állunk: az utolsó elérhető, 2019-es adatok szerint a 100 ezer főre jutó vízbefulást tekintve az EU-átlag 1,14, Magyarországon 1,36. Míg például Ukrajnában 7,8, Lettországban 6,39, Litvániában 6,02, Görögországban 3,61 és Romániában 3,28.

Vannak persze olyan országok is bőven, ahol még kevesebb a 100 ezer lakosra jutó fulladások éves mutatója: Németországban csak 0,55, Dániában 0,54, Luxemburgban 0,5, Hollandiában 0,47 és az Egyesült Királyságban 0,45 volt ez a ráta 2019-ben.

5 éven aluli gyermekekre különsen oda kell figyelni, ha vízparton tartózkodik a család. A legtöbb gyermek ilyen idős korban még nem tud úszni sem, így sokkal nagyobb veszélyben van, mint a felnőttek. A statisztikák alapján 0,63 fulladásos eset juttott 100 ezer 5 év alatti gyermekre az Európai Unióban, míg Magyarországon 0,45 egy év alatt.

A vízimentők tanácsai a tragédiák megelőzéséhez

A vízbefulladások megelőzhetők, ha odafigyelünk pár alapvető szabályra, melyeket nem lehet elégszer elmondani, átgondolni. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának tanácsai szerint ki nem tud úszni, vagy nem jól úszik, ne menjen a derekánál mélyebb vízbe. A felfújható strandeszközök vagy egy szörfdeszka nem mentik meg veszélyhelyzetben a gyenge úszástudással rendelkezőket. Egy apróság - egy hínár, egy kis gödör, egy kisebb izomgörcs - is elég ahhoz, hogy pánikba essen az illető, hiszen számára nem biztonságos közegben van.

Nagyon gyakori oka a vízbefulladásnak az, hogy valaki pánikba esik. Néha még akkor is előfordul, ha bőven leér a lába a vízben.

A pánikról, és sok már esetről, ahogy a vízen bajbakerülhetünk, bajbakerülteknek segíthetünk, informatív videókat tettek közzé a vízimentők.

Javasolják azt is, hogy a gyengén úszók, úszni nem tudók viseljenek mentőmellényt, vagy úszást segítő mellényt strandoláskor. Nem ciki ilyen eszközben vízbe menni, mint ahogyan az sem, hogy valaki nem tanult meg úszni.

Nagyon óvatosan az alkohollal!

A vízbefulladásos esetek egy részénél kiderül, hogy túl sok alkoholt fogyasztott az illető. A tűző napon, a vízben felerősödik az alkohol hatása. Ne menjünk vízbe, ha már kicsit is érezzük magunkon az elfogyasztott ital hatását. Figyeljünk a környezetünkre is: ne engedjünk be olyan rokont, barátot a vízbe, horgászcsónakba, kenuba, aki alkohol hatása alatt van.

Tele hassal nem szabad vízbe menni!

Egy kiadós ebéd vagy villásreggeli után várjunk legalább két órát, míg vízbe megyünk. Sokan lesznek rosszul azért, mert tele hassal mennek be fürdeni.

Felhevült testtel nem szabad vízbe menni!

Sokszor halljuk, hogy ezt mindenki tudja. Mégis rendszeresen kerülnek bajba emiatt az emberek. Minden esetben be kell mosakodni, lemosni a felsőtestünket, karunkat, arcunkat, mielőtt bemegyünk a vízbe. Különösen fontos figyelni, ha SUP-ozik, vízibiciklizik az ember. Akkor is hűtsük le pár percenként magunkat, ha nem akarunk vízbe ugrani ezekről az eszközökről, hiszen be is eshetünk, ami akár életveszélyes is lehet.

Gyermeket nem hagyunk egyedül!

Gyermeket nem szabad egyedül hagyni, még sekély vízben sem. Akkor sem, ha van rajta valamilyen mentőeszköz. Jók a felfújható eszközök (karúszó, úszógumi), de még jobb ha a gyermek súlyának, alkatának megfelelő mentőmellényt, úszást segítő mellényt adunk rájuk a strandoláshoz. Hamar megszokják a gyermekek ezeket az eszközöket, és nagyobb biztonságot adnak, mint a felfújható eszközök, hiszen azok könnyen lecsúszhatnak a gyerekről, vagy kilyukadhatnak, leereszthetnek. Nagy örömmel látjuk, hogy egyre több szülő adja rá a gyermekére a mentőmellényt még a kicsik számára kialakított lidós partszakaszokon is.

Viselj mentőmellényt!

Sportoláskor is fontos a mentőeszközök használata. Sőt, mi azt mondjuk, elengedhetetlen, hogy viseljünk valamilyen fajta eszközt ami fenn tart, segít a vizen lebegésben. Bárkinél, főleg idősebbeknél, adódhat olyan váratlan belgyógyászati, kardiológiai probléma vagy izomgörcs, aminek következtében nem tudnak kievezni a partra.

Előfordul az is, hogy valaki nem készül fel arra, hogy megerősödik a szél, nem néz fel az égre mielőtt vízreszállna, illetve sportolás közben sem. Számtalanszor segítettünk olyanoknak, akiket elsodort a parttól a szél, folyókon a sodrás. Ők akkor tehetnek a legtöbbet magukért, ha még vízreszállás előtt tájékozódnak, és viselik a mentőmellényt. (Az időjárás felől való tájékozódásban sokat segítenek az okostelefon applikációk, weboldalak vagy a négy nagy tavunkon a viharjelzési rendszer.)

Sup-on is viselj mentőmellényt

Létezik egy újfajta, magyar fejlesztésű úszást segítő eszköz. A Sealbulance egy övként viselhető új eszköz, melyet a kioldózsinór meghúzásával aktiválhatunk. Az övben rögzített ballon az aktiválást követően felfújódik és körbeöleli annak viselőjét. Azoknak ajánljuk, akik rendszeresen úsznak, és felkészültnek érzik magukat arra, hogy meghúzzák a zsinórt, ha például elfáradnak vagy begörcsöl a lábuk. A Sealbulance plusz segítség az úszáshoz, segíti a lebegést. Kizárólag vízbiztos úszástudással rendelkező, jó egészségi állapotban lévőknek ajánljuk.

Tedd a mobilodat vízálló tokba!

Ha horgászni, evezni indulunk mindenképp legyen nálunk mobiltelefon (feltöltve!), vízálló tokban, nyakba vagy vállra akasztva. Olyan tokot vásároljunk, amiből nem kell kivenni a telefont, ha segítséget akarunk hívni. A Balatonra érkezőknek, az ott élőknek azt javasolják, mindenképp töltsék le a segélyhívó applikációt, a BaltonHelpet. Ezen keresztül gyorsabban tudnak segítséget kérni, mint egy telefonhívással, hiszen mentésirányítási központunk pontosan látja, hogy honnan érkezik a segélyhívás.

Ugrálni csak nagy elővigyázatosággal szabad!

A magyarországi élővizek nem átlátszóak, és a biztonságos vízbeugráshoz elengedhetetlenül fontos tudni, hogy elég mély-e a víz, nincs-e a mederben olyan akadály, ami komoly sérülést okoz. Szinte minden évben történik végzetes vagy életre szóló bénulásos baleset amiatt, hogy sekély vízbe ugrik be valaki. Mielőtt ugrálni kezdünk, mindenképp ellenőrizzük le, hogy milyen mély a víz.