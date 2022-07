A nagy palacsinta körkép: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki itt akar enni

Vasárnap azért mindenki megérdemel egy kis édes élvezetet, ha mást nem, hát palacsinta formájában! Összegyűjtöttük a vidék legfinomabb palacsintázó helyeit, az amerikaitól a magyarig, de eláruljuk azt is, hogyan készült a nagyi feledhetetlen grízes-meggyes palacsintája, aminél azóta se ettünk jobbat! – írta meg a HelloVidék.

Európában az egyik legismertebb meleg tészta a palacsinta, de világszerte hatalmas népszerűségnek örvend. Akár desszertként, akár más ételek körítéseként. Az osztrákok például a húslevest egyenesen csíkokra vágott palacsintatésztával eszik cérnametélt helyett.

A palacsintában pedig az a legjobb, hogy valójában a világ egyik legegyszerűbb étele: nem kell hozzá más csak liszt, tojás egy csipetnyi só, olaj, valamint tej. Ráadásul viszonylag olcsó is, hiszen az összetevőkből 3 árstoppos.

Ha viszont nem akarjuk mi elkészíteni, akkor is országszerte jobbnál jobb palacsintázókat találhatunk. Az árak viszont nagyon eltérőek tudnak lenni: mérettől és ízesítéstől is függ, meg persze attól, hogy hol is vesszük.

Balatonon az ábrahámhegyi strandon a kakaós/lekváros/túrós darabja 330 forintba került, de ennek egy nagyobb válzozata Balatonedericsben már 1300 forintba került.

De Egerben találkozhatunk 2500 forintba kerülő sós palacsintákkal, de az édesek se sokkal olcsóbbak: a pudinggal töltött óriás palacsinták 1940 forintba kerülnek a Palacsintavárban, míg az extrábbak (ananászos, barackos, körtés, vanília öntettel) 2260 forintba.

Hasonlóan magasak az árak Hajdúszoboszlón is: a 19 cm-es kakaós palacsinta 460 forintba kerül, míg a 42 centis 1060 forintba. De ez még csak a beugró ár: a kétszemélyes palacsintatál 5240 forint, míg a nagyobb Gundel 2520 forint.