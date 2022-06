Fontos szabályozás élesedik a horvát tengerparton: durva bírságot kaphatnak a strandolók

Több száz eurós összegű büntetésre számíthat az, aki megszegi a dalmáciai városok új, leginkább a turistákat érintő szabályait – számolt be a Figyelő.

A dalmáciai városok lakóinak elege lett abból, hogy a turisták jelentős része nem csak a strandon, de az utcán is folyamatosan fürdőruhában flangál. Így a legtöbb város már meg is tette a szükséges óvintézkedéseket: Hvar városában például a hiányos öltözetért 500, míg az utcai alkoholfogyasztásért pedig 700 eurós bírság is járhat annak, aki nem akar felvenni egy pólót.

De már a magyarok által kedvelt Dubrovnik, Rovinj, Split és Zadar is bejelentette, hogy követi Hvar példáját, bár itt még büntetlenül mehetünk bikiniben várost nézni. Alkoholt inni közterületen viszont már ezekben a városokban se lehet, hiszen hazánkoz hasonlóan a horvát törvények is tiltják az utcán való ivászatot. Ám ezellen eddig ritkán léptek fel a hatóságok.