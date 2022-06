Rengetegen terveznek idén nyaralni: hiába az infláció, nem hagyják ki a magyarok a szezont

Nem szűkölködnek a nyári tervekben a magyarok, a megkérdezettek több mint 90 százaléka tervez pihenést a legforróbb hónapokban – ez derült ki az Eventrend Hotels (immár) szokásos nyár eleji felméréséből. Az adatok nem reprezentatívak, bár 1275 kitöltött kérdőívet küldtek vissza a válaszadók, amely egész pontos képet mutathat az elképzelésekről.

A felmérés alapján nagy a mozgolódás a háztartásokban, sokan írják már a nyaralási listákat. A válaszadók mindössze 7.3 tized százaléka marad otthon ezen a nyáron, a kérdőívet kitöltők nagy része azonban belevág a kalandokba.

A megkérdezettek több mint fele belföldön pihen, bár a kitöltők közül sokan itthon és külföldön is megfordulnak majd az iskolakezdésig, majdnem harmaduk tervezi ezt. Csak külföldi nyaralást a válaszolók mindössze 7,06 százaléka szervezett le. Akik külföldi desztinációkat céloznak be, leginkább autóval indulnak el, de szinte ugyanennyien repülőre szállnak. Bár még elenyésző az arány, de vannak már olyanok, akik a gazdaságosabb utazási eszközökre bízzák magukat, így például vonattal utaznak a kiszemelt nyaralási célhoz.

A legnépszerűbb a 3-4 éjszakás pihenés, ezt a válaszadók majdnem 40 százaléka jelölte meg. Mintegy 11 százalékuk 1-2 éjszakás miniszabit tervezett be, több mint 1 hetes/két hetes kikapcsolódás a megkérdezettek 8,63 százalékára vár. Nem kérdés: a szerelmeseké a világ! A válaszadók majdnem fele a párjával vág bele az utazásba, nyomukban a családosok képviseltetik magukat a legnagyobb számban. Az 1275 kitöltő közül 26-an egyedül indulnak el pihenni.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a belföldi nyaralók között még mindig a Balaton a sláger. Bár összességében az egyéb tó, vízpart egy hajszálnyival több szavazatot kapott, de az megoszlik az összes egyéb szóba jöhető tó és vízpart között, amelyekre egyesével a kérdőív nem tért ki. A vízpartok hegemóniája sem kérdőjelezhető meg, mert minden vizes terepet egybevéve a kérdőívet kitöltők több mint 70 százaléka ilyen körülmények között tervezi eltölteni a pihenését. A hegymászás vagy sportos nyaralás, valamint a városlátogatás is képbe kerül, de összesen mintegy 20 százalék vállalja be az aktívkodást, a többség inkább lábat lógat egy strandon.

A kényelem még mindig elsődleges szempont, a teljes körű kényeztetést pedig várhatóan főként szállodában kapja meg az ember. A megkérdezettek majdnem kétharmada is ilyen körülmények között kezdi a reggelét, fejezi be a napját és hajtja álomra a fejét. A kemping kezd kikopni a szokások közül, az 1275 válaszadó közül 13-an vernek sátrat erre kijelölt területen. És ha már szálloda, akkor legyen minden! Az a bizonyos „B terv” a nyaralásra is jellemző elvárás, a vendégek ezek szerint szeretik, ha a szálloda rossz idő esetére valódi alternatívával tud szolgálni a szolgáltatások terén. Az abszolút nyertes a wellness- a válaszadók fele ilyen lehetőségekkel bíró belföldi szállodát választ! A második legtöbb szavazatot kapott szállodatípus a „nem baj, ha nem wellness, de jó, ha van egy medence”, igazolva azt, hogy ha nem is teljesen wellness, de megkérdőjelezhetetlenül vizes nemzet vagyunk. A vendégek szeretik magukat szabaddá tenni és nem függeni a szállodai szolgáltatásoktól napközben, így a legnépszerűbb ellátási forma a félpanzió, a kitöltők több mint kétharmada választotta ezt. A teljes ellátás is kezd kimenni a divatból, nem egészen 9 százalék ragaszkodik ahhoz, hogy kora reggeltől késő estig bármilyen étel-ital elérhető legyen számára a pihenése alatt.

Bár pénzkérdésben szűkszavúbbak voltak a válaszadók, az adatok szerint 100 és 300 ezer forintot költ pihenésre a kérdőív ikszelőinek több mint fele. Majdnem 22 százalék vállalja be a 300 és 600 ezer forint közötti összeget, 600 ezer forint felett a megkérdezettek mindössze 3 százaléka vakációzik. Úgy tűnik, a válaszadók kétharmada nem szeretne a nyárnál megállni, és már azt is tudja, hogy az őszi-téli időszakban 2-3 éjszakára biztosan szabadságolja magát, több mint 8 százalékuk pedig akár egy hetet is bevállal újra. Harmaduk viszont határozott nemmel válaszolt a kérdésre, vagyis az év további részében nem utaznak.