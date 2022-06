Nincs új a nap alatt: más országokban is áthárítják a légitársaságok a kivetett adókat

Európában több helyen is létezik a légitársaság-adó, amit a cégek valamilyen formában az utasokra hárítanak. Több országban is létezik ez az adónem, amit a 24.hu cikke szerint nem nyelnek le a szolgáltatók, sőt egyes országokban egyenesen az utasokat adóztatják.

Az Inforádióban beszélt arról Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy a légitársaság-adó európaszerte létező fogalom, ami az út hosszától függően 10-50 euró (jelenlegi árfolyammal számolva 4000-20000 forint) között mozog. Ezt pedig jórészt minden országban ráterhelik az utasokra. Bár mindegyik ország eltérő időben, más díjszabással vezette be a légitársaság-adót, de szinte mindenhol kivétel nélkül negatív hatással volt a turizmusra.

Németországban 2011 januárjában vezették be az új adófajtát, és a magyar szabályokhoz hasonlóan az utak hosszától függően kell fizetniük a légitársaságoknak a felszálló járatok után. Rövidebb repülés esetén ez 7,5 eurót (3000 forint), míg hosszabb utak esetén akár 42 euró (16800 forint) is lehet, amit a légitársaságok az utasokra hárítanak át. Norvégiában is hasonló a szabály, annyi a különbség, hogy ott eleve az utasokat adóztatják meg. Ezt a rendszert az északi országban a koronavírus idejére felfüggesztették, és egy új rendszer fog életbe lépni hamarosan, ahol a kevésbé környezetszennyező cégeket fogják hátrányban részesíteni.

Hasonló rendszereket alkalmaznak még Hollandiában, Ausztriában (ahol éppen, hogy a rövidebb, vonattal megközelíthető úticélok a drágábbak), Belgiumban, Svédországban, Olaszországban és Görögországban is. Mindegyik országban a repjegy árába van beleépítve az adó, ha nem egyenesen az utasokra van kiszabva.

A különadó pedig nem csak a légitársaságoknak nem tetszik, de a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) se ugrál örömében. A 24. hu megkeresésére a szervezet szóvivője elmondta, hogy aggodalommal tölti el őket az adó hirtelen kivetése, amit konzultáció nélkül vezettek be.

Magyarország óriási hasznot húzott a légi összeköttetéseinek növekedéséből az elmúlt években. Aggódunk amiatt, amiért a kormány térdreflexszerű reakciót adott a rövidtávú finanszírozási problémákra ahelyett, hogy figyelembe vették volna milyen hosszútávú károkat okoz ez a döntés Magyarország légiközlekedésének sikertörténetében. Az adó vonzatait jelenleg is elemezzük, és egyeztetéseket folytatunk róla a légitársaságokkal és az érintett légi fuvarozókkal

– mondta el a portálnak a szóvivő.