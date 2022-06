Horror árak a Balatonnál? Itt az igazság: ennyibe kerül idén egy lángos, palacsinta

Nincsenek könnyű helyzetben a balatoni vendéglátósok. Egyik oldalon ott vannak a rendkívül árérzékeny turisták, a másik oldalon pedig az infláció, a munkaerőhiány és még sorolhatnánk a vállalkozásokat érintő terheket. A CashTag, a Pénzcentrum videosorozata most körbejárta a Balatont, hogy kiderüljön, mi vár ránk 2022 nyarán; és mi igaz abból, hogy 3000 forintot is elkérhetnek egy lángosért.

Lángosinfláció, egyre többet hallani ezt a kifejezést, hiszen jól reprezentálja, milyen árak várnak a turistákra idén nyáron a balatoni strandokon. Itt a Pénzcentrumon is foglalkoztunk már többször a témával, legutóbb például egy siófoki büfé tulajdonosát idéztük, aki szerint annyival drágábbak az alapanyagok, hogy minimum 15 százalékot kellett emelniük. Korábban pedig írtunk arról is, hogy az idei nyáron ezer forint alatt egy sima lángost aligha lehet majd megúszni, vagy csak akkor, ha egy valódi "becsalicsárdába" térünk be, amivel persze jobb vigyázni.

Na de mi az igazság valójában, mit tud egy 2-3 ezer forintos lángos, és mennyibe kerül a hamburger, palacsinta, vagy egy korsó sör 2022 nyarán? Hogy minderre választ kapjunk, a CashTag stábja leugrott a Balatonra, és vendéglátósokat kérdeztük a piaci helyzetről. Összefoglalva: valóban áremeléssel indult az idei nyári szezon, de a sajtóhírek általában a végleteket hangsúlyozzák, és simán lehet még jó áron szállást foglalni, strandra menni, és ott megebédelni a büfében, csak oda kell figyelni, mire is költünk. A részletekért nézd meg a CashTag legújabb epizódját: