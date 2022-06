Az élelmesek már így utaznak a Balatonra nyáron: tényleg megéri ezt választani?

A hónapban megváltozik a MÁV és a Volánbusz menetrendje is. A nyári menetrend egészen augusztus végéig lesz érvényben, amit az utószezoni menetrend fog követni, alkalmazkodva a turisztikai szezonok változásához. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján június 18-tól több kiindulópontról még több expresszvonat fog közlekedni a Balaton felé, illetve ezzel párhuzamosan újra elérhetővé válnak a tavalyról ismert napijegyek és kedvezményes jegyek, tájékoztatott a MÁV.

Június közepétől, a nyáriszünet kezdetétől az ország számos pontjáról még kedvezőbbé válik a Balaton elérése, ugyanis június 16-tól a Volán, június 18-tól pedig a MÁV is átáll a nyári menetrendre egészen augusztus 28-ig. Több új járat is indul, illetve egyes járatok sűrűbben és több települést érintve közlekednek majd. ezen kívül pedig számos városban tovább javulnak az autóbuszok és a vonatok közötti átszállási lehetőségek. A menetrendi fejlesztéseknek köszönhetően többek között Eger, Gyöngyös, Bátonyterenye, Pásztó, Kiskunmajsa, Dunaújváros, Pécs, Komló, Lenti, Zalaegerszeg, Szombathely, Körmend, Győr, Pápa, Ajka, Veszprém térségéből is bővül a kínálat.

Több menetrendi fejlesztés is történt a balatoni vasútvonalakon, így az ország legtöbb területéről, átszállásmentes eljutást biztosítson a MÁV-START a Balaton partjára a nyár folyamán. Ezért több új expresszvonatot vezet be a főszezoni menetrenddel. Ilyen a VITORLÁS névre keresztelt expresszvonat is, ami Szolnok és Fonyód között fog közlekedni, de panoráma expresszvonat is indul Fonyód és Kőbánya-Kispest között, ami Esti Csók névre hallgat és vasárnaponként lehet felszállni rá. A vonatokra minden esetben kötelező lesz helyjegy váltása a zsúfoltság elkerülésének érdekében.

Ezen felül fontos, hogy Bagolyvonatok, azaz az éjszakai járatok az idén az északi parton sűrűbben, két óránként fognak majd közlekedni a hétvégéken. A hétvégéken és fesztivál szezonban pedig óránként. A fejlesztések révén a tó mindkét partja óránként elérhető lesz olyan járattal, amelyen nagyobb mennyiségű kerékpár szállítása is megoldható.