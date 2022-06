Horvátország, Spanyolország, Olaszország: ennyibe kerül egy kávé, pizza, sör a nyaraláson

Jócskán megdrágult a külföldi nyaralás a magyar utazóknak, de nem mindenhol ugyanannyival - derült ki az RTL Fókusz című műsorából.

A legtöbb helyen megdrágult a külföldi nyaralás a magyar utazók számára, de nem mindenhol ugyanúgy - adta hírül a csatorna riportja. Olaszországban például jelentősebb drágulásra készülhetnek az odautazók, míg Horvátországban mérsékeltebb az árak növekedése tavalyhoz képest. Ehhez képest a Spanyolországból bejelentkező utazók nem érzékeltek komolyabb áremelkedést az elmúlt évhez képest.

Kicsit az árakról: Rovinban például 600 forint körül jön ki egy gombóc fagyi, a kávé 900 forint, míg egy sörérét 1 400 forintnak megfelelő kunát kérnek el. Mindezek az árak azonban nem sokkal nagyobbak a tavalyiaknál. Ehhez képest Olaszországban más a helyzet, ott jelentősebb drágulással kell számolnia az odautazóknak. Egy gombóc fagyi Rómában például majd 1 300 forint, igaz nagyobb is az adag, mint idehaza. Egy kávé az olasz fővárosban 1-2 euró, de ha az ember leül elfogyasztani akár 10 euróval is többet fizethet a végén.

Étterremben egy főre egy fogás 5-7 forint körül mozog, a belvárosban egy pizza körülbelül 3 500 forintnak megfelelő euróért vásárolható. A riportból kiderült még, hogy az olasz fővárosban 2 felnőttnek és 2 gyereknek 3-4 éjszaka 250 ezer forinttól indul (csak a szállás), és persze a felső határ a csillagos ég. Mindezekhez képest azonban Spanyolországban más a helyzet, az itteni beszámolók arról szóltak több településről is, hogy olcsó a bevásárlás, és az éttermezés is. Elhangzott az is, hogy például a spanyol Costa Blanca olcsóbb, mint a magyar Balaton. A globális drágulást egyébként az is jól mutatja, hogy egy Abu-Dzabiból bejelentkező megszólaló szerinte néhány éve még kb. 140-150 forintba került egy liter üzemanyag, azonban most már 400 forint literenként.