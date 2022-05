Fontos bejelentés a MÁV-tól: kevesen tudják, hogy jogosultak a kedvezményes utazásra

Június 1-jétől újra van lehetősége megvásárolni a nappali vagy esti tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezőknek a korlátlan magyarországi vasúti utazást biztosító Vakáció-bérleteket.

A 15, 30, 60 vagy 90 napig érvényes, szezonális bérletek az érvénytartamon belül korlátlan utazást biztosítanak másodosztályon, a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. teljes belföldi hálózatán. A bérlettel nem kell váltani gyorsvonati pótjegyet sem, arra viszont figyelni kell, hogy a többi feláras vonat csak az adott vonatra érvényes felár megváltása mellett vehető igénybe.

A Vakáció-bérlet jegypénztárban és MÁV applikációban váltható meg augusztus 25-éig és érvénytartamtól függően legfeljebb szeptember 30-ig használható fel a kiválasztott időponttól az érvénytartamnak megfelelően.

A 90 napos Vakáció-bérlet 34 900 forintért vásárolható meg július 1-jéig; a 24 900 forintért megváltható 60 napos bérlet augusztus 1-jéig vehető meg, a 15 900 forintba kerülő 30 napos Vakáció-bérlet augusztus 11-ig kapható, a 15 napos bérletet pedig augusztus 25-éig lehet megvenni 9900 forintért. 2020 nyarán összesen 504 darab Vakáció-bérletet vásároltak, a járványhelyzetben megváltozott utazási-nyaralási szokások miatt a 15 napos változat volt a legnépszerűbb. MÁV applikációban a bérleteket virtuális bérletigazolványhoz kell rendelni, e-személyihez nem rendelhető hozzá.

Az elmúlt időszakban több fontos fejlesztést is végrehajtott a vasúttársaság a hazai turizmus és a családok kikapcsolódásának fellendítésének érdekében. Mindenkinek, aki szívesen fedezné fel Magyarország csodálatos helyszíneit, jó szívvel ajánlott például a Dunakanyarban vagy a Bakonyban, esetleg a Balatonon bevezetett napijegyek vásárlása akár a Vakáció-bérlet mellé is, mivel a napijegyek nemcsak a MÁV-START, hanem a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a Mahart járatain is felhasználhatók.