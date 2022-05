Búcsút mondhatunk a filléres nyaralásnak 2022-ben? Szívhatja a fogát, aki idén külföldre menne

Idén minden drágább, ez alól sajnos a nyaralás sem képez kivételt. Ráadásul egy külföldi utazás árára az infláció mellett a forint gyengülése is jelentősen hat. Csupán ezen két tényező miatt több százezer forinttal emelkedhetnek a kiadások

Sokan a megszokott helyre mennek nyaralni minden évben. Ismerős a szállás, a közeli vendéglők, vagy épp a tengerpart. Hiába utaznak a magyarok a megszokott helyre és költenek ugyanazokra a dolgokra, még így is jelentősen emelkedhetnek a kiadások évről évre.

A nyaralás is sokkal drágább lehet az infláció miatt Az áremelkedés (https://bankmonitor.hu/cikk/a-magas-inflacio-a-bankszamlad-koltsegen-is-meglatszodhat/) sajnos nem kerüli el a nyaralással kapcsolatos kiadásokat sem. Az árváltozás megjelenhet az utazás, a szállás árában, az étkezés és a programok költségeiben.

A külföldi utazásnál azonban nem a hazai áremelkedés a lényeges, hanem a célországban tapasztalható drágulás. Sajnos a magyarok kedvenc célpontjainál sem jobb a helyzet ebből a szempontból, mint hazánkban:

Horvátországban az áremelkedés 2022. áprilisában 9,4% volt.

Spanyolországban az infláció 2022. negyedik hónapjában 8,3% volt.

Görögországban idén áprilisában az éves drágulás mértéke 9,4% volt.

Olaszországban a tavasz második hónapjában 6,6% áremelkedést mértek.

A hazai drágulás mértéke hasonló volt hazánkban is áprilisban: 9,5 százalék drágulást mért a KSH. Már az is komoly hatással bír a nyaralók pénztárcájára, ha csak az átlagos áremelkedés épül be a költségekbe. Például egy millió forint értékű nyaralás egy év alatt 66-94 ezer forinttal dobta meg a költségeket. A forint árfolyamának alakulásáról pedig még nem is esett szó.

Overhead view of girls hanging out together at outdoor pool

A forint gyengülése se jó hír a nyaralást tervezőknek A forint az elmúlt időszakban érdemben gyengült. Az MNB által publikált devizaárfolyam is ezt tükrözi:

Az euró árfolyama 2021. május 31-én 348,24 Ft/EUR volt, a mai napon 393,01 forintot kellene fizetni egyetlen euróért.

A horvát kunánál sem jobb a helyzet, jelenleg 51,98 forintot kell fizetni egyetlen kunáért, egy évvel ezelőtt azonban 46,37 forintba került egyetlen horvát kuna.

12,1-12,8 százalékot gyengült a forint, ami tovább nehezítette a nyaralni vágyók helyzetét. A két tényező együttesen 200-230 ezer forinttal drágított meg egy olyan nyaralást, amiért egy éve kijött egy millió forintból. Ez 20-23 százalékos áremelkedésnek felel meg.

Mit lehet tenni a drágulás ellen?

Természetesen a költségeket nem csak úgy lehet csökkenteni, hogy olcsóbb szállást keresünk, vagy épp kevesebb napra megyünk nyaralni. Más tényezőkkel is lehet spórolni egy minimális összeget:

Nem érdemes az utolsó pillanatra halasztani a váltást, megéri figyelni a forint árfolyamának alakulását, időben beszerezni a szükséges valutát.

Érdemes Magyarországon tankolni: az üzemanyag ára jóval magasabb a környező országokban. (Ez igaz az odaútra és a hazaútra egyaránt.)

Érdemes bankkártyát használni készpénz helyett. Magyarországon már számos teljesen ingyenes bankszámla is létezik, vagyis a számlaköltségeken is sokat lehet spórolni.

Érdemes a sima bankszámla mellett Revolut-ot vagy Wise-t használni. Mindkét szolgáltatáshoz lehet ugyanis bankkártyát kapcsolni. A kártyás vásárlásnál a Revolut vagy Wise jellemzően kedvezőbb árfolyamot használ, mint a sima kártyatársaságok. Ezen számlákra pedig a sima bankszámláról is átutalható összeg, ez a tranzakció bankkártyás vásárlásnak minősülhet, ami a legtöbb normál bankszámla esetében ingyenes. Az átváltás egyedi szabályainak a szolgáltatók weboldalán érdemes utánanézni.

Ezek az apróbb trükkök nem fogják az áremelkedés, forint gyengülés hatását teljesen kiküszöbölni, de legalább az extra kiadások elkerülhetőek.