Ezekre a megyékre csap le a zivatar a mai napon: kevés helyen úszhatják meg szárazon

Reggel a keleti országrészben az eső, zápor mellett néhol zivatar is kialakulhat. Napközben a záporok mellett eleinte még inkább csak főként az ország keleti harmadán, majd nyugat felől a Dunántúlon is várhatók helyenként zivatarok, melyek késő estére lecsengenek - írja a met.hu. Zivatarban intenzív csapadék, kisebb méretű jég, 60 km/h-t meghaladó szél előfordulhat.

Kora délelőttig a keleti országrészben még sok lesz a felhő, majd a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Estére többnyire összeesnek a gomolyfelhők, de néhol maradhatnak felhősebb körzetek - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. Ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. A délnyugati szél északnyugatira fordul és nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarokat átmenetileg viharos erejű széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. Érdemes ma fokozottan figyelniük a közlekedőknek, óvatosabbnak lenni az utakon.

A zivatarok miatt elsőfokú veszélyjelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat 12 megyében. Ahol a riasztás érvényben van, ott az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Az ország keleti és nyugati felében döröghet az ég hétfőn, várhatóan csak a középső megyék, Nógrád, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Tolna, Somogy és Baranya ússzák meg a napot zivatar nélkül.

A Balaton és a Velencei-tó térségében a gyenge-mérsékelt (5-20 km/h) változó irányú szél délnyugati irányból időnként megélénkülhet (25-30 km/h). A déli órákra a Velencei-tónál nyugati, északnyugati irányba fordul a szél és tovább élénkülhet, délután akár meg is erősödhet (35-45 km/h). Este a Balatonnál is a szél északnyugatira fordulása és élénkülés (25-35 km/h) valószínű. Záporok környezetében erős (40-50 km/h) széllökések is kialakulhatnak. A délelőtt folyamán amég több órás napsütésre lehet számítani, majd a déli óráktól erőteljessé válik a gomolyfelhő képződés, és a délután második felétől kezdődően záporok, esetleg egy-egy zivatar érheti el a térséget nyugat, északnyugat felől. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18, 19 fok körül alakul. Késő estére 12, 13 fok köré hűl le a levegő.