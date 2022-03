Számos magyar utazó járhat pórul: ezeket a járatokat törölték az orosz-ukrán háború miatt

A helenleg érvényben lévő szabályozás szerint március 6. éjfélig Magyarország légterébe nem repülhet be orosz repülőgép. A Budapestről korábban elérhető, orosz célállomású járatok törlése heti húsz, az ukrán repterekre induló gépek törlése pedig heti tizenöt járatot érint - a Világgazdaság utánajárt hány járatot is érint hazánkban a korlátozás.

Az Európai Unió tagállamai lezárták a légteret az orosz gépek elől, amibe a menetrend szerint közlekedő és charter járatokon túl a magángépek is beletartoznak - jelentette be az Európai Bizottság elnöke vasárnap. A tiltás elrendelése előtt többek között a Air Baltic, a Finnair, a LOT Polish Airlines, az Air France-KLM és Austrian Airlines is beszüntette orosz járatait az Airportál.hu információi szerint. Vasárnap törölte oroszországi járatait a Wizz Air is.

Az EU tiltására Oroszország szintén tiltással válaszolt, már szombaton a tranzitjáratokra vonatkozóan kitiltotta légteréből a lengyel, a bolgár, és a cseh légitársaságokat. Hétfőn pedig 36 ország, köztük Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország, Olaszország, és Magyarország légitársaságait is kitiltotta az orosz légtérből.

Február 28. 00:00 órától március 6. 23:59-ig Magyarország légterébe nem repülhetnek be, ki, illetve át az Oroszország által üzemeltetett, ott regisztrált vagy orosz tulajdonú légijármű, kivéve a humanitárius, kutató-mentő, vészhelyzetben lévő vagy légügyi hatósági engedéllyel rendelkező járatokat

- árulta el a Világgazdaságnak a Budapest Airport. Az Aeroflot honlapján az áll, hogy az immár törölt, Ljubljanába, Szófiába, Bukarestbe, Rigába, Prágába, Varsóba, Londonba, Dublinba és Kisinyovba eredetileg indult, március végéig foglalt járatok miatt a károsult utasok jogosultak a visszatérítésre vagy a következő időszakra vonatkozó repülési időpont módosítása, illetve lehetőség van az orosz légitársaság aktuális menetrendjéből az európai repülőterek alternatív repülőterekre történő átirányítására.

A Wizzair és az Aeroflot minden, Budapestről korábban elérhető, orosz célállomású járatának törlése heti 20 járatot érint. Budapestről korábban 6 orosz reptér volt elérhető: Kazan, Szentpétervár, Moszkva (3 repülőtér) és Jekatyerinburg. Aki jelen körülmények között akar Budapestről Moszkvába repülni, az legkevesebb egy átszállással teheti ezt meg a Turkish Airlines és a Pobeda vagy Aeroflot légitársaságok, illetve a Pegasus Airlines és a RusLine légitársaságok szolgáltatásait igénybe véve a Skyscanner pénteki utazásra vonatkozó ajánlatai alapján. Két átszállással az Eurowings, a Wizz Air és a Pegasus is repül, Európán belül kölni, londoni, illetve isztambuli átszállással, minimum 15 órás menetidővel.

Az ukrán légtérzár miatt polgári utasszállító járatok továbbra sem közlekednek Ukrajnába. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről 5 ukrán repülőtér volt elérhető a Wizz Air és a Ryanair üzemeltetésében: Kharkiv, Kiev, Lviv, Odessa és Zaporizhia, összesen heti 15 járattal. Az átrepülő járatok elkerülik Ukrajna és Moldávia légterét, Románia-Bulgária-Törökország útvonalon közlekednek.