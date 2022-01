Ezek lesznek Európa legkedveltebb úticéljai 2022 nyarán: mutatjuk a toplistát

A már két éve tartó koronavírus-járvány rengeteg lemondással járt, leginkább a nyaralások terén. Nem csoda, ha 2022-ben sokan döntenek majd úgy, hogy már kijár nekik az utazás, kikapcsolódás. A legfrissebb európai úticélokat felsoroló toplistán találhatók közelebbi és távolabbi helyek is, amelyek közül igény szerint lehet válogatni: kinek a tengerpart közelsége, kinek a gasztronómiai kalandok, míg másnak az izgalmas városnéző túrák jelenthetik a fő szempontot. Érdemes már most lefoglalni a nyaralást: még nincs késő lecsapni az olcsó ajánlatokra és bebiztosítani magunkat a repjegy- illetve szállásfoglalással.

A hazai turizmus rekordévet zárt tavaly, és ez nem véletlen: sokan még mindig inkább a Balatont választották az Adria helyett 2021-ben. A külföldre utazási szabályok letisztázódásával, ahogy egyre csökken a kiszámíthatatlanság, úgy lehet egyre több magyarnak is kedve határon túli úticélt választani idén nyáron. Mutatjuk, melyek lesznek 2022 nyarán a legjobb európai úticélok a headout utazási blog TOP25-ös listája szerint.

A dobogó legfelső fokát egy egészen közeli város, a horvátországi Dubrovnik foglalja el, amelyet a szintén közeli, szlovéniai Piran városa követ. A harmadik helyet pedig a lengyel Wrocław (magyarul: Boroszló, németül: Breslau) szerezte meg 2022-ben.

TOP25 európai úticél 2022-ben

Dubrovnik, Horvátország Piran, Szlovénia Wrocław, Lengyelország Kotori-öböl, Montenegró Korzika, Franciaország Bruges (Brugge), Belgium Bázel (Basel), Svájc Galway, Írország Zakynthos, Görögország Milánó, Olaszország Madeira, Portugália Barcelona, Spanyolország Alhambra, Spanyolország Málta Kappadókia, Törökország Koppenhága, Dánia Vik, Izland Göteborg (Gothenburg), Svédország Porvoo, Finnország Tallin, Észtország Riga, Lettország Hamburg, Németország Velence, Olaszország Colmar, Franciaország Budapest, Magyarország

Nyugat-Európa

A nyugat-európai régió legkedveltebb úticélja a francia sziget: Korzika, amely leginkább arról ismert, hogy itt született Napóleon. A sziklás, mediterrán sziget hívogató öblei, nyüzsgő tengerparti városai ma rengeteg turistát vonzanak, ezért érdemes időben lefoglalni az utat. A gasztrokalandorok sem fognak csalódni Korzikán, ahol az olasz és francia konyha verseng és keveredik egymással.

Colmar egy mesebeli francia kisváros, elegáns csatornákkal, macskaköves utcákkal, és favázas, pasztell árnyalatú házacskákkal. A romantikus lelkűeknek jelenthet kikapcsolódást egy ilyen helyen croissant reggelizni egy kis kávézó teaszán, majd felfedezni a csodás környéket.

Colmar, Franciaország, Forrás: Getty Images

Németország számos vonzó városa mellett Hamburg egészen egyedi hangulaú: a történelmi kikötőváros maga az élő történelem, pezsgő kulturális élettel. Azoknak, akik a nyaralás alatt izgalmas programokra, szórakozásra, bulizásra vágynak, biztosan nem fognak csalódni.

Bruges vagy Brugge egy a lenyűgöző flamand városkák közül, aminek utcáin sétálgatva úgy érezheti az ember, hogy megállt az idő a középkorban. A városban számos látnivaló, múzeum vonzza a turistákat, de már a macskaköves utcákon, csatornákon átívelő hidakon sétálgatni is élmény. Nem csak nyáron érdemes meglátogatni téli-tavaszi úticélnak is kiváló.

Bázel Svájc harmadik legnagyobb városa, meglehetősen színes és művészi, ráadásul a Rajna partján fekszik, kilátással a hegyekre, tőle nyugatra Franciaországba és északra Németország található. Bázel arról is híres, hogy egymást érik benne a múzeumok, kevés Európai városban jut ennyi múzeum egy négyzetkilóméterre. Akik szeretik a nyaralást valamilyen kulturális fesztivállal egybekötni, mindenképpen írják fel a bakancslistájukra, hiszen a nyáron egymást érik itt az ilyen programok is.

Kelet-Európa

A lista első helyezettje, és a hozzánk egyik legközelebb eső úticél, Dubrovnik. A horvát város nemcsak a környékből, hanem egész Európából vonzza a turistákat. Az „Adria gyöngyszemének” is nevezett város ősi városfalai között máig őrzi a történelmi múltat. Nemcsak a tenger csábítja ide az utazókat, hanem a kirándulási lehetőségek, a csodálatos mediterrán hangulat, és taz ősi műtárgyakban hemzsegő múzeumok is.

Szintén közel esik hozzánk a listában második helyet kiérdemlő, szlovén Piran télen, nyáron közkedvelt üdülőhely. A kikötőváros máig a földközi-tengeri térség egyik a legjobb történelmi állapotában megmaradt települése. A kanyargós kis utcák, a tiszta kék tengervíz, az aranyló naplemente vonzza ide a legtöbb utazót, de a gasztronómiai élvezetek kedvelői is szívesen látogatnak ide a helyi különlegességek kedvéért.

Piran, Szlovénia, Forrás: Dado Daniela, Getty Images

A lengyel Wrocław a listában a harmadik, az Odra-folyó mentén található és 12 kisebb szigetre tagolódik, 130 hídján sétálhatnak át az utazók. A város a gótikus építészet szerelmeseinek igazi csemege, megtalálható itt a cseh, osztrák és porosz hatások is. Nyüzsgő irodalmi és színházi élet várja az idelátogatókat, de talán igazi varázsát az adja, hogy nincs tele turistákkal, mint Krakkó és Varsó.

A Kotori-öböl Montenegró legszebb vidéke, így akinek a kikapcsolódást a csodás tájakban való gyönyörködés jelenti, annak egyszer mindenképpen érdemes ellátogatnia erre a helyre. A csodálatos hegyvidéki, de mégis mediterrán öblöt északról Horvátország, az Orjen hegység, délről pedig a Lovcen hegység határolják. Azoknak is kiváló úticél lehet, akik szeretik a szép tájakat, de a nagy meleg elől menekülnek nyáron: a hegyeknek köszönhetően ugyanis itt könnyen elviselhető a kánikula is.

Aki szereti, ha a modern kor és a történelem találkoznak, annak kiváló úticél lehet az észt Tallin. Az óvárost rövidsétákkal be lehet járni, majd meglátogatni a sétányokkal és homokos strandokkal tarkított vonzó partvidéket.

A Balti Berlinnek is nevezett lett főváros, Riga szintén a gót és szecessziós stílus kedvelőit nyűgözheti le leginkább. A művészetek és a zene kedvelői számára is bakancslistás városban akárcsak Budapesten, zajlik a gasztroforradalom is, és az éjszakai életre sem lehet panasz.

A TOP25 lista utolsó helyét Budapest foglalja el, így bár ezúttal külföldi úticélokat ajánlunk elsősorban, a magyar fővárosról sem feledkezhet meg. Ahogy azt sokan megteszik, és Budapestet nem veszik számításba, mint fő úticélt. Pedig a magyar főváros legalább annyi, ha nem több programot, látnivalót kínál, mint bármelyik kedvelt európai város. Csak azzal el lehet tölteni egy hetet, ha az ember kiállításokat, múzeumokat néz, emellett érdemes ellátogatni legalább egy fürdőbe is, felfedezni a kirándulóhelyeket a környéken, várost nézni, kulturális programokon részt venni. A gasztronómiai kalandokról nem is beszélve, hiszen Budapest ebben is kimeríthetetlen.

Észak-Európa

Koppenhága a dán főváros az egyik legnépszerűbb skandináv város, egyben nagyon modern, miközben megvan benne az egykori skandináv királyságok bája. Itt szinte mindig nyüzsögnek a turisták, erre érdemes felkészülni, viszont akit ez nem zavar, bizonyára élvezni fogja a pezsgést, a városnézést, a kulturális életet. 15 Michelin-csillagos étteremével egyedülálló gasztronómiai kirándulást is lehet ide szervezni.

Koppenhága, Dánia, Forrás: Kateryna Negoda, Getty Images

Vík í Mýrdal Izland legdélebbi települése alig 300 lakossal, 110 kilométerre Reykjavíktól. A Mýrdalsjökull gleccsernél fekszik, Izland legmelegebb és legcsapadékosabb helyének tartják és a panorámája is csodás. Itt áll a Reyniskirkja fehér templom is, ahonnan a kilátás verhetetlen. , amelyet még 1929-ben építettek. Menjen fel hozzá, és később köszönöm. Míg a templom önmagában gyönyörű, a kilátás verhetetlen. A közelben fekszik továbbá a Reynisfjara-part, Izland leghíresebb fekete homokos tengerpartja is. Itt tényleg úgy érezheti az ember, hogy más világba csöppent.

Göteborg városa Svédország nyugati partján fekszik, sokáig csak koszos kikötőnek, hanyatló városnak tartották, azonban mára igazán felkapott lett. A lendületes zenei, művészeti, dizájn- és gasztronómiai élet fellendítette a várost, amelynek igazán egyedi, északi hangulata is vonzó a turisták számára. A vizek, hajózás, tenger szerelmesei pedig különösen sok látnivalóra, programra akadhatnak itt.

A középkori Porvoo Finnország második legrégebbi városa, amely leginkább gondosan megőrzött történelmi óvárosáról (Vanha Porvoo) és nyüzsgő folyóparti faházairól ismert. A város méretéhez képest rengeteg a látnivaló, és a programlehetőség itt. A Helsinkibe tartó turisták rendszerint tesznek egy napos kitérőt Porvooba, amely a pihenni vágyóknak is megfelelő úticél lehet.

Az ír város, Galway viszonylag ritkán szerepel a bakancslistákon, pedig rengeteg felfedeznivaló akad itt. 2020-ban Európa kulturális fővárosa volt, és valóban egy kulturális fellegvár. A jellegzetes szivárványszínűre festett házak nem csak díszletet jelentenek, valóban átjárja a várost a pozitív életszemlélet. Oscar Wilde egyenesen azt írta: Galway maga a „vad gyönyörűség”. A helyiek körében is népszerű turisztikai célpont, egyszerre multikulturális és modern, és eleveníti fel a kelta hagyományokat.

Dél-Európa

Zakynthos, avagy olaszul Zante a Földközi-tenger szigetvilágának egyik legszebb görög szigete. Kinek Kréta fehér homokos strandjai, kinek Santorini mediterrán hangulatú városa jelenti az igazi görög nyaralást, Zakynthos viszont igazi gyöngyszem. Így akit igazán a görög flóra és fauna, a tenger szépsége nyűgöz le, és a gyönyörű tájakat keresi fel legszívsebben, az ne hagyja ki.

Málta nem csak egy a sok mediterrán sziget közül, ahol meg lehet mártózni a tengerben, sétálni egyet az óvárosban, ókori romokhoz kirándulni, és friss finom halételeket kóstolni. A gazdag történelmi múltjának köszönhetően rengeteg kultúrtörténeti emlék tekinthető meg itt. Az aktív kikapcsolódás kedvelőinek kifejezetten ajánlott Málta, nem csak a sportolási lehetőségeket értve ez alatt, hanem azt is, ha az ember szeret elmélyülni a hely és a helyiek megismerésében, ha utazik valahová.

A lagúnára épült, csatornáival 118 részre tagolt olaszországi Velence még ma is egy álom, habár hogyha túlturizmusról beszélni lehet (overturism), akkor az első között merül fel a neve. Annyira élhetetlenné vált a nagy turista tömegek miatt a város a járvány előtti évtizedekben, hogy sokan éppen ezért húzták le a bakancslistáról. A járvány következtében történt lezárások azonban változást hoztak: a csatornákba még a delfinek is visszatértek. Velence 2022-ben ezért is változtat a korábbi gyakorlatán: korlátozza a turizmust, így élhetőbb lesz a város a helyiek és az utazós számára is.

Milánó Olaszország második legnépesebb városa, gazdag történelemmel és kulturális hagyatékkal rendelkezik. Erre a városra is éppolyan jellemző a modernség, mint a történelmi hangulat. Szerencsére Milánó, nemúgy mint Róma, nem hemzseg a turistáktól, így nyugodtan végig lehet járni a múzeumokat, képtárakat, templomokat. Azonban ha valaki Az utolsó vacsorára kíváncsi, érdemes előre jegyet foglalni. A város tökéletes 2-3 napos városnéző utazásra, kikapcsolódásra, és természetesen a luxus és divat szerelmeseinak a mekkája is egyben.

Madeira lassan Dél-Európa legkedveltebb úticéljává válik: egész évben vonzza a turistákat gyönyörű panorámájával, és megfizethető áraival. Az "Atlanti-óceán gyöngyszemének" nevezett szigeten rengeteg mindent lehet csinálni, várostnézni, túrázni a hegyekben, lazítani a tengerparton. Az egzotikus kis sziget egyben nagyon barátságos is, ezért a stresszlevezetés, feltöltődés kiváló helyszíne.

A spanyol Barcelona a drámai építészetről, a pezsgő városi életről, a csodálatos időjárásról és a finom ételeiről híres - az egyedi építészetet a pálmafákkal szegélyezett városi terek, sétányokkal körülvett strandok és történelmi házak egészítik ki. Ráadásul Barcelonában több étterem jut egy négyzetméterre, mint bármely más európai városban, így aki szereti a gasztronómiai kalandokat a nyaralás alatt is, annak kiváló úticél lehet idén.

A szintén spanyol Alhambra a Darro folyó mentén elterülő teraszos Sabika dombon található mór építésű erőd és palota Granadától északkeletre. Aki szeretne visszautazni az időben egy másik korba, az ne hagyja ki a város felfedezését. Nem csak az építészete lenyűgöző, hanem a legendás múltja is - aki szeret elveszni a misztikus történetekben, annak kifejezetten ajánlott. Ebben az esetben is igaz, hogy a várba érdemes előre jegyet váltani.

Kilátás Granadára az Alhambra palotából, Spanyolország: Forrás: Getty Images

Kappadókia Törökország egyik legszebb tájegysége, természeti csodákkal, barlangtemplomokkal. Kihagyhatatlan látványossága a "Tündérkémények völgye" a tízméteres tufakúpokkal. A tájat ugyanis az egykori vulkáni tevékenység tette ilyen különlegessé. A táj szépségein túl érdemes betérni a történelmi városokba, kolostorokba is.

Hogyan utazzunk 2022-ben?

2020-ban a pandémia nagyban beleszólt a külföldi utazási tervekbe, és még 2021-ben nagyban meghatározta a nyaralásokat a járvány. 2022-ben már az országok felkészültebbek, jobban ki tudják számítani a vírus terjedését, a védekezés is hatékonyabb, és oltás is van. Viszonylag az is rendeződött, hogy melyik országban milyen igazolást várnak, hogy beutazhassunk, és nyárig még további könnyítésekre is lehet számítani.

Mindig érdemes tájékozódni az adott országba történő beutazás feltételeiről, ezt a Konzuli Szolgálat honlapján keresztül is meg lehet tenni. A konzuli védelemre történő regisztrációt minden kiutazás esetén javasolják, az esetlegesen szükségessé váló konzuli segítségnyújtás megkönnyítése érdekében, valamint a Konzinfo Utazom mobilapplikáció letöltését az utazási tanácsok könnyebb nyomon követése érdekében.

Az utazás-, repjegy-, szállásfoglalás esetén most már bevett gyakorlattá vált a lemondások rugalmasabb kezelése. Érdemes lehet ráfizetni valamennyit előre, biztosítékként, ha esetleg az utat le kell mondani, visszakapjuk a szolgáltatás teljes árát. A gondtalan utazáshoz utas-, baleset-, valamint poggyászbiztosítást is érdemes kötni, akárcsak a pandémia előtt.