Kemény mínuszok, és fagy: újabb figyelmeztetést adtak ki, itt az igazi tél

A keleti és déli tájakon kiterjedt havazás alakult ki szombaton, a néhol reggel óta tartó hóesés visszahozta a téli hangulatot az enyhe évindító után.

A szombat estig lehullott hó vastagsága délkeleten néhol már a 10-11 centit is eléri, de több helyen alakult ki pár centis hó. A hóvastagság vasárnap reggelig tovább gyarapodhatott a Tiszától keletre fekvő tájakon.

Az Országos Meterológiai Szolgálat értesülése szerint vasárnap nyugaton követheti csapadék a havazást. Elsősorban délutántól a Nyugat-Dunántúlon számíthatunk elszórtan hószállingózásra, kisebb havazásra, az Alpokalja térségében elvétve havas esőre, esőre is, néhol akár ónos eső sem kizárt. A ködös, rétegfelhős tájakon délelőtt néhol hószállingózás, esetleg ónos szitálás várható. Az északkeleti megyékben kicsi a csapadék esélye, arrafelé fátyolfelhők szűrhetik a napsütést.

Vasárnap éjfélig figyelmeztető előrejelzést is adott ki az OMSZ, ugyanis az Alföldön reggel, valamint délelőtt helyenként gyenge hószállingózás, esetleg ónos szitálás is előfordulhat. Főként a középső országrészben, illetve a Tisza vonala környékén délelőttig sűrű, zúzmarás köd fordulhat elő.

A késő délelőtti, déli óráktól a Dunántúl nyugati felén gyenge havazás, havas eső valószínű, de csak helyenként alakulhat ki lepel, 1 centiméteres hóréteg. Az Alpokalja térségében délután, és este csekély valószínűséggel ónos eső, fagyott eső is lehet, minimális mennyiségben.

- írta az OMSZ. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +3 fok között alakulhat, késő este a hőmérséklet általában -3 és 0, északkeleten -4, -7 fokig süllyedhet. Ezen kívül citromsárga veszélyjelzést adtak ki Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyére tartós sűrű köd miatt, a figyelmeztetés szerint a látástávolság mindössze párszáz méter lehet az érintett területeken.

A hideg hétfőn is marad. Míg északkelet felől csökkenhet a felhőzet, és kisüthet a nap, addig a déli és a nyugati országrészben marad az erősen felhős, borult időjárás. Hajnalra ködfoltokra is számíthatnak a lakosok, valamint a Dunántúlon és a Dél-Alföldön kisebb csapadék is előfordulhat, havazás, havas eső és eső képében. Máshol csapadék nem valószínű, azonban az északi szelet többfelé élénk, a Nyugat- Dunántúlon, valamint estétől keleten erős, viharos lökések kísérhetik. Hétfő Hajnalra nagyrészt -7 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, hóval borított, illetve fagyzugos tájakon jóval hidegebb is lehet. Délutánra 2 és 7 fok közé emelkedhet majd a hőmérséklet.