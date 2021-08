Videón a pusztítás: így tarolta le a vasárnapi vihar az országot

Heves kifutószéllel, jégesővel kísért zivatarok szelték át hazánkat augusztus első napján, melyek sajnos komoly anyagi károkat okoztak. A viharról rengeteg videó készült, amelyeken látható, hogy az adott környéken mekkora erővel tombolt a vihar. Ezekből a videókból készített az Időkép egy rövid összeállítást.

Orkán erejű széllökést is regisztráltak a vasárnapi zivatarok során - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn. Mint írták, vasárnap több hullámban érkeztek a záporok, zivatarok, amelyeket egy hullámzó frontrendszer meleg- majd hidegfronti visszahullámzása gerjesztett. A meteorológiai szolgálat automata szélmérői 121 kilométer/órás maximális széllökést is mért - ami már orkánnak számít. A térségben, akár ennél nagyobb széllökések is előfordulhattak - tették hozzá.

Az OMSZ szerint az adatok, illetve a beérkezett képek, videók alapján indokolt volt a legmagasabb szintű riasztás, figyelmeztetés kiadása. Több helyen viharkárokról is beszámoltak - jegyezték meg. Az Időkép a hozzájuk érkezett videókból egy összeállítást is közzétett:

Hétfőn már elhagyta hazánkat a frontrendszer, mögötte kissé hűvösebb levegő érkezett, emiatt az ország túlnyomó részén mérséklődött a meleg. A folytatásban is marad a mérsékelten meleg idő, csütörtökön akár jelentősebb csapadékkal - írja a met.hu.

Éjszaka a Dunántúlon alakulhat ki egy-egy gyenge zivatar. Kedd napközben a Dunántúlon és az Északi-középhegységben, legjobb eséllyel a nyugati, délnyugati megyékben fordulhat elő zivatar elszórt jelleggel. Erősebb gócokban felléphet intenzív csapadék (10-25, esetleg > 25 mm), esetleg jégeső (jellemző jégméret < 2 cm) és erős vagy viharos (50-75, kis eséllyel > 75 km/h) szél.

A címlapképen autóra borult fákat távolítanak el vihar után Nyíregyházán, a Sóstói úton 2021. augusztus 1-jén. Forrás: MTI/Balázs Attila