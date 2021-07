Felejtsd el a balatoni tömeget: 10 gyönyörű tó, amit csak kevesen ismernek

Ismertebb nagy tavaink mellett számos kisebb, eldugottabb tóhoz is érdemes ellátogatni hazánkban. Valamelyik kedvelt horgászcélpont, máshol egy ikonikus filmhelyszínen szelfizhetünk. Olyan is van, ahová a környék madarait megfigyelni érdemes ellátogatni.Itt a Pénzcentrum tízes listája a kevésbé ismert hazai tavakról!

Leugranál egy hétvégére a családdal, a pároddal vagy pár barátoddal egy kellemes, nyugodt helyre még az igazán kemény hidegek előtt? A zűrzavar elől a természetbe menekülnél? Mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon számos szuper tavat találunk bármelyik célra. Több nagyváros és kisebb község is méltán büszke közismert állóvizeire.

De a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó, a Fertő tó és a többiek mellett számos más, kevésbé ismert vizes terület is rejlik idehaza. Összegyűjtöttünk tíz gyönyörű környezetben fekvő tavat, amelyek remek kiránduló célpontok lehetnek!

Arlói-tó (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A Bükktől északra, a Heves–Borsodi-dombság völgyében található ez a különleges kis tó, mely nyáron a horgászok, a fürdőzők és az egyszerűen csak pihenni vágyók kedvelt nyaralóhelye, de egész évben érdemes erre fele túrázni. Bár a tó vize gyorsan mélyül, a környező hegyekre nyíló csodás kilátás pótol ezért.

Strandszezonban belépős, ez felnőttek számára 700 forintba, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 forintba kerül, ötéves kor alatti gyermekeknek pedig ingyenes. Az Arlói-tó könnyen megközelíthető egy kis sétával Arlóról, a faluba pedig Budapestről közvetlen buszjárat visz.

Gébárti-tó (Zala megye)

A hetvenes években két patak felduzzasztásával hozták létre a patkó alakú állóvizet. A két vége fél métertől három méter mélységig változik és tele van bokrokkal, középen viszont a mélysége a 8-10 métert is eléri. A Zalaegerszeg északi részén, a Zala folyótól északra található Gébárti-tó parkosított környezete kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál a fürdőzők, vízi sportot kedvelők, valamint a horgászok számára.

A tó körüli területen sétautak vezetnek, félszigetén szabadtéri strand található, továbbá egy kutyastrand is kialakításra került. A tó közelében, festői környezetben helyezkedik el egy rönkfa apartmanházakból álló, lakóautó-parcellákkal és sátorhelyekkel rendelkező, egész évben üzemelő modern igényeket kielégítő kemping.

Garancsi-tó (Pest megy)

A Piliscsaba és Tinnye közötti, völgykatlanban létrejött tó a fővárosiak kedvelt kirándulóhelye. Bár három irányból lankás dombok veszik körül, északnyugat felől azonban egy országút határolja. A környéke kisebb zarándokhellyé vált az itt forgatott, Üvegtigris című 2001-es film megjelenése óta. Laliék ikonikus büfékocsija ugyanis azóta is ott áll, és ma már valódi büféként üzemel.

A térség egyetlen természetes állóvizének felülete mindössze 2-3 hektáros, így könnyű sétával, akár kisgyerekkel is simán körbejárható. Ha a természetjárók felkapaszkodnak a környező lankák egyikére, onnan még szebb látványt nyújt a völgykatlanba ékelődő tavacska.

A Garancsi-tó a Budai-hegység határán, a főváros központjától körülbelül 45 perces autókázásra található. A 102-es útról Tinnyénél kell letérni a Kossuth Lajos utcába. Sőt, mivel a tó saját buszmegállóval rendelkezik, akár tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető.

Deseda tó (Somogy megye)

A Kaposvártól északra fekvő mesterséges tó a leghosszabb Magyarországon. Nem csak kedvelt pihenőhely, de kerékpárral is járható túraútvonal veszi körbe. Szinte az egész tó körbejárható két keréken aszfaltozott útvonalon. Ha jó az idő, a kirándulóhajóra is felszállhatunk, de nyugaton kilátó is várja a látogatókat, ahonnan a tó mellett a környékbeli erdőkre is fantasztikus kilátás nyílik.

A Toponárhoz közeli részt elsősorban a fiatalok, a sportolást és a strandolást kedvelők kedvelik, míg a Kaposfüredet, Magyaregrest és Somogyaszalót érintő partszakasz a csendet, nyugalmat keresők látogatják. A Desedát teljes egészében körbe veszik változatos túrautak, járhatók kerékpárral is körbetekerhetőek. Hidegebb teleken a tó jól befagy, ilyenkor korcsolyázó helyként is népszerű.

A Deseda tó több irányból jól megközelíthető. Kaposvár felől a Toponári városrészben a "Vízi sporttelep" táblát követve juthatunk a tó keleti partjára. Kaposfüreden a templomnál kell letérni a főútról, ahonnét murvás út visz a vízpartra. A 67. számú főút Somogyaszaló előtt halad át a tó északi részén.

Nagyteveli tó (Veszprém megye)

Nagytevel, egy Pápától alig 10 km-re található kis bakonyaljai település, melynek festői szépségű tavacskája még kevésbé ismert a kirándulók körében. Bár a tó egy víztározó, amelyet az 1980-as évek elején hoztak létre a Pápai-Bakony-ér felduzzasztásával, ennek ellenére erdővel borított, dombos táj fogja körül. Homokos partú strandját néhány városi turistát leszámítva csak a helybeliek látogatják, ezért talán a békésebb úti célok közé tartozik a listánkon felsoroltak közül.

A part ennek ellenére parkosított parton és öltözőket, WC-t, valamint zuhanyzó is találhatunk. A strand mellett sátoros és lakókocsis kempinget is találunk. Padok, asztalok és kialakított sütögető helyek több helyen találhatók a kempingben. Horgászhelyeket is kialakítottak, a kijelölt területen engedéllyel vagy napijegy megváltása ellenébe rendezett körülmények közt várhatjuk a kapást. A strand is fizetős. A felnőtt belépő 700, a diák/nyugdíjas 400, a gyermekjegy 300 forint, 6 év alatt ingyenes.

Bokodi-tó (Komárom-Esztergom megye)

Eredetileg a Vértesi Erőmű hűtőtavaként építették a hatvanas években úgy, hogy felduzzasztották az itt átfolyó Által-eret. Mivel a tó hőmérsékletében épp kedvező a halaknak és más állatoknak, az évek alatt horgászparadicsommá vált a környék. A parton kialakított úszó falut megnézni az ország másik feléből is érkeznek az Oroszlányhoz közeli tóhoz.

A cölöpházakkal tarkított horgászparadicsom új értelmet ad a tóparti kikapcsolódás fogalmának. Kirándulás mellett egy szelfi helyszínnek is tökéletes lehet. Rengeteg ponty, kárász, keszeg, harcsa és amur található az állóvízben, de naphal és angolna is simán horogra akadhat. A tó ezért akár egész hetes pecázásokra alkalmas, amihez számos bérbeadó házból válogathatunk. A Bokodi-tavat több irányból is meg lehet közelíteni. A legkönnyebben Oroszlány felől, a Dózsa György úton keresztül. A város belvárosától nagyjából 40 perces menetidővel kell számolni. A stégekhez és a lebegő házakhoz viszont csak rossz minőségű földutak vezetnek, sűrűn erdővel benőve.

Csaj-tó (Csongrád-Csanád megye)

A Szegedtől körülbelül ötven kilométerre Tömörkényen fekvő szikes tavat a hatvanas években kezdték halastóvá alakítani más tavakkal együtt. Az összes hazai gémféle költ itt, de láthatunk itt sirálykolóniákat is - ennek érdekében fel is húztak itt egy körkilátót, hogy közelről figyelhessük meg a szárnyasokat.

Magyarország szárnyas faunájának egyharmada megfigyelhető itt. A fokozottan védett élőhelyek kivételével, tanösvényeken és turista útvonalakon szabadon látogatható. A nemzeti park madármegfigyelő toronnyal és lőréses lessel is rendelkezik. Máté Bence világhírű magyar természetfotós több díjnyertes fotóját is itt készítette.

Vadása-tó (Vas megye)

A Vas megye déli részén lévő Őrségben lévő kedvelt üdülőterület valójában két tóból áll. Hegyhátszentjakab községhez tartoznak, onnan is érhetők el. A tucatnyi forrás által táplált tavakat az azonos nevű forrás felduzzasztásával hozták létre - délen láthatók is a gátak. Az itteni rész a turisztikai célpont is.

A horgászok körében is nagyon kedvelt hely: ponty, amur, keszegfélék, süllő, balin és kárász fogható itt. Csak a délebbi tó a jobban kiépített, ennek keleti partján működik nyáron a fizetős strand is, a tőle nyugatra elhaladó út mentén pedig nyaralók és vendéglátóegységek sorakoznak. Keleti oldalán halad el a sárga turistajelzés is. Az északi tó nincs ennyire kiépítve, ezt teljesen erdő veszi körül, vizéből pedig tuskók állnak ki.

Megyer-hegyi tengerszem (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Védett terület a tó és egész környéke, amelyek az Aggteleki Nemzeti Parkhoz tartoznak. A tavat sziklafalak veszik körbe, melyek 70 méterre magasodnak a víztükör fölé. Nem csak kiránduló-, de földrajzi és kulturális bemutatóhely is. Gyalogos tanösvény vezet ide, amely nagyon népszerű a hazai természetjárók között.

A tó legnagyobb mélysége 6,5 m, a tavat körülvevő sziklafalak pedig 70 méterrel magasodnak a víztükör fölé. A lélegzetelállító szépségű tavacskát a Malomkő tanösvényen keresztül közelíthetjük meg. A tájékoztató táblák részletes ismertetést adnak a természeti jelenség kialakulásáról, a malomkőbánya történetéről, a bányászatról, a terület élővilágáról. 2019-ben a tónál komoly fejlesztések zajlottak. Az ekkor kiépített Ciróka pihenőparkban büfét, mosdót, esőbeállót is találunk. Egy új kilátótorony is épült a Megyer-hegy tetején, ahonnan csodás panoráma nyílik a zempléni tájra. A kilátó a tengerszemtől északra található, pár perces sétára a Piros kereszt jelzésű úttól, az útvonalon található táblák is segítenek odatalálni. A kilátó egész évben ingyenesen látogatható.

Jósvafői tengerszem (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Szintén az aggteleki terület része, a smaragdzöld színéről híres tó egy szűk völgy alján fekszik. A negyvenes években áramtermelésre duzzasztották fel az itteni karsztforrást, ebből mára lenyűgöző természeti kincs lett. Az itteni forrás egyébként a Magyarországon a legnagyobb vízhozamú a hideg vizűek közül. A kőmederbe terelt, sebes folyású patakágak fölött fahidakon lehet megcsodálni a területet.

Mélyen beszőtt erdei ösvény vezet a tóhoz, melynek tükre felett magasan tornyosulnak a partot szegélyező fák. A víz felszínének egy részét békalencse borítja, ezt leszámítva a vize kristálytiszta és gyönyörű, smaragdzöld színben pompázik. A tó délkeleti részén egy nagy kiterjedésű stég várja a látogatókat.

A túrázni érkezőknek, érdemes megjárnia a tó mellett futó tanösvényt is. A terület apró fahídjain átkelve vízesés halk zubogását élvezhetjük. Maga a vízesés egy kővel kirakott gáton csobog le. Ha erre járunk, kis szerencsével láthatunk vízi rigót, hegyi billegetőt, vagy akár foltos szalamandrát is.