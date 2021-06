Te is Horvátországban nyaralsz idén? Kellemetlen meglepetés érhet a magyar határon

Már nincs szükség védettségi igazolvány vagy oltási igazolás felmutatására a magyaroknak ahhoz, hogy karantén és tesztkötelezettség nélkül belépjenek Horvátországba. Más a helyzet azonban, ha visszatérnének Magyarországra.

Azok a beutazók, akik az Európai Unióból vagy a schengeni térség országaiból érkeznek Horvátországba, és országuk rajta van a ECDC zöld listáján, ugyanolyan feltételek mentén léphetnek be az országba, mint a járvány előtt (tehát elég egy sima személyi), amennyiben nem mutatják a koronavírus-fertőzés tüneteit és nem is léptek közeli kapcsolatba koronavírus által fertőzött személlyel.

Az ECDC listáján jelenleg Magyarország is a zöld országok csoportjában van, tehát személyi felmutatásával is be lehet utazni jelenleg Horvátországba, védettségi és egyéb oltásigazolás nélkül is.

Az ATV riportja azonban rámutat arra, hogy a gond a visszaútnál lehet, ugyanis a magyar konzuli szolgálat tájékoztatása szerint visszatéréskor ellenőrzik a magyar hatóságok a védettségi igazolvány meglétét. Akinél nincs ott a védettségi igazolvány, vagy egyáltalán nincs védettségi kártyája az pórul is járhat hazafelé a magyar határon, mert a nyaralás után 10 napra karanténba kell vonulnia.