Halálutak fenyegetik a nyaralni indulókat: Magyarországon, Horvátországban is katasztrofális a helyzet

Hiába a drasztikus közúti balesetek számának csökkenése Magyarországon, a magyar utak még mindig a 11. leghalálosabbnak számítottak 2020-ban az Európai Unióban. Kérdés ugyanakkor, hogy a pandémia hatását 2020-on túl sikerül-e a továbbiakban is kihasználni, vagy visszatér a sokkal több halálos közúti balesetek tendenciája. Bárhogy is legyen, az útnak induló magyaroknak nem árt vigyázni akkor sem, ha a környező országokba mennek, legtöbb szomszédunknál ugyanis legalább annyira vagy még halálosabbak a közutak, mint Magyarországon.

Sokáig tartott, de végre megérkezett a nyár, ami a 24. héten már 35 fokos kánikulát is magával hozott Magyarországra. Ezzel párhuzamosan pedig, a jó időnek hála, egyre többen indulnak útra, foglalnak le nyaralásokat. A magas vakcinázottságnak köszönhető a környező országok szinte bármelyikébe magyarok milliói is eljuthatnak, aki viszont nem, vagy egyszerűen csak 2021-ben inkább még csak idehaza nyaralna, annak marad a temérdek hazai desztináció.

Bárhogy is legyen, bárhová is menjen az ember, ha kocsival teszi mindezt, akkor fokozott körültekintéssel járjon el. Már csak azért is, mert az Európai Unióban 2020-ban

a magyar utak a 11. leghalálosabbak voltak.

Az előzetes adatok szerint, hazánkban egészen pontosan 46 halálos kimenetelű közúti baleset jutott 1 millió lakosra 2020-ban. És bár ez az Európai Bizottság adatai szerint 25 százalékos csökkenés 2019-hez képest, még mindig az EU éllovasai között tartja hazánkat. Hasonló drámai csökkenés azonban nem csak nálunk volt megfigyelhető, hanem az EU szinte összes tagállamában. Ezt a zuhanást ráadásul egyértelműen a koronavírus-világjárvány okozta, nem pedig belső, „közlekedési-reform” tényezők. Adina Vălean, az Európai Bizottság közlekedésért felelő biztosa úgy fogalmazott:

2020-ban csaknem 4000-el kevesebben haltak meg közúti katasztrófában az EU-ban, mint 2019-ben, ezzel az EU útjai egyértelműen a világ legbiztonságosabbjai között vannak. Ennek ellenére lemaradtunk az elmúlt évized célkitűzéseitől, és rendkívül erős, közös fellépésre van szükségünk ahhoz, hogy a COVID előtti szintre való visszajutást megakadályozzuk.

A statisztikán jól látszik az is, hogy Magyarország mellett Horvátország (a magyarok egyik kedvenc külföldi üdülő desztinációja) is előkelő helyen szerepel a halálutak listáján. Ott a tavalyi évben egészen pontosan 1 millió lakosra 58 haláleset jutott, ami az EU 6. legrosszabb eredménye. De a hazánkkal környező országok között ott van Románia is, ami messze a leghalálosabbnak számít ezen a téren az EU-ban az 1 millió lakosra jutó 85 halálesetével. Nem sokkal jobb a helyzet a hazainál északi szomszédunknál sem. A szlovák közutak ugyanis a 12. leghalálosabbak az EU-ban, 1 millió lakosra ott 45 haláleset jutott 2020-ban.

Ezek egytől-egyik mind az EU-átlag feletti eredmények, amik alá szomszédjaink közül csupán Ausztria és Szlovénia tudott beférni. A két országban 1 millió lakosra egyaránt „csak” 38-38 közúti haláleset jutott a tavalyi évben.

Halálos közúti balesetek 10 éves távlatban Magyarországon?

Azt az adatokból egyfelől látjuk, hogy 2020-ban durván megcsappant Magyarországon az egy millió lakosra jutó közúti halálesetek száma. Ám ez a drasztikus esés teljes mértékben a koronavírus-járványnak volt köszönhető. Előtte ugyanis, ha megnézzük a magyar számokat, akkor azt látjuk, hogy a 2010-es évek elején bár csökkentek a halálos kimenetelű balesetek számai, de a 2013-as mélypontról fölfelé vezetett az irány, ami aztán 6 évig gyakorlatilag stagnált.

Érdekes egy pillantást venni az EU-átlag alakulására is ezen a téren, már csak azért is, mert 2011-ben az még a magyar átlag felett volt, utána azonban 2013-ra jóval nagyobb mértékben esett vissza, mint a hazai adat. Ráadásul ez stagnálni is tudott ezen a szinten egyetlen növekedést produkáló év nélkül gyakorlatilag 2020-ig folyamatosan.

Ahogy az európai számokból látszik, egy világjárvány méretű katasztrófa rendesen be tudja szakítani a közúti halálesetek számát. Ez azonban egy olyan faktor, amire hosszú távon nem lehet számítani. A cél tehát a folyamatos csökkenés lenne a közúti halálestek számát illetően, amit Magyarországon az elmúlt 10 évben nem igazán sikerült elérni. Kérdés, hogy a viszontagságos 2020, illetve 2021 eleje mennyire hagy maradandóa nyomot a magyar közutakon, a közlekedők fejében.