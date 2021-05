Több százezer magyar lélegezhet fel: ezt a vakcinát is elfogadják az osztrákok

Határátlépéskor a nyugati vakcinák mellett a kínai Sinopharmot is elfogadják az osztrákok szerdától: azoknak a magyaroknak sem kell karanténba vonulnia, vagy tesztelnie, akiket ilyennel oltottak. Viszont, mint kiderült, akik Szputnyit V-t kaptak, azonak még mindig szükséges a 24 óránál nem régebbi, negatív teszt. Arról nem tudni, hogy a Sinopharm oltásra jár-e osztrák Zöld Kártya is, amellyel például kávéházba, étterembe, szállodába, uszodába lehet menni.

Szerdától új beutazási szabályok lépnek érvénybe Ausztriában: aki tudja bizonyítani, hogy átesett a betegségen, vagy be van oltva, illetve negatív tesztet tud felmutatni, annak nem kell karanténba vonulnia. Az Egészségügyi Minisztérium által bejelentett új szabályok szerdán 0 órakor lépnek hatályba.

Sok országban csökken a fertőzések száma, így megkönnyíthetjük a belépést Ausztriába az ország nyitó lépéseivel párhuzamosan - mondta Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter. A tárcavezető egyúttal azt is bejelentette: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elfogadott vakcinák mellett azokat az oltóanyagokat is elfogadják, amelyek a WHO-tól kapták meg a jóváhagyást.

Így azok a magyarok, akik Sinopharm-vakcinát kaptak, minden gond nélkül beléphetnek Ausztria területére. Ugyanakkor a Szputnyik V oltóanyag még nem ment át sem az EMA, sem a WHO ellenőrzésén, így azt nem fogadják el az osztrákok.

Wolfgang Mückstein a Kurier szerint hozzátette azt is, hogy a magas fertőzöttségű országokból érkezőknek továbbra is karanténba kell vonulnia, hogy megakadályozzák a különféle variánsok terjedését.

A magyaroknak nem kell karanténba mennie, ha be vannak oltva, átestek a betegségen, vagy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet tudnak bemutatni.

A határon német vagy angol nyelvű oltási dokumentumot kell bemutatni, a gyógyultaknak pedig erről olyan orvosi igazolás szükséges (szintén angol, vagy német nyelven), ami 6 hónapnál nem régebbi.

Lehet menni osztrák szállodába, étterembe?

Az osztrák miniszter arről nem beszélt, hogy a kinti védettségi igazolvány igénylésekor is elfogadják-e a Sinopharmot. Hétfőn robbant a hír, hogy nem minden vakcina után jár az osztrák Zöld Kártya, amellyel kávéházba, étterembe, szállodába vagy uszodába lehet majd menni Ausztriában: az egészségügyi minisztérium jelezte, csak az Európai Unióban jóváhagyott vakcinákat fogadják el. Azoknak, akiket külföldön oltottak be, keleti vakcinákkal, azknak továbbra is negatív tesztet kell bemutatniuk, ha a fenti helyek valamelyikére akarnak menni az országban.

Az Európai Gyógyszerügynökség a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca, a Moderna, és a Johnson&Johnson vakcináját fogadta el, csak az ezekkel oltottaknak jár automatikusan az osztrák védettségi igazolás.

Fotó: Balázs Attila, MTI/MTVA