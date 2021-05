Nyilvánosságra hozta nyári menetrendjét a fapados légitársaság: ide utazhatnak a magyarok jövőre

A Wizz Air bejelentette 2022-es nyári menetrendjét: a széles és folyamatosan bővülő kínálatban a mediterrán desztinációk mellett, akár a hűvösebb éghajlatú, északi úti célok közül is választhatnak a légitársaság utasai.

2022 nyarán is igazán közkedvelt helyszínek közül választhatnak azok, akik már most elkezdik tervezni a jövő évi nyaralásukat. A mediterrán desztinációk közt – mint Portugália vagy Málta – lehetőség lesz ellátogatni a gazdag kultúrájáról és csodás tengerpartjáról híres Görögország több városába is. A légitársaság 2022 nyarán Budapestről összesen 9 görög úti célra repíti el utasait, melyek közt Athén, Míkonosz és a lenyűgöző Szantorini mellett az újonnan bejelentett Hanía, Kréta szigetének gazdag múltú történelmi városa is szerepel.

Azok számára, akik jobban kedvelik a hűvösebb éghajlatot a nyári hónapokban is, a négy északi ékszerdoboz, a svéd Malmö, Göteborg és Stockholm, valamint az izlandi Reykjavík lehet kiváló alternatíva. A Wizz Air heti kétszer indítja járatait Budapestről Izlandra, amely főként a kirándulások kedvelőinek tökéletes úticél természeti kincseivel és gazdag élővilágával.

Az utazók számára nyáron a népszerű gleccsertúrák mellett a Felföld is lenyűgöző élményt tartogat. Svédország egyik ékkövében, Malmö városában az impozáns zöldterületeken kívül a homokos tengerparton is feltöltődhetnek az odalátogatók, akiknek utazásuk során alkalmuk nyílik a legendás svéd meghittség, azaz a „mys” megtapasztalására.

A jövő nyári járatokra a Discount Club tagoknak már foglalhatók jegyek, míg mindenki másnak május 22-től nyílik meg a foglalási lehetőség a wizzair.com oldalon vagy a légitársaság mobilalkalmazásán keresztül. A Flex szolgáltatás pedig továbbra is a nyári utazások elengedhetetlen biztosítéka lehet. A szolgáltatást a foglaláskor vehetik igénybe az utasok, így váratlan esemény, időpont- vagy útvonalváltoztatási igény esetén lehetőségük nyílik arra, hogy átszervezhessék a foglalásukat egy másik Wizz Air-járatra. Így nemcsak a nyári utazást lehet bebiztosítani, de a tervezés időszakában sem érheti meglepetés az utasokat.

Címlapkép: WizzAir