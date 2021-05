Robbant a SZÉP-kártya bomba Magyarországon: egy percet sem vártak a tömegek

A SZÉP-kártyás tranzakciók száma új rekordot döntött a napokban a Szallas.hu rendszerében. Idén mindennél jobban felértékelődik a szálláshely jelentősége, a vendégek nyitottak a magasabb árkategória megfizetésére is. Egy jó lehetőségeket kínáló szállás ugyanis még akkor is megmentheti a várt nyári szabadságot, ha a vakációra tervezett programok valami miatt meghiúsulnának.

A portál statisztikái továbbra is igazolják, hogy a beoltottak számának növekedésének hírével párhuzamosan a foglalási kedv is nő. „A pozitív hírek hatására folyamatos növekedést látunk a heti beérkező foglalási volumenben” – mondta Trepess Beatrix, a Szallas.hu közösségi média és PR-menedzsere. De nem csak az újranyitással és a védettséggel kapcsolatos pozitív hírek mozgatják a keresletet.

„Az új kormányrendelet értelmében 2021. április 25-től 2021. év végéig a SZÉP kártya mindhárom zsebéről bármelyik szolgáltatást ki lehet fizetni, amely a kártya felhasználási körébe tartozik” – mondta Vargáné Jandrasits Ildikó, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. vezérigazgatója. Azt is hozzátette, hogy adataik szerint még 160 milliárd forintnyi összeg áll az OTP SZÉP-kártyások rendelkezésére, függetlenül attól, hogy melyik zseben van.

A portálon tavaly októberben bevezetett online fizetési rendszerében most, a napokban új rekordot döntött a napi SZÉP-kártyás tranzakciók száma - írja közleményében a társaság.

A COVID-19 után a szállásé a főszerep?

A Szallas.hu és a Nielsen 2020 márciusában végzett kvalitatív kutatása szerint az utazás megtervezésekor az inspirálódás, az úti cél kiválasztása, a programtervezés és a szálláskeresés fázisai sok esetben összemosódnak vagy éppen felcserélődnek. „Az egyik hozza magával a másikat, és ez mindenképp egy érzelmileg töltött, izgalmas állapot – ismertette a részleteket Trepess Beatrix. – Ez a szakasz az utazástervezésben egyfajta >>előutazás<<, amikor gondolatban végigjárjuk a majd megnézendő helyeket, programokat.” Nagyságrendi programot tehát szinte mindenki készít – az úti cél és az ottani aktivitás az utazástervezés szakaszban már megtervezésre kerül. Ezért is okoz olyan nagy csalódást, ha egy várt élmény, esemény meghiúsul.

A portál a napokban friss közvéleménykutatást végzett, amely szerint a válaszadók kétharmada élte már át, hogy a programot lemondták. A szabotáló körülmények közül a rossz időjárás vezet, minden második kitöltő számításait húzta már keresztül. A hazánkban 2020 tavaszán berobbanó járvány is sokak utazását fuccsolta be. Valamilyen betegség miatt a felmérés résztvevőinek harmadának ment már füstbe a terve. Kifogásolható minőség minden tizedik esetben eredményezte a program végét.

De okozott már galibát elromlott autó, elveszett útlevél, váratlan családi esemény vagy tragédia, esetleg üzemszünet vagy bezárás is. „Rendkívüli események is adódhatnak olykor, amire nem lehet előre felkészülni – mondta Trepess Beatrix. – Például egy válaszadó elmondása alapján a várt FC Barcelona focimeccset a tervezett időpont helyett az utolsó pillanatban átrakták másik dátumra, de ekkor már nem tudták lemondani utazásukat."

Ha a dolgok nem a terv szerint sikerülnek, akkor derül ki igazán, hogy a szállás mennyire fontos. A felmérés résztvevőinek 38 százaléka előre felkészül, hogy meghiúsuló program esetén is legyen mivel elütni az időt, minden második válaszadó pedig a helyszínen improvizál. A többség olyan felszereltségű szálláshelyet keres, ahol van lehetőség aktív időtöltésre rossz idő esetén is. „Nem véletlenül olyan népszerűek a saját jacuzzival, fürdődézsával vagy medencével, esetleg szaunával, terasszal rendelkező szálláshelyek” – mondta a PR-menedzser. Ebből az is következik, hogy hajlandóak vagyunk a magasabb árat is kifizetni, ha cserébe többet kapunk.

Feltaláljuk magunkat, ha füstbe ment a terv

Minden ötödik válaszadó szabadtéri program helyett rossz időjárás esetén olyan alternatívát keres, amit nem befolyásol a szeszélyes időjárás, például múzeumok, kiállítások után kutat. Minden tizedik válaszadó autós városnézéssel vagy autós kirándulással üti el idejét. Vannak, akik kimondottan örülnek, ha a szálláson maradhatnak, mert nekik az ejtőzés sem jelent gondot. Az olvasás 6,4 százalékuknál, míg a társasjáték vagy kártya 5,4 százalékuknál opció. A tökéletes nyaralás sokaknak a pihenésről, feltöltődésről, kikapcsolódásról és aktív időtöltésről szól. A szállásukat illetően csendes, tiszta, kényelmes alkalmatosságot keresnek. A saját medence vagy wellness-részleg sokaknál alap követelmény.