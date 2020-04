13 Shell-kút zárt be az utóbbi időben, ez lehet az oka

Az országban 13 Shell töltőállomás függesztette fel a tevékenységét, amelyek között van fővárosi és vidéki kút is. A vidéki városok esetén megyeszékhelyekről beszélhetünk, olyan városokról, ahol 3 vagy akár 4 Shell töltőállomás is működött korábban. Ezekből így most egy bezárásra kerül Szegeden, Nyíregyházán és Szombathelyen is.

A bezárások mellett a Shell kutakon drasztikus nyitva tartás csökkenést is tapasztalhatunk, már csak elvétve találunk olyan kutat, ami éjjel-nappal nyitva tart, illetve a 20 és 22 óráig nyitva tartó kutak esetében 18 órára módosították sok helyen a zárás időpontját - számol be a holtankoljak.hu.

A blog szerint a kieső keresletből adódó bevétel csökkenést kompenzálni kell, aminek a leggyorsabb eszköze a fenntartási költségek csökkentése. Az elmúlt hetekben olyan események zajlanak az üzemanyag szakmában, amire eddig nem volt példa. Kezdődött először a soha nem látott mértékű üzemanyagár csökkenéssel márciusban, majd folytatódott a soha nem látott kereslet visszaeséssel a kutakon.

