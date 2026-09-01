Jelentősen változik a tűzifa ára: a kormány az áfát is csökkenti, és januári árszinten rögzíti az árakat.
Figyelem Yettel-ügyfelek: nagy változás élesedett, fontos újítás jött a mobilcsomagoknál
Megújította lakossági számlás mobilportfólióját a Yettel, és szeptember 1-jétől új tarifákat kínál ügyfeleinek. Az új Yettel Start elsősorban az alapvető mobilhasználathoz kínál lehetőséget, míg a Prime csomagoknál több adat és beszélgetési idő közül választhatnak az előfizetők. A tarifákhoz extra díj nélkül elérhető az 5G, sebességkorlátozás nélkül. A szolgáltató különböző használati szokásokhoz igazodó konstrukciókkal bővítette kínálatát.
Megújította lakossági számlás mobilportfólióját a Yettel. A szolgáltató az eltérő használati szokásokhoz igazodó új és frissített tarifákat vezetett be, amelyek mindegyikénél elérhetővé vált a korlátozások nélküli 5G-használat.
Az új kínálat belépőcsomagja a Yettel Start, amely azoknak szól, akik elsősorban alapvető mobilhasználatra keresnek számlás előfizetést. A tarifa 100 perc belföldi beszélgetést és 5 GB mobilinternetet tartalmaz. Készülékvásárlás nélkül, 11 hónapos hűségvállalással az első hat hónapban 4490 forint a havidíja, ezt követően pedig 4990 forintba kerül.
A Start csomag egyik további lehetősége, hogy az ügyfelek havonta egy alkalommal négy napra korlátlan belföldi adatforgalmat aktiválhatnak a Yettel alkalmazásában.
A nagyobb mobilhasználatot igénylőknek a megújult Yettel Prime portfólió kínál különböző lehetőségeket. Ezek között attól függően lehet választani, hogy az ügyfélnek több mobilinternetre, hosszabb lebeszélhetőségre vagy mindkettőre van szüksége.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Prime tarifák 15–30 GB-os adatkerettől egészen a korlátlan mobilinternetig terjednek, miközben a beszélgetési lehetőségek között 200–250 perces keretek és korlátlan belföldi beszélgetés is szerepel. A csomagokhoz kedvezményes készülékajánlatok is kapcsolódhatnak, a Yettel Full csomagban pedig további havidíjkedvezmények érhetők el.
Az új portfólió egyik fontos változása, hogy valamennyi tarifa használható a Yettel 5G-hálózatán extra díj nélkül. A csomagokhoz sebességkorlátozás sem kapcsolódik. A Yettel az új tarifákat szeptember 1-jétől vezette be.
Riadót fújt a Microsoft: rendkívül hiteles csalás terjed - ha ilyet látsz, kezdj el gyanakodni, rengeteg pénzed bánhatja
A Microsoft figyelmeztetése szerint az ilyen jellegű behatolás különösen veszélyes.
Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új generációs űrteleszkópját a Roman Space Telescope-ot.
Ilyen heckertámadást még nem látott Európa: nagyon kegyetlen, ami történik - súlyos milliárdokba fájhat az incidens
Harminc bitcoint, azaz mintegy kétmillió eurót követelnek Berlintől a német főváros közigazgatási informatikai rendszerét két hete feltörő hackerek.
Valóságos baktériumtanya lehet az egyik leggyakrabban használt tárgyunk: napokig túlélhetnek rajta a kórokozók
Egy gyors chips vagy szendvics munka közben ártalmatlan szokásnak tűnhet, ám a billentyűzetünkön könnyen elszaporodhatnak a kórokozók.
Egyre többen fizetnek az Európai Unióban a streaming szolgáltatásokért, Magyarország azonban látványosan kilóg a trendből.
Te is Windows 11-et használsz? Kevesen tudnak erről a trükkről, pedig rengeteg időt lehet spórolni vele
A Windows 11 számos olyan apró, de hasznos funkciót rejt, amelyekről a legtöbb felhasználó nem is tud.
Hiába hozták meg a szigorú tiltást, hatalmas a bukás: így játsszák át a korlátozást tömegével a gyerekek
Ausztrália 2025 decemberében vezette be a 16 év alattiak közösségimédia-tilalmát,
Bár Kína hatalmas erőforrásokat fektet a humanoid robotok fejlesztésébe, a jelenlegi technológia még messze nem tart ott, hogy tömegesen váltsa ki az emberi munkaerőt.
A szlovák kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a 16 év alattiaknak, hogy felhasználói profilt hozzanak létre a közösségi platformokon
A magyar egyetemisták és főiskolások egy teljes évig díjmentesen használhatják a Google fizetős mesterségesintelligencia-szolgáltatását.
A NASA jelenlegi tervei szerint augusztus 30-án indulhat a Roman a floridai Kennedy Űrközpontból.
Mi lenne, ha a jövő elektromos autóit és okoseszközeit nem a nehezen bányászható lítium, hanem egy olyan egyszerű anyag hajtaná, ami szó szerint minden háztartásban...
Az OpenAI augusztus 24-től 31 európai piacra terjeszti ki a ChatGPT Ads programot, így a hirdetési rendszer már 40 országban lesz elérhető
Rendkívüli bejelentés a YouTube-tól: brutális áremelés jön, megduplázódott a magyarok kedvenc csomagja
Újabb áremelést jelentett be a YouTube Magyarországon, így ismét többet kell fizetniük azoknak, akik reklámmentesen szeretnék használni a videómegosztót.
Olyan változás közeleg, amire senki sincs felkészülve: megállíthatatlan űrroham indulhat éveken belül
A Fehér Ház célja, hogy 2030-ra évente legalább ezer indítást és visszatérést tegyenek lehetővé.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
Évről évre nő az eSIM-et használók száma.
Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár
Augusztus 20-tól él a különleges akció.
Jelentős eltérés mutatkozik a Microsoft AI-infrastruktúrájáról szóló nyilvános kommunikációja és a valóság között.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.