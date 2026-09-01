Figyelem Yettel-ügyfelek: nagy változás élesedett, fontos újítás jött a mobilcsomagoknál

Megújította lakossági számlás mobilportfólióját a Yettel, és szeptember 1-jétől új tarifákat kínál ügyfeleinek. Az új Yettel Start elsősorban az alapvető mobilhasználathoz kínál lehetőséget, míg a Prime csomagoknál több adat és beszélgetési idő közül választhatnak az előfizetők. A tarifákhoz extra díj nélkül elérhető az 5G, sebességkorlátozás nélkül. A szolgáltató különböző használati szokásokhoz igazodó konstrukciókkal bővítette kínálatát.

Megújította lakossági számlás mobilportfólióját a Yettel. A szolgáltató az eltérő használati szokásokhoz igazodó új és frissített tarifákat vezetett be, amelyek mindegyikénél elérhetővé vált a korlátozások nélküli 5G-használat.

Az új kínálat belépőcsomagja a Yettel Start, amely azoknak szól, akik elsősorban alapvető mobilhasználatra keresnek számlás előfizetést. A tarifa 100 perc belföldi beszélgetést és 5 GB mobilinternetet tartalmaz. Készülékvásárlás nélkül, 11 hónapos hűségvállalással az első hat hónapban 4490 forint a havidíja, ezt követően pedig 4990 forintba kerül.

A Start csomag egyik további lehetősége, hogy az ügyfelek havonta egy alkalommal négy napra korlátlan belföldi adatforgalmat aktiválhatnak a Yettel alkalmazásában.

A nagyobb mobilhasználatot igénylőknek a megújult Yettel Prime portfólió kínál különböző lehetőségeket. Ezek között attól függően lehet választani, hogy az ügyfélnek több mobilinternetre, hosszabb lebeszélhetőségre vagy mindkettőre van szüksége.

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A Prime tarifák 15–30 GB-os adatkerettől egészen a korlátlan mobilinternetig terjednek, miközben a beszélgetési lehetőségek között 200–250 perces keretek és korlátlan belföldi beszélgetés is szerepel. A csomagokhoz kedvezményes készülékajánlatok is kapcsolódhatnak, a Yettel Full csomagban pedig további havidíjkedvezmények érhetők el.

Az új portfólió egyik fontos változása, hogy valamennyi tarifa használható a Yettel 5G-hálózatán extra díj nélkül. A csomagokhoz sebességkorlátozás sem kapcsolódik. A Yettel az új tarifákat szeptember 1-jétől vezette be.