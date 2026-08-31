A járványügyi kivizsgálás során megállapításra került, hogy a beteg megbetegedése előtt külföldön nem járt, így a fertőzés hazai eredetűnek tekinthető.
Riadót fújt a Microsoft: rendkívül hiteles csalás terjed - ha ilyet látsz, kezdj el gyanakodni, rengeteg pénzed bánhatja
A Microsoft egy új, TerminalFix névre keresztelt ClickFix-változatot azonosított, amely hamis Cloudflare CAPTCHA-ellenőrzésekkel téveszti meg a felhasználókat. A kártevő egy többlépcsős támadási láncon keresztül fordított alagút alapú hátsó kaput (backdoort) telepít az áldozatok gépeire, ezzel közvetlen hozzáférést biztosítva a szervezetek belső hálózatához - írja a HackerNews.
A hagyományos ClickFix-kampányok a Windows Futtatás ablakába irányítják az áldozatokat, a TerminalFix nevű hackertámadás azonban a Windows Terminalt vagy a PowerShellt veszi célba, így összetettebb, többsoros szkriptek lefuttatására is képes. A több ágazatot érintő támadás során a bűnözők feltört weboldalakat használnak kiindulópontként. A látogatók egy hamis Cloudflare CAPTCHA-oldallal találkoznak, amely arra kéri őket, hogy másoljanak ki és futtassanak egy kártékony PowerShell-parancsot.
A parancs egy ZIP-archívumot tölt le, amely egy legitim fájlt és egy kártékony DLL-t tartalmaz, amellyel DLL-mellékbetöltéses támadást indít el.
A Microsoft figyelmeztetése szerint az ilyen jellegű behatolás különösen veszélyes, mivel a fordított alagúton keresztül a támadók közvetlen hozzáférést nyernek a szervezetek belső hálózatához. Innen jogosultságkiterjesztést hajthatnak végre, biztonsági védelmi vonalakat iktathatnak ki, érzékeny adatokat szivárogtathatnak ki, vagy akár zsarolóvírust is telepíthetnek.
A védekezés érdekében a Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók az AppLocker, a Windows-alkalmazásvezérlés vagy a Csoportházirend segítségével korlátozzák a PowerShell és a Futtatás ablak használatát.
Senki sincs biztonságban
A CAPTCHA-típusú csalások elől a magyar internetezők sincsenek biztonságban: egy olvasónk nemrég arról számolt be lapunknak, hogy egy széles körben ismert online platformon kapott egy üzenetet. A felhasználó az üzenetről e-mail értesítést is kapott, amely így azt az illúziót kelti, hogy a weboldal üzemeltetői keresték fel. Az üzenetben a csalók azt állították, hogy probléma merült fel az általa feltöltött tartalommal, amelyet sürgősen ellenőrizni kell, különben törölhetik.
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Az üzenetben szereplő hivatkozás egy olyan webcímre vezetett, amely első pillantásra szinte teljesen megegyezett a valódi szolgáltatás címével. A támadók a weboldal URL-jében mindössze egy betűt cseréltek le két, egymás mellett az eredetire rendkívül hasonlító karakterre. Az oldalon ezután egy CAPTCHA-nak látszó csúszkát kellett elhúzni, amely aztán persze nem meglepő módon egy adathalász felületre irányít.
Bár ez nem feltétlenül ugyanaz a támadási lánc volt, mint a Microsoft által most feltárt TerminalFix, a megtévesztés alapja megegyezett: a csalók egy ismerős és biztonságosnak tűnő CAPTCHA-ellenőrzéssel próbálták rávenni a felhasználót az utasításaik követésére. A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha az oldal ezt követően belépési adatok megadását, fájl vagy alkalmazás telepítését, illetve valamilyen parancs kézi lefuttatását kéri.
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