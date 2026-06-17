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Elképesztő kincs bújt meg a magyar föld alatt: nem hitték el, mikor kiásták

Pénzcentrum/MTI
2026. június 17. 21:29

A Magyarságkutató Intézet kutatói szerint sikerült azonosítani II. Béla maradványait a székesfehérvári osszáriumban. A vizsgálatok során több mint 400 genom elemzésével három új, Árpád-házi férfiági genetikai vonalat is kimutattak. Az eredmények alapján nemcsak a király személye, hanem a dinasztia rokoni hálója is jelentősen bővülhet. A kutatás az iScience folyóiratban jelent meg.

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A Magyarságkutató Intézet és a Szegedi Tudományegyetem genetikai kutatócsoportjai a székesfehérvári csontkamra több mint 400 mintáját elemezték, és három új, Árpád-házi férfiági genetikai vonalat azonosítottak. A kutatás szerint ezek közül az egyik egyértelműen II. Béla maradványaihoz köthető, aki III. Béla nagyapja volt.

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Korábban a tudomány mindössze négy, úgynevezett R-ARP genetikai vonalat hordozó egyént ismert, köztük III. Béla és Szent László maradványait. Az új eredményekkel ez a szám hétre emelkedett, tovább pontosítva az Árpád-ház genetikai térképét.

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A vizsgálatok alapján az újonnan azonosított egyének közül az egyik Szent László feltételezett apai nagybátyja lehet, míg egy másik távolabbi, de dinasztikusan kapcsolódó férfiágat képviselhet. A kutatók többféle módszerrel vizsgálták a rokonsági viszonyokat, hogy a családi és dinasztikus kapcsolatok is pontosabban rekonstruálhatók legyenek.

A tanulmány megerősíti Macsói Béla herceg genetikai azonosítását is, valamint Rurikida-származását. Emellett kimutatták, hogy az Árpád-házi uralkodók egy része genetikai kapcsolatot mutathat északi, viking kori populációkkal is, ami a Kijevi Rusz dinasztikus házasságaival magyarázható.

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A kutatás szerint az Árpád-ház Y-kromoszómás vonala az R1a-Z93 haplocsoportba tartozik, amely az eurázsiai sztyeppei népességekhez köthető. A mostani eredmények egyszerre erősítik a korábbi történeti feltételezéseket, és új kérdéseket is felvetnek a középkori magyar elit genetikai kapcsolatrendszeréről.
Címlapkép: Getty Images
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