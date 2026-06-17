Összeülnek a Föld hatalmasságai, Trumpra szegeződik minden tekintet: vajon ezt is meg meri lépni?

A világ vezető mesterségesintelligencia-vállalatainak első számú vezetői is meghívást kaptak a franciaországi G7-csúcstalálkozóra, hogy a technológia geopolitikai súlyához mérten közvetlenül az államfőkkel egyeztessenek a szabályozásról, a biztonságról és a digitális szuverenitásról - tudósított a Cnbc.

Az éviani csúcstalálkozón szerdán tartandó munkaebéden mások mellett olyan technológiai vezetők vesznek részt, mint Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (Google DeepMind), Arthur Mensch (Mistral), Aidan Gomez (Cohere), Marc Benioff (Salesforce), valamint a Meta képviseletében Alex Wang. Az Élysée-palota tájékoztatása szerint a megbeszéléseken a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek kockázatai, az infrastruktúrafejlesztés, a digitális szuverenitás, valamint a gyermekek online védelme egyaránt napirendre kerülnek.

"Ahhoz, hogy az államfők hiteles vállalásokat tegyenek a mesterséges intelligencia terén, immár szükségük van annak a néhány magánszektorbeli vezetőnek az együttműködésére – ha nem egyenesen jóváhagyására –, akik ténylegesen építik a technológiát" – nyilatkozta Jessica Brandt, a Council on Foreign Relations munkatársa a CNBC-nek. Brandt hozzátette, hogy az asztalnál helyet foglalók körének változása egyértelműen jelzi a hatalmi centrumok átrendeződését.

Vannak aggályok

Miközben a csúcstalálkozó zajlik, az Anthropic továbbra is egyeztetéseket folytat a washingtoni kormányzattal, miután az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokból exportkorlátozásokat vezetett be a vállalat Fable 5 és Mythos 5 modelljeire. A fejlett kibertámadási képességekkel rendelkező MI-rendszerek – mint az Anthropic Mythos vagy az OpenAI GPT-5.5 Cyber modellje – megjelenése komoly aggodalmat keltett a kormányok és a piaci szereplők körében egyaránt. Cameron Kerry, a Brookings Institution kutatója szerint a Mythos piaci bevezetése fordulópontot jelentett a mesterséges intelligencia fejlesztésében, ami a Trump-adminisztrációt is a szabályozási lehetőségek mérlegelésére késztette.

Az Anthropic modelljeit érintő amerikai exportkorlátozások alapjaiban írták át a játékszabályokat – mutatott rá Emerson Brooking, az Atlantic Council munkatársa. Kifejtette, hogy bár a G7-tagállamok korábban is hangsúlyozták a szuverén MI-fejlesztések fontosságát, eddig mindenki készpénznek vette az amerikai technológiai ökoszisztémához való hozzáférést. Washington lépése azonban egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok kész akár a legszorosabb G7-partnereit és szövetségeseit is elvágni a legfejlettebb MI-képességektől.

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A technológiai óriások számára a G7-csúcstalálkozón való részvétel kiváló alkalom a szakpolitikai döntések befolyásolására. A várakozások szerint a vállalatok önkéntes kötelezettségvállalásokat tesznek majd a fiatalkorúak védelme, valamint a kiber- és biológiai biztonságot fenyegető legújabb kockázatok kezelése érdekében. Ezek a vállalások idővel akár globális minimumkövetelményekké is válhatnak. Az OpenAI korábban már megerősítette, hogy számít ilyen jellegű megállapodások kidolgozására. Jessica Brandt összegzése szerint a vezető fejlesztőműhelyek célja az, hogy még azelőtt alakítsák a keretrendszert, mielőtt a kormányok kötelező érvényű szabályozást kényszerítenének rájuk.