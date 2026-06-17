Az amerikai elnök a New York Postnak adott interjújában kifejtette, hogy kifejezetten arra kérte a francia államfőt, ne vessék ki az amerikai vállalatokra a digitális...
Összeülnek a Föld hatalmasságai, Trumpra szegeződik minden tekintet: vajon ezt is meg meri lépni?
A világ vezető mesterségesintelligencia-vállalatainak első számú vezetői is meghívást kaptak a franciaországi G7-csúcstalálkozóra, hogy a technológia geopolitikai súlyához mérten közvetlenül az államfőkkel egyeztessenek a szabályozásról, a biztonságról és a digitális szuverenitásról - tudósított a Cnbc.
Az éviani csúcstalálkozón szerdán tartandó munkaebéden mások mellett olyan technológiai vezetők vesznek részt, mint Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (Google DeepMind), Arthur Mensch (Mistral), Aidan Gomez (Cohere), Marc Benioff (Salesforce), valamint a Meta képviseletében Alex Wang. Az Élysée-palota tájékoztatása szerint a megbeszéléseken a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek kockázatai, az infrastruktúrafejlesztés, a digitális szuverenitás, valamint a gyermekek online védelme egyaránt napirendre kerülnek.
"Ahhoz, hogy az államfők hiteles vállalásokat tegyenek a mesterséges intelligencia terén, immár szükségük van annak a néhány magánszektorbeli vezetőnek az együttműködésére – ha nem egyenesen jóváhagyására –, akik ténylegesen építik a technológiát" – nyilatkozta Jessica Brandt, a Council on Foreign Relations munkatársa a CNBC-nek. Brandt hozzátette, hogy az asztalnál helyet foglalók körének változása egyértelműen jelzi a hatalmi centrumok átrendeződését.
Vannak aggályok
Miközben a csúcstalálkozó zajlik, az Anthropic továbbra is egyeztetéseket folytat a washingtoni kormányzattal, miután az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokból exportkorlátozásokat vezetett be a vállalat Fable 5 és Mythos 5 modelljeire. A fejlett kibertámadási képességekkel rendelkező MI-rendszerek – mint az Anthropic Mythos vagy az OpenAI GPT-5.5 Cyber modellje – megjelenése komoly aggodalmat keltett a kormányok és a piaci szereplők körében egyaránt. Cameron Kerry, a Brookings Institution kutatója szerint a Mythos piaci bevezetése fordulópontot jelentett a mesterséges intelligencia fejlesztésében, ami a Trump-adminisztrációt is a szabályozási lehetőségek mérlegelésére késztette.
Az Anthropic modelljeit érintő amerikai exportkorlátozások alapjaiban írták át a játékszabályokat – mutatott rá Emerson Brooking, az Atlantic Council munkatársa. Kifejtette, hogy bár a G7-tagállamok korábban is hangsúlyozták a szuverén MI-fejlesztések fontosságát, eddig mindenki készpénznek vette az amerikai technológiai ökoszisztémához való hozzáférést. Washington lépése azonban egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok kész akár a legszorosabb G7-partnereit és szövetségeseit is elvágni a legfejlettebb MI-képességektől.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A technológiai óriások számára a G7-csúcstalálkozón való részvétel kiváló alkalom a szakpolitikai döntések befolyásolására. A várakozások szerint a vállalatok önkéntes kötelezettségvállalásokat tesznek majd a fiatalkorúak védelme, valamint a kiber- és biológiai biztonságot fenyegető legújabb kockázatok kezelése érdekében. Ezek a vállalások idővel akár globális minimumkövetelményekké is válhatnak. Az OpenAI korábban már megerősítette, hogy számít ilyen jellegű megállapodások kidolgozására. Jessica Brandt összegzése szerint a vezető fejlesztőműhelyek célja az, hogy még azelőtt alakítsák a keretrendszert, mielőtt a kormányok kötelező érvényű szabályozást kényszerítenének rájuk.
Brutális csapdába került Magyarország: most jött el a kritikus pillanat, ha nem lépünk időben, behozhatatlanul lemarad a gazdaság
Az AI ráadásul nem évente, hanem hétről hétre, ugrásszerűen fejlődik. Magyarország számára ez a tempó hatalmas kockázatot és egyben óriási lehetőséget is jelent.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
A háttérben olyan strukturális változások zajlanak, amelyek alapjaiban alakíthatják át a munkavégzést, az oktatást és a pályakezdők jövőjét.
Az elmúlt hetekben ismét az NVIDIA került a befektetői világ figyelmének középpontjába.
A miniszterelnök a nemrég bejelentett intézkedést úttörő lépésnek nevezte, és egyértelművé tette, hogy nem hajlandó engedni a technológiai vállalatoknak, ha azok ellenállnak.
A német sugárzásvédelmi hivatal legfrissebb mérései szerint továbbra is az Allview 7Pro mobilkészüléke bocsátja ki a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást.
Kongatják a vészharangot: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
A Csendes-óceán felmelegedése a globális léghőmérsékletet is megemeli, ezért az El Niño-évek rendszerint a legmelegebb esztendők közé tartoznak.
A felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók egy része kiváltható alacsonyabb képzettségű, de MI-eszközökkel támogatott dolgozókkal
Brutális ára lehet az amerikai techóriás új csodafegyverének: ezt tudjuk a készülő szuperlaptoppal kapcsolatban
Hosszas vonakodás után az Apple mégis piacra dobhatja első érintőképernyős laptopját.
Neked is ilyen okostelefonod van? Le ne futtasd a legújabb frissítést, használhatatlan lesz tőle a készülék
Egyes felhasználóknak az ügyfélszolgálat a Fastboot módban elvégzett gyári visszaállítást javasolta, ami az összes adat elvesztésével jár.
Lehalt a Facebook, Messenger, Instagram: nem lehet üzenetet küldeni, összeomlottak a Meta szolgáltatásai
A Facebook és az Instagram péntek délután 15:40 körül gyakorlatilag összeomlott.
Hát ezért merül le olyan gyorsan a telefonunk akkumulátora: kiderült a trükk, amivel bármikor növelhető az üzemidő
Néhány egyszerű beállítás és tudatos telefonhasználati szokás segítségével megóvhatjuk a korai elhasználódástól.
Egyelőre nem ismert, pontosan mi okozza a problémát.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
Az Európai Unióban egyre erősebb az a meggyőződés, hogy Kína gazdasági térnyerése komoly veszélyt jelent az európai iparra.
Neked is ilyen iPhone készüléked van? Jó hírt közölt az Apple, ennek rengeteg felhasználó örülni fog
A végleges formájában ősszel megjelenő iOS 27 ugyanazokat a készülékeket támogatja majd, mint az elődje.
Új szintre léphet az AI-verseny: az OpenAI a nyilvános tőkepiacokról finanszírozná további növekedését.
Óriási titok derült ki a mesterséges intelligenciáról: ezért marad le rengeteg magyar dolgozó ezen a területen
A mesterséges intelligenciával kiválthatatlan vezetői képességek rangsorát a személyes bizalomépítés vezeti.
A mesterséges intelligenciáról szóló vitáink hajlamosak a végletek között ingadozni.
Az Apple hamarosan bemutatja legújabb, jelentős mesterségesintelligencia-fejlesztésekkel érkező operációs rendszerét, amellyel párhuzamosan több korábbi modell támogatása is véget ér.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.