Brutális csapdába került Magyarország: most jött el a kritikus pillanat, ha nem lépünk időben, behozhatatlanul lemarad a gazdaság

Válaszúthoz érkezett a magyar gazdaság: a korábbi növekedési modell kimerülésével a tartós felzárkózás kulcsa a termelékenységnövelő technológiák alkalmazása. A McKinsey & Company legújabb, „Prompt Magyarország” című tanulmánya részletes adatokkal mutatja be, milyen strukturális és innovációs feltételek szükségesek a versenyképesség javításához, különös figyelmet fordítva a mesterséges intelligenciából fakadó lehetőségekre.

Vajon ugyanúgy kell-e a jövőben is tanulnunk, mint eddig? – tette fel a húsbavágó kérdést a A McKinsey & Company sajtótájékoztatójának megnyitóján Jánoskuti Levente, a cég elemzője. A szakértő hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia korában, a hatékony promptolás (az AI-nak adott utasítások megfogalmazása) mellett a stabil, mély alapbázisú tudás továbbra is a legfontosabb erény és munkaerőpiaci tőke marad.

Jánoskuti egy egyszerű példával világított rá a jelenlegi technológiai átállás legnagyobb buktatójára:

Sok iskolában hiába tértek át papíron az Excel használatára, ha a gyakorlatban valójában csak annyi történik, hogy a kockás füzetből egy az egyben átvezetik az adatokat a számítógépre, anélkül, hogy kihasználnák a szoftver valódi elemző képességeit. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg most a mesterséges intelligencia esetében is: sokszor csak a régi folyamatokat digitalizáljuk, ahelyett, hogy újragondolnánk őket.

Az AI ráadásul nem évente, hanem hétről hétre, ugrásszerűen fejlődik. Magyarország számára ez a tempó hatalmas kockázatot és egyben óriási lehetőséget is jelent.

Ha most lemaradunk, a hazai gazdaság versenyképességi hátránya drámaian felerősödhet, ugyanakkor a technológia sikeres adaptálása elhozhatja a régóta várt gazdasági felzárkózást is.

A magyar paradoxon: Sokat dolgozunk, de keveset termelünk

A megnyitót követően Havas András, a McKinsey partnere vette át a szót, hogy részletesen is bemutassa a vállalat friss, „Prompt Magyarország” című tanulmányát. A prezentáció központi felvetése arra kereste a választ, hogyan válhat a mesterséges intelligencia a magyar gazdaság valódi kitörési pontjává.

Havas bemutatta a megdöbbentő hazai makrogazdasági paradoxont: uniós összehasonlításban a foglalkoztatottság szintje és az egy főre jutó munkaórák száma Magyarországon kifejezetten magas, némileg még az EU-s átlag felett is alakul. A produktivitás, vagyis az egy főre jutó GDP tekintetében viszont súlyos lemaradásban vagyunk: a hazai mutató az EU-s átlag mindössze 77 százalékán áll. Ezzel ugyan egy szinten vagyunk Lengyelországgal (77%), de messze elmaradunk Csehországtól, ahol ez az arány már eléri a 92 százalékot.

A McKinsey elemzése szerint a vágyott termelékenységi fordulatot jelenleg 5 kulcsfontosságú strukturális tényező korlátozza Magyarországon:

A magas hozzáadott értékű szektorok válsága

Humán tőke: Komoly strukturális problémák mutatkoznak. A magyar felnőtt lakosság jelentős részének ugyanis csak alapvető problémamegoldó képessége van, ami gátat szab annak, hogy komplexebb, magasabb értéket előállító munkaköröket töltsenek be.

Innováció: A kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás terén jelentős a lemaradásunk – ezen a ponton válik kulcskérdéssé az AI.

Intézményi környezet: A bürokratikus és szabályozási keretek hatékonysága.

Infrastruktúra: Ez az egyetlen terület, ahol jól állunk: Magyarország digitális és fizikai lefedettsége kifejezetten kedvező alapokat biztosít.

15 milliárd eurós tét: Hol csapódik le a növekedés?

Havas András szerint a mesterséges intelligencia képes áttörni a fenti gátakat, mivel vállalati szinten alapvetően három területen hoz radikális javulást: támogatja a jobb és gyorsabb vezetői döntéseket, növeli a működési hatékonyságot, és felgyorsítja az innovációs folyamatokat.

A McKinsey modellezése alapján az AI technológiák alkalmazása 2030-ig legalább 15 milliárd eurónyi többletértéket teremthet a magyar gazdaságban, ami a jelenlegi teljes hazai GDP 6-7 százalékának felel meg. Ez a növekedési potenciál kivétel nélkül minden iparágban megjelenik majd, de a legnagyobb robbanás az alábbi 5 fő funkcionális területen várható:

Ügyfélkezelés (automatizált, mégis személyre szabott ügyfélszolgálat)

Informatika (szoftverfejlesztés és IT-üzemeltetés felgyorsítása)

Marketing és értékesítés (adatvezérelt kampányok és árazás)

Operáció (gyártási és szolgáltatási folyamatok optimalizálása)

Infrastruktúra (hálózatok és logisztika intelligens menedzsmentje)

"Nem kell feltalálni a spanyolviaszt"

Ahhoz, hogy ezt a 15 milliárd eurós potenciált ne csak papíron, hanem a valóságban is realizáljuk, a McKinsey tanulmánya öt stratégiai beavatkozási pontot határoz meg Magyarország számára:

AI-alapú KKV-felzárkóztatás: A lemaradó kis- és középvállalkozások technológiai támogatása.

AI-kompetens Magyarország: Az oktatás és a felnőttképzés átalakítása a digitális készségek fejlesztéséért.

Ágazati AI-bajnokok: Kiemelt hazai iparági szereplők támogatása, hogy régiós szinten is piacvezetővé váljanak az AI-alkalmazásban.

AI-vezérelt, integrált államigazgatás: A bürokrácia csökkentése és az ügyintézés felgyorsítása intelligens rendszerekkel.

Megelőzésre épülő egészségügy: Az adatvezérelt diagnosztika és a prevenció előtérbe helyezése az ellátórendszer tehermentesítésére.

A McKinsey szakértői hangsúlyozták: a sikerhez szükséges építőelemek már léteznek a nemzetközi gyakorlatban, így „nem kell feltalálnunk a spanyolviaszt”. Ha a digitalizációban élen járó Észtország vagy a technológiai központként működő Szingapúr jól bevált mintáit adaptáljuk a hazai környezetre, Magyarország sikeresen végrehajthatja a gazdasági fordulatot.

"Realista álláspont" a hazai vállalati szektorban

A konferencia kiemelt kerekasztal-beszélgetésén a hazai vállalati szektor legfontosabb csúcsvezetői vitatták meg, hogy a gyakorlatban mennyi realizálható a mesterséges intelligenciát övező hatalmas ígéretekből. Bár a technológiát senki sem vitatta, a panel résztvevői meglepően óvatos, sokak számára talán kijózanító álláspontot képviseltek: a hangsúly a „hype” kiszűrésén és a rejtett költségek feltérképezésén volt.

Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója szerint jelenleg elképesztő mennyiségű felhajtás, azaz hype övezi a témát. Úgy látja, ennek a zajnak előbb le kell csengenie ahhoz, hogy a vállalatok tisztán láthassák a valós üzleti hatásokat. Példaként említette, hogy az MIT (Massachusetts Institute of Technology) legutóbbi kiadványa is már szinte teljes egészében arról szól, hogyan tudják a döntéshozók módszeresen megkülönböztetni a hangzatos ígéreteket a valódi, kézzelfogható eredményektől.

Erre a történelmi távlatra világított rá Bacsó Gergely, az Allianz vezérigazgatója is, aki emlékeztetett:

A neurális hálózatok alapjai már a hetvenes évek óta velünk vannak, mégis sokan radikális újdonságként tekintenek a mesterséges intelligenciára. Valójában nem a technológia vadonatúj, hanem mostanra gyűlt össze és vált elérhetővé az a kritikus adatmennyiség és számítási kapacitás, amely végre képes ténylegesen kiaknázni a rendszerben rejlő lehetőségeket.

Ki fogja ezt kifizetni?

Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese szerint jelenleg az AI-fejlesztések „beetetési korszakában” járunk. Miközben a tőzsdéken brutális mértékben és szinte vakon veszik a befektetők az AI-hoz köthető részvényeket, a banki szakember feltette a költői kérdést: vajon ki fogja ezeket a hatalmas beruházásokat a bevételi oldalon ténylegesen kifizetni?

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Becsei rámutatott, hogy a technológia bevezetésének valós költségoldali következményeit jelenleg még csak halványan látják a piacon.

Sokan az élőmunka kiváltásától remélnek hatalmas megtakarításokat, ám a valóság ennél sokkal összetettebb: a létszámcsökkenés ugyanis nem egyenlő a spórolással. Elképzelhető, hogy egy korábbi 100 fős vállalati egység feladatát átveszi egy 10 fős csapat, amely már az AI-ágenseket (önálló munkára képes algoritmusokat) kezeli és felügyeli.

- hangsúlyozta az OTP vezérigazgató-helyettese.

A szakértő szerint az így felszabaduló profitot szinte teljesen elviheti a technológiai licencek, a szakértők és az infrastruktúra ára, így a vállalatok összköltsége nagyjából ugyanott lesz, mint korábban. A vezérigazgató-helyettes a mobilbankok megjelenését hozta fel analógiaként: amikor az okostelefonos bankolás berobbant, mindenki a működési költségek drasztikus zuhanását várta a fiókok háttérbe szorulása miatt.

A valóságban azonban a mobilbankok egyáltalán nem csökkentették a pénzintézetek kiadásait, csupán teljesen átalakították (transzformálták) a költségszerkezetet az IT-fejlesztések és a kiberbiztonság irányába.

Ami a hazai KKV szektort illeti: Becsei András szerint a magyar szcéna rosszul pozicionálta magát ahhoz, hogy versenyképes legyen az AI területén, és jelenleg inkább a leszakadás irányába megy

Orbán Gábor szerint ugyanakkor az AI-nak van egy olyan hatása, hogy emeli a korábbi versenyhátrányban lévő KKV-kat a középszerhez, vagy egy kicsit még afölé.

Token-háború és a globális lemaradás kockázata

A technológia fenntartásának közvetlen és kézzelfogható költségeiről Nagy Péter, a Telekom vezérigazgató-helyettese beszélt. Véleménye szerint rövid és középtávon az úgynevezett token-költségek (az AI-modellek adatfeldolgozási és lekérdezési díjai) jelentik majd a legnagyobb pénzügyi terhet a cégek számára.

Nagy Péter szerint ezt a folyamatos kitettséget és függőséget a vállalatok úgy tudják ellensúlyozni, ha lokális szervereket és saját infrastruktúrát hoznak létre, ahelyett, hogy mindent a globális felhőszolgáltatókra bíznának. Ugyanakkor elismerte: a várható kiadások és a megtérülés mértéke jelenleg még rendkívül nehezen forintosítható.

A helyzetet tovább nehezíti a nemzetközi versenyfutás. Bacsó Gergely (Allianz) arra figyelmeztetett, hogy:

nem Magyarország az egyetlen, aki próbálja kiaknázni az AI-lehetőségeket: a világ összes országa ugyanezen dolgozik. Ha pedig a globális piacot nézzük, Észak-Amerika vagy éppen India technológiai ökoszisztémája már most egy teljesen más fázisban jár, mint a hazai környezet.

A kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy rövid és középtávon már most is látszanak olyan részeredmények (például az ügyfélszolgálati folyamatok vagy a rutinjellegű adatelemzések terén), amelyek egyértelműen kifizetődők a vállalatok számára.

Ugyanakkor az olyan grandiózus jövőképek – mint például az orvostudomány és a gyógyszerkutatás mesterséges intelligencia általi azonnali megváltása –, a panel résztvevői szerint egyelőre túlzók és megalapozatlanok.

Ebből fakad a hazai topmenedzserek óvatos, pragmatikus álláspontja: az AI nem egy csodaszer, hanem egy rendkívül drága és összetett eszköz, amelyet csak precíz üzleti tervezés mellett szabad szabadjára engedni.

Mit hozhat még a jövő?

Nagy Péter szerint a nem túl távoli jövőben (5-10 év), már mindenkinek személyre szabott AI agentje lehet,aki a számlázástól kezdve bármilyen mindennapi adminisztratív dolgot már automatizálva tud elvégezni. Erre jó például Szingapúr, ahol már zajlanak ilyen fejlesztések.