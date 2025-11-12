A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében.
Androidosok, figyelem! Újfajta vírus lopja a bankkártyaadatokat és PIN-kódokat, irtó veszélyes!
Új Android malware lopja a bankkártyaadatokat és PIN-kódokat, amelyekkel a hackerek ATM-ből készpénzt vesznek fel a tulajdonosok tudta nélkül - közölte a Tom's Guide.
A lengyel Computer Emergency Response Team (CERT Polska) egy új kártevőt azonosított, amely Android készülékeket támad, és bankkártya adatokat, valamint PIN-kódokat lop el. A megszerzett információkkal a hackerek ATM-ből készpénzt vesznek fel a tulajdonosok tudta nélkül.
A Malwarebytes Blog szerint az NGate malware social engineering módszereket és NFC technológiát használ a banki adatok megszerzésére. A támadás különlegessége, hogy a bűnözőknek sosem kell fizikailag hozzáférniük az áldozat bankkártyájához.
Az NFC (near field communication) egy vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a közeli eszközök közötti kommunikációt, és amelyet okostelefonokban, fizetési kártyákban és terminálokban használnak. Amikor egy mobil eszköz megfertőződik az NGate malware-rel, a támadók rögzíthetik az NFC-aktivitást, továbbíthatják a tranzakciós adatokat a közeli ATM-ekhez, majd egy bűntárs telefonon vagy okosórán keresztül készpénzt vehet fel.
A kártevő telepítése általában adathalász e-mailek vagy SMS-ek segítségével történik, amelyek hamis biztonsági vagy technikai problémákra figyelmeztetnek a bankszámlával kapcsolatban. Gyakran ezeket telefonhívással is megerősítik, ahol az áldozatot egy "banki alkalmazás" letöltésére kérik a probléma megoldása érdekében. Az alkalmazás általában nem hivatalos forrásból származik, és szükségtelen engedélyeket, valamint pénzügyi információkat kér.
A hamis kártyaellenőrzés után a bűntárs megkapja a szükséges információkat, és elkezdheti használni a bankkártya és PIN-kód adatokat egy közeli ATM-nél. Az áldozat gyakran nem is tudja, hogy átverték. A támadás kifinomultságát növeli, hogy az NFC technológia által generált egyszeri dinamikus kódok ideiglenesek, így gyorsan fel kell használni őket.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat. Soha ne töltsünk le banki és pénzügyi alkalmazásokat közösségi médián, SMS-en vagy ismeretlen forrásokon keresztül kapott linkekről.
Szintén lényeges, hogy ne adjunk ki pénzügyi információkat ismeretleneknek, és ne kattintsunk linkekre, ne töltsünk le semmit, vagy ne használjunk QR-kódokat idegenektől. Ha valaki a pénzintézet nevében problémát jelez a számlánkkal kapcsolatban, töröljük az e-mailt, tegyük le a telefont, vagy blokkoljuk az SMS-küldőt, és vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval független módon – például a bankkártyán vagy számlakivonaton található telefonszámon.
A mobil eszközök védelmére érdemes vírusirtó szoftvert használni, amely képes a kártevők keresésére, adathalászat elleni védelemre, és a biztonsági kockázatot jelentő alkalmazások kikapcsolására.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Vége a Messenger asztali appnak! Nézd meg, milyen alternatív platformokra válthatsz a chateléshez: Signal, Telegram, Discord és még sok más.
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.