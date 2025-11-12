2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Antalya, Turkey - June 26, 2018: Human hand holding a brand new black colored LG V30 Plus smartphone in hand. Lg V30 Plus released 2017, september, 158g, 7.3mm thicknessAndroid 7.1.2, 128GB storage. Image taken outdoors at daylight.
Tech

Androidosok, figyelem! Újfajta vírus lopja a bankkártyaadatokat és PIN-kódokat, irtó veszélyes!

Pénzcentrum
2025. november 12. 16:18

Új Android malware lopja a bankkártyaadatokat és PIN-kódokat, amelyekkel a hackerek ATM-ből készpénzt vesznek fel a tulajdonosok tudta nélkül - közölte a Tom's Guide.

A lengyel Computer Emergency Response Team (CERT Polska) egy új kártevőt azonosított, amely Android készülékeket támad, és bankkártya adatokat, valamint PIN-kódokat lop el. A megszerzett információkkal a hackerek ATM-ből készpénzt vesznek fel a tulajdonosok tudta nélkül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Malwarebytes Blog szerint az NGate malware social engineering módszereket és NFC technológiát használ a banki adatok megszerzésére. A támadás különlegessége, hogy a bűnözőknek sosem kell fizikailag hozzáférniük az áldozat bankkártyájához.

Az NFC (near field communication) egy vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a közeli eszközök közötti kommunikációt, és amelyet okostelefonokban, fizetési kártyákban és terminálokban használnak. Amikor egy mobil eszköz megfertőződik az NGate malware-rel, a támadók rögzíthetik az NFC-aktivitást, továbbíthatják a tranzakciós adatokat a közeli ATM-ekhez, majd egy bűntárs telefonon vagy okosórán keresztül készpénzt vehet fel.

A kártevő telepítése általában adathalász e-mailek vagy SMS-ek segítségével történik, amelyek hamis biztonsági vagy technikai problémákra figyelmeztetnek a bankszámlával kapcsolatban. Gyakran ezeket telefonhívással is megerősítik, ahol az áldozatot egy "banki alkalmazás" letöltésére kérik a probléma megoldása érdekében. Az alkalmazás általában nem hivatalos forrásból származik, és szükségtelen engedélyeket, valamint pénzügyi információkat kér.

A hamis kártyaellenőrzés után a bűntárs megkapja a szükséges információkat, és elkezdheti használni a bankkártya és PIN-kód adatokat egy közeli ATM-nél. Az áldozat gyakran nem is tudja, hogy átverték. A támadás kifinomultságát növeli, hogy az NFC technológia által generált egyszeri dinamikus kódok ideiglenesek, így gyorsan fel kell használni őket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat. Soha ne töltsünk le banki és pénzügyi alkalmazásokat közösségi médián, SMS-en vagy ismeretlen forrásokon keresztül kapott linkekről.

Szintén lényeges, hogy ne adjunk ki pénzügyi információkat ismeretleneknek, és ne kattintsunk linkekre, ne töltsünk le semmit, vagy ne használjunk QR-kódokat idegenektől. Ha valaki a pénzintézet nevében problémát jelez a számlánkkal kapcsolatban, töröljük az e-mailt, tegyük le a telefont, vagy blokkoljuk az SMS-küldőt, és vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval független módon – például a bankkártyán vagy számlakivonaton található telefonszámon.

A mobil eszközök védelmére érdemes vírusirtó szoftvert használni, amely képes a kártevők keresésére, adathalászat elleni védelemre, és a biztonsági kockázatot jelentő alkalmazások kikapcsolására.
Címlapkép: Getty Images
#tech #készpénz #bankkártya #ATM #PIN-kód #android #nfc #hacker #adathalászat #malware #vírusirtó

